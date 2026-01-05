Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
05.01.2026 10:02  Güncelleme: 10:09
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artarak yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Memur ve emeklinin alacağı zammı belirleyen aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 28,31 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 1,99 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 31,66 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,78 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 27,67 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,75 ARTTI

Yİ-ÜFE 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,36 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,10 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,92 artış, imalatta yüzde 27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,69 artış ve su temininde yüzde 57,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,81 artış, enerjide yüzde 27,06 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,79 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,05 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,63 artış, imalatta yüzde 1,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,0 azalış ve su temininde yüzde 1,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,61 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,30 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,82 artış, enerjide yüzde 3,63 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 34,88

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 34,88 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 34,88 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Öte yandan memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19, emekli memur aylıkları ile memur maaşları ise yüzde 18,60 oranında artırılacak.

