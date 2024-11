Bakan Uraloğlu, AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara- Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara- İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz. Hem altyapı ve üstyapıda eş zamanlı çalışıyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesindeki davet salonunda gerçekleştirilen AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen genel seçimin umudun, icraatın ve geleceğin adı olan AK Parti'nin millete hizmet yolculuğundaki dönüm noktası, kalkınmanın, gelişimin, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladı olduğunu söyledi.

AK Parti olarak 22 yıl boyunca vatandaşları daha önce hiç verilmeyen hizmetlerle buluşturduklarını, ülkeye görülmemiş eserler kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, "Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülke geleceği için çalışmayı sürdürecek, milletimize hizmetkar olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in sesi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye olarak, bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın ki İsrail, hukuk tanımazlığının, zalimliğinin hesabını er ya da geç tüm dünyanın gözü önünde verecektir. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, siyasetin bir gönül ve dava işi olduğunu, özveri isteyen, meşakkatli bu yola girip milletin sözünü her sözün üstünde gören, "Yeter artık söz milletin." diyen AK Parti hareketine destek vermenin önemini vurgulayarak, partinin politikalarını, icraatlarını, köy köy, mahalle mahalle gezerek, yüz yüze, bire bir anlatmaya devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Türkiye'deki huzur ve istikrarın, milletin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetlerin tüm AK Parti üyelerinin eseri olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölünmüş yollar, havalimanları yaptık, ülkemizi YHT ile tanıştırdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı kendimiz üretip uzaya gönderdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Yine Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi, bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'de yaptığımız işten birkaç tanesi sadece. İnşallah bundan sonra da bu güzel ülkenin yıldızını Türkiye yüzyılında hep birlikte parlatacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2002'den bugüne kadar Bursa'daki çalışmalarına değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 230 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, şimdi yetmediğini biliyorum, ikincisini de projelendiriyoruz, onu da yine biz yapacağız, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Yolu, Bursa- Karacabey Balıkesir Yolu gibi nice bölünmüş yol projesini tamamladık. Bugün itibarıyla da 20 milyar liralık proje bedeliyle 23 ayrı kara yolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Eylül ayında İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak 7,3 kilometrelik İznik Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirmiştik. İznik Çevre Yolu sayesinde transit şehir içi trafiği rahatlamış oldu. Böylece İznik daha yaşanabilir bir şehir oldu. Mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu bu vesileyle rahatlatmış olduk. Daha önce şehir merkezinden 15 dakikada geçilebilen yol, sadece birkaç dakikada geçilebilir duruma geldi."

Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağında çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz. Hem altyapı ve üstyapıda eş zamanlı çalışıyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız. Devam eden önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar- Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla seyahat edilecek, günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de önümüzdeki sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın hava yolu ulaşımına dair yeni hatlar var, 3 yeni hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız, sefer sayılarını da artırmış olacağız."

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katılımcılara hitap ettiği kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İnanç Şahin, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Bakan Uraloğlu, kongrenin ardından dün hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) İznik Serbest Habercisi Şenol Poyraz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Gürkan da Yasin-i Şerif okudu.