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AK Partili Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak - Son Dakika

AK Partili Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

25.11.2021 20:44

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını kaydeden Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını gelmeden ilan edecektir" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BU KONUDA BİZLER DE BEKLİYORUZ"

Asgari ücretli ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın net bir beyanatı var. O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Haliyle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizlerde bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

"ÇALIŞANLARIMIZI FİYAT ARTIŞINA KARŞI KORUMA POLİTİKAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Son Kabine toplantısının ardından asgari ücret artışında işçi ve memurlardan örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "Ülkemizin tarımsal hasıladan dünyadaki 10. sıradaki yerini daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kamu işçileri, memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızın yelpazesini genişletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İLK TOPLANTI ARALIK AYINDA

Asgari ücret görüşmeleri işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı toplantılar sonucu belirleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için toplantıların aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

İŞÇİLER NE KADAR İSTİYOR?

Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş şu ana kadar herhangi bir rakam telaffuz etmedi. Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay "Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Uzatmanın anlamı yok. İşçiyi tebessüm ettirecek rakam inşallah gelir. Bunu yaparken işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerek" açıklaması yaptı. DİSK ise 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.

İŞVEREN NE KADAR İSTİYOR?

İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak tek formül olduğunu bildirdi.

Öte yandan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise asgari ücretten vergi alınmamasını, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti.

HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklaması yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılarla belirleniyor.

İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

AK Partili Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

Mehmet Özhaseki, Asgari Ücret, Enflasyon, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Partili Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak - Son Dakika
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