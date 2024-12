Alanya\'da Haftalık Kurban Pazarı Hizmete Girdi

Ekonomi

Alanya Belediyesi, vatandaşlara her hafta cumartesi günleri hizmet verecek Kurban Pazarı'nı aktif etti. Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak pazarda satış yapan besicileri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Alanya Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Oba Mahallesi Yerikler Sokak'ta hizmete kazandırılan ancak yalnızca Kurban Bayramı dönemlerinde aktif edilen Kurbanlık Satış Yeri, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla haftanın her Cumartesi günü hizmet verir hale getirildi. Kurbanlık ve adaklık hayvan ihtiyaçlarını istedikleri an ve alternatif satıcılardan tek bir noktadan temin etme şansını yakalayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak pazarın, besiciler için de ticari bir canlılık kazanmasını sağlayacak.

"Ekonomik hareketlenme sağlayacak"

Pazar alanında besicileri ziyaret eden Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, "Merkez ve kırsal mahallelerimizdeki besicilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda haftada bir gün hizmet verecek hayvan pazarımızı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bugünden itibaren her cumartesi günü hayvan pazarımız esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu pazar üreticilerimizle, tüketicilerimizi bir araya getirecek. Ticaret hayatına da bir canlılık katacak. Bu vesileyle emeği geçen başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA