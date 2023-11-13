İşte ülke ülke erkeklerin emeklilik yaşı

Çalışanlar emekli olmak için her ay prim ödüyor ve şartlar oluştuğunda emeklilik hakkı kazanarak maaşını almaya başlıyor. Bugün bir çok çalışanın hayali emekli olabilmek. Ancak emeklilik şartları ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor.

BENZERLİKLER VAR AMA ŞARTLAR FARKLI



Türkiye'deki emeklilik şartıyla Avrupa'daki ya da Amerika kıtasındaki bir ülkenin emeklilik şartları aynı olmuyor. Benzerlikler gösterse de emeklilik şartları ülke ülke değişiyor.

TÜRKİYE'DE SON DÜZENLEME 2008'DE YAPILDI

Türkiye'de 2008 yılında çıkarılan düzenleme ile emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseltildi. Türkiye'de yaşam süresinin ortalamasına göre bu sürenin uzun olduğu eleştirileri yapılıyor.

2048 YILINDA 65'TE EŞİTLENECEK

Türkiye'de 8 Eylül 1999 tarihinden önce; kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin gün prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyordu. Bu tarihte yapılan değişiklik ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek.

ÜLKELERE GÖRE EMEKLİLİK YAŞI

Ancak yaş baz alındığında Türkiye'den daha geç emekli olunan ülkeler bulunuyor. İşte ülkelere göre erkeklerin emeklilik yaşı: