57. İstanbul Jewelry Show Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

57. İstanbul Jewelry Show Tamamlandı

59.066 ziyaretçi ile IJS, mücevher sektöründe önemli bir organizasyon olarak tamamlandı.

22.04.2025 14:58
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Mücevher sektörünün en önemli buluşmalarından olan 57. İstanbul Jewelry Show (IJS), 129 ülkeden 31 bin 459 ziyaretçinin katılımıyla tamamlandı.

IJS'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde Informa Markets tarafından gerçekleştirilen fuarda, 1500 marka ve firma, yeni ürünlerini, tasarımlarını ve koleksiyonlarını 129 ülkeden gelen ziyaretçilerine sundu.

Mücevher profesyonellerinin katılım gösterdiği IJS İstanbul Jewelry Show'da, dört günün sonunda 31 bin 459 ziyaretçi ağırlandı. Fuarın ziyaretçi sayısında, geçen yıl nisan ayında yapılan etkinliğe göre toplamda yüzde 4, yurt içi katılımcılarda ise yüzde 14 artış yaşandı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde, yedi salonda ve toplam 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen organizasyonda, ziyaretçi profilinin yüzde 71'ini yurt içinden, yüzde 29'unu ise yurt dışından gelen katılımcılar oluşturdu.

Fuara Türkiye dışından en fazla ziyaretçi, sırasıyla İran, Hindistan, Suudi Arabistan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Mısır, Irak, Tunus, Ürdün, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Özbekistan ve İtalya'dan geldi.

IJS İstanbul Jewelry Show'a katılan marka ve firmalar, en yeni tasarımlarını vitrine çıkardı. Altın, pırlanta, gümüş ve değerli taşların öne çıktığı koleksiyonların yanı sıra fuarın IJS Tech bölümünde kuyumculuk ekipmanları, makine ve yan sanayi ürünleri de sergilendi.

Yeni sezon vitrinlerini yenilemek için sektörün yoğun ilgi gösterdiği fuar, ticaretin yanı sıra Mücevher İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen "Art for Jewellery: Inspiration Hub", "Efsaneler" temasıyla gerçekleştirilen tasarım yarışması, WSGN tarafından sunulan trend semineri ve Designer Club gibi etkinliklerle mücevher endüstrisinin gelişimine katkı sağladı.

-"IJS, sektörüne ihracat katkısı yapmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IJS İstanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, nisan ve ekim aylarında dünya mücevher endüstrisini İstanbul'da buluşturduklarını belirterek "Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80'i bu fuarlarda gerçekleşiyor. Bu yüzden IJS İstanbul Jewelry Show, ülke ekonomisi ve sektör için çok önemli bir organizasyon. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Şimdiden ekim buluşmasının hazırlıklarına başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Nisan etkinliğini önemli ticaret fırsatlarıyla kapatan mücevher dünyası, yılın ikinci yarısındaki 58. IJS İstanbul Jewelry Show için 1-4 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 57. İstanbul Jewelry Show Tamamlandı - Son Dakika

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