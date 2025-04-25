AYEDAŞ 2024’te Kesintisiz Enerji İçin Yatırımlarını Sürdürüyor

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren AYEDAŞ, 2024 yılı boyunca İstanbul Anadolu Yakası'nda bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Anadolu Yakası'nın enerji altyapısını yenileyen şirket, aynı zamanda dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de büyük önem verdiğini bildirdi.

AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakasında 'da hizmet verdiği 8.404 trafo ve 34.821 kilometrelik enerji hattında, yenileme ve yatırım faaliyetlerine devam etti. Ayrıca karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 54.932 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 1.679 elektrik panosu, 168 trafo ve 3.014 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 3.001 kilometrelik enerji hattının bakımını gerçekleştirdi.

2024 hizmet verdiği 724 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 589 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 878 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlandı. Ayrıca, 398 yeni elektrik panosu ve 190 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirildi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirildi.

2024 yılında hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına 756 kilometre uzunluğunda yeni kablo döşeme ve 2.215 yeni aydınlatma armatürü montajı tamamlandı. Ayrıca, 1.024 yeni pano ve 143 trafo merkezi kurulumu ile enerji şebekesi güçlendirildi. Şirketten edinilen bilgiye göre, tüm bu yatırımlar, Anadolu Yakası'nın değişen sosyo-ekonomik yapısına uygun olarak planlandı ve yerel yönetimlerle koordineli şekilde yürütüldü. 2025 yılı itibarıyla ise yüzde 90 akıllı şebeke hedefi doğrultusunda dijital odaklı yatırımların süreceği aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altında yürütülen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim imkanı sunarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijitalleşmeyi ön planda tutan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma üzerinden daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

"Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan AYEDAŞ, ayedas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. AYEDAŞ, enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."