Sinema Endüstrisinde Telif Hakları Sempozyumu Başlıyor - Son Dakika
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Sinema Endüstrisinde Telif Hakları Sempozyumu Başlıyor

Sinema Endüstrisinde Telif Hakları Sempozyumu Başlıyor

Sinema endüstrisinin telif hakları konusundaki sorunları ve çözüm önerileri, 4. Telif Hakları Sempozyumu kapsamında masaya yatırılıyor. 29-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, bu yıl "Sinema Endüstrisinde Telif Hakları" temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği iş birliği ile organize ediliyor.

25.11.2024 17:15
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Sempozyumun açılışı, 29 Kasım Cuma günü saat 09.30'da, Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi'nde yapılacak. Açılış konuşmalarını Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik yapacak. Açılış sunuculuğunu ise Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Telif Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nermin Özcan Özer üstlenecek.

İki gün sürecek sempozyumda, toplamda 14 akademik tebliğ sunulacak ve sinema sektöründen 6 uzman isim, güncel sorunlar üzerine bir panelde görüşlerini paylaşacak.

TELİF HAKLARI VE GÜNCEL SORUNLAR TARTIŞILACAK

Oturumlarda, sinema dünyasında telif haklarıyla ilgili sorunlar, örnek davalar ışığında ele alınacak. Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Kemal Sunal'ın filmleriyle ilgili telif hakkı davası ve Netflix dizisi Baby Reindeer üzerine açılan dava gibi konular uzman avukatlar tarafından değerlendirilecek.

Sempozyumun ikinci günü ise yapay zekâ teknolojilerinin sinema sektöründeki etkileri tartışılacak. Yapay zekâ tarafından üretilen senaryolar, müzik eserleri ve ses klonlama gibi konular, cezai sorumluluklar ve etik yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacak.

SEMPOZYUM PANELLERLE SONA ERECEK

Sempozyum, ikinci gün düzenlenecek olan "Sinema Endüstrisinde Güncel Sorunlar" başlıklı panel ile sona erecek. Panelde, sektörün önemli isimlerinden yönetmen Metin Güngör, oyuncu Mehmet Tokat, yapımcı Nil Gürpınar ve diğer katılımcılar yer alacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TELİF HAKLARI SEMPOZYUMU

2019'da dijital telif hakları, 2022'de ulusal kültür endüstrisinde telif hakları, 2023'te ise müzik endüstrisinde telif haklarını ele alan sempozyum, her yıl yayınlanan bir kitapla sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve yasa yapıcılar için kapsamlı bir kaynak sunuyor. Bu yılki etkinlik de ücretsiz olarak düzenlenecek.

Katılım ve detaylı bilgi için telifhaklarisempozyumu.org adresi ziyaret edilebilir.

Sinema Endüstrisinde Telif Hakları Sempozyumu Başlıyor

SEMPOZYUM PROGRAMI

Sempozyumun gün gün oturumları, sunulacak tebliğler ve yer alacak akademisyenler ise şöyle:

4. TELİF HAKLARI SEMPOZYUMU:

'SİNEMA ENDÜSTRİSİNDE TELİF HAKLARI'

29-30 KASIM 2024

29 KASIM CUMA-BİRİNCİ GÜN:

8 ARALIK 2023- CUMA

09:30-10:15Açılış Konuşmaları

Cafer VAYNİ/Telif Hakları Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ/Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK/Doğuş Üniversitesi Rektörü

10:15-11:15 BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Senaryo Yazma Sözleşmesi ve Senaryoya Dayalı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Anlamında Eser Üzerinde Hak Sahipliği Sorunları"

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sinema: Eser Sahipliği ve Telif Hakkı ile Filmlerin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Üzerine Bazı Görüşler"

Dr. Öğr. Üyesi Ender TÜRK - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Umuma İletim Hakkının Kapsamı, Yürürlükteki Yasa ve Tasarı Bağlamına İlişkin Öneriler"

Av. Ceren KALI

11:30-12:30 İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Kemal Sunal Davası ve Sinemada İcracı Sanatçıların Hakları"

Av. Hanife GÜVEN

"Dijitalleşme Çağında Sinema Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmelerine Dair Bazı Sorunlar Organize İşler Sazan Sarmalı Örneği"

Dr. Arş. Gör. Büşra Ş. AYDIN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

"FSEK Kapsamında Eser Mahiyetinde Olmayan Hakların Korumasının Genişletilmesine Dair Bir Öneri ve Konuyla İlişkili Olarak Netflix Şirketine Karşı Açılan Baby Reindeer Davasının İncelenmesi"

Av. I·smail Murat KABAN

13:30-14:10 ÜÇÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı:Prof. Dr. M. Serhat SARISÖZEN - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Film Müzikleri ve Dijital İletimi"

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU- Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Av. Müge ÇETİN- Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"TV Program Formatlarının FSEK Kapsamında Korunması"

Dr. Öğr. Üyesi S. Özgür MEMİŞOĞLU - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14:25-15:25 DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Hamide ZAFER - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçu (FSEK m.71/1-1)"

Dr. Öğr. Üyesi Yağız YAVUZ- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Telif Hukukunda Delil ve İspat"

Dr. Adnan ÇAVUŞ - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

"İnternette Yapılan İhlale Karşı Mücadele"

Asım EKREM - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı

30 KASIM CUMARTESİ-İKİNCİ GÜN:

10.15-11.15 BEŞİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Yapay Zekâ Tarafından Üretilen Senaryolardaki Telif Hakkı İhlallerinden Doğan Cezai Sorumluluk"

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR- Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Yapay Zekâ Yoluyla Üretilen Müzik Eserlerinin Sinema Eserlerinde Kullanımından Doğan Cezai Sorumluluk"

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ÇINAR- Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Fı·lm Endu¨strı·sı·nde Yapay Zekâ Tabanlı Ses Klonlama - Hukukı· Du¨zenlemeler ve Etı·k Yaklas¸ımlar"

Av. Sertaç OĞUL

"Sinema Eserlerinde Yapay Zekanın Kullanımına İlişkin Güncel Konular"

Av. Nihan GU¨NELİ

11.45-13.45 ALTINCI OTURUM

SİNEMA ENDÜSTRİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR PANELİ

Panel/Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet GENÇ - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Aytekin CAN - Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV

Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK - Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV

Nil GÜRPINAR - SESAM Meslek Birliği Başkan Yardımcısı ve Yapımcı.

Mehmet GÜLERYÜZ - SATEM Meslek Birliği Başkanı

Metin GÜNGÖR- Yönetmen

Mehmet TOKAT- Sinema ve Tiyatro Oyuncusu

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinema Endüstrisinde Telif Hakları Sempozyumu Başlıyor - Son Dakika

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