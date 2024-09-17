Bireysel Emeklilik Sistemi Geleceğin Anahtarı - Son Dakika
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Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi Geleceğin Anahtarı

Bireysel Emeklilik Sistemi Geleceğin Anahtarı

Prof. Dr. Gaye Gencer, bireysel emeklilik sisteminin ekonomi ve bireyler için önemini vurguladı.

17.09.2024 13:26
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YEDİTEPE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, ülkelerin karşı karşıya olduğu demografik değişim ve ekonomik zorluklar karşısında bireysel emeklilik sisteminin önemli olduğunu vurguladı. Teşviklerin artırılmasının olumlu birçok etki sağlayacağını anlatan Prof. Dr. Gencer, "Milyonlarca kişinin küçük meblağlarla yaptığı tasarruflar, büyük bir sermaye havuzunun oluşmasını sağlayacak ve bu havuz, ülke ekonomisinde yatırıma dönüşerek istihdam sağlayacak" dedi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çalışan-emekli dengesindeki bozulmanın sosyal güvenlik sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Gencer, "Bu durum, bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almak için alternatif çözümler aramasına neden oluyor. Bireysel emeklilik sistemi, bu bağlamda hem bireylere hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

'EKONOMİYE GÜVEN ARTACAK'

Hükümetin bireysel emeklilik sistemine yönelik teşvikleri artırması ve işverenlerin sisteme katılımını teşvik etmesinin, sistemin daha da güçlenmesini sağlayacağını kaydeden Gencer, bunun getireceği avantajları şöyle sıraladı:

"Katılım Artacak: Daha fazla kişi sisteme dahil olacak ve sistemin büyümesi hızlanacak.

Sistem Daha Güçlü Hale Gelecek: Büyük bir katılımcı kitlesi, sistemin istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak.

Ekonomiye Güven Artacak: Sistemin güçlenmesi, yabancı yatırımcıların ülkeye olan güvenini artıracak."

'KÜÇÜK MEBLAĞLARLA YAPILAN TASARRUFLAR, BÜYÜK BİR SERMAYE HAVUZUNUN OLUŞMASINI SAĞLAYACAK'

Bireysel emeklilik sisteminin Türkiye'nin milli sermaye birikimi yaratma hedefine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Gaye Gencer, "Milyonlarca kişinin küçük meblağlarla yaptığı tasarruflar, büyük bir sermaye havuzunun oluşmasını sağlayacak ve bu havuz, ülke ekonomisinde yatırıma dönüşerek istihdamı artıracak, üretimi canlandıracak ve ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

'BİREYSEL EMEKLİLİK, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN PARLAK BİR UMUT IŞIĞI OLACAK'

Prof. Dr. Gaye Gencer, "Gelecekte, bireysel emeklilik sisteminin daha da dijitalleşmesi, yeni nesil yatırım araçlarının sisteme entegre edilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi bekleniyor. Bu sayede sistem, hem bireyler hem de ülke ekonomisi için daha da cazip hale gelecektir. Bireysel emeklilik sistemi, sadece bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ülke ekonomisinin güçlenmesine ve sürdürülebilir büyümesine de önemli katkılar sağlar. Hükümetin aldığı kararlar, bireylerin bilinçlenmesi ve sistemin daha da geliştirilmesiyle bireysel emeklilik, Türkiye'nin geleceği için parlak bir umut ışığı olacak" ifadelerini kullandı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Prof. Dr. Gencer, bireysel emeklilik sisteminin avantajları şöyle sıraladı:

"Ek Gelir Kaynağı: Emeklilik döneminde ek bir gelir kaynağı oluşturarak yaşam standardını yükseltir.

Enflasyona Karşı Koruma: Düzenli birikimler, enflasyonun eritici etkilerine karşı bir kalkan görevi görür.

Vergi Avantajları: Devlet katkısı ve vergi avantajları, tasarrufu teşvik eder.

Risk Yönetimi: Çeşitli yatırım seçenekleri sayesinde risk dağılımı yapılarak, birikimlerin güvenliği sağlanır.

Ekonomik Kalkınmaya Katkı: Büyük bir sermaye havuzunun oluşmasına katkı sağlayarak, ekonomiye can verir ve istihdamı artırır.

Kayıt Dışı Çalışmayla Mücadele: Kayıtlı çalışmayı teşvik ederek, sosyal güvenlik sisteminin gelirini artırır."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

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