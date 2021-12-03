Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|10,00
|68,64
|İş Bankası (B)
|51.243,50
|0,00
|26,53
|İş Bankası (C)
|7,01
|1,74
|3,20
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|10,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,47
|2,97
|-10,10
|İş Girişim
|9,07
|3,66
|-52,14
|İş GMYO
|2,68
|1,52
|5,51
|İş Y. Men. Değ.
|20,06
|0,60
|20,86
|İş Yat. Ort.
|3,00
|2,74
|-10,80
|İşbir Holding
|43,20
|2,91
|-19,52
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,85
|0,00
|Işık Plastik
|5,63
|-9,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|5,26
|-12,28
|İttifak Holding
|1,51
|0,00
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|20,58
|0,68
|14,33
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|0,00
|-22,04
|İzmir Fırça
|6,82
|0,29
|22,66
|Jantsa Jant Sanayi
|66,75
|3,09
|61,04
|Kafein Yazılım
|22,70
|2,44
|6,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,85
|0,69
|Kaplamin
|30,32
|-1,56
|-10,30
|Kardemir (A)
|8,69
|2,84
|46,05
|Kardemir (B)
|8,60
|3,99
|63,19
|Kardemir (D)
|9,33
|-0,21
|61,42
|Karel Elektronik
|11,96
|4,36
|77,86
|Karsan Otomotiv
|4,39
|3,05
|35,08
|Karsu Tekstil
|8,89
|1,48
|3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,09
|5,45
|Kartonsan
|63,95
|2,73
|-32,45
|Katmerciler Ekipman
|1,60
|1,27
|-7,64
|Kent Gıda
|181,90
|-4,21
|-48,85
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|0,00
|-20,67
|Kervan Gıda
|13,05
|-0,15
|27,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-1,52
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,23
|1,36
|-11,16
|Kızılbük GYO
|29,50
|2,08
|Klimasan Klima
|10,55
|2,23
|25,03
|Koç Holding
|31,44
|4,52
|53,72
|Konfrut Gıda
|4,43
|-0,23
|4,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,30
|-0,88
|210,59
|Konya Çimento
|991,40
|4,05
|-12,27
|Konya Kağıt
|7,88
|-0,51
|Koray GMYO
|6,93
|-0,29
|55,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,44
|3,11
|134,34
|Koza Altın
|135,20
|4,89
|39,81
|Koza Madencilik
|21,28
|6,40
|37,38
|Körfez GMYO
|6,50
|-1,81
|12,07
|Kristal Kola
|1,59
|1,92
|-47,95
|Kron Telekomünikasyon
|43,24
|5,72
|17,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,50
|5,50
|40,18
|Kuyas Yatırım
|3,67
|9,88
|59,57
|Kütahya Porselen
|101,80
|-2,96
|101,78
|Kütahya Şeker Fabrikası
|35,72
|9,98
|Lider Faktoring
|3,84
|-4,95
|12,61
|Link Bilgisayar
|32,40
|4,31
|2,54
|Logo Yazılım
|48,96
|0,12
|57,23
|Lokman Hekim Sağlık
|12,85
|3,05
|82,74
|Lüks Kadife
|56,10
|-0,27
|95,37
|Makina Takım
|3,74
|10,00
|9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|16,95
|-0,70
|Margün Enerji
|9,83
|1,13
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|-1,53
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|208,20
|9,98
|87,40
|Marshall
|249,40
|1,67
|-18,68
|Martı GMYO
|0,98
|2,08
|-61,62
|Martı Otel
|1,87
|0,54
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,40
|1,84
|Mavi Giyim
|75,40
|-1,57
|46,10
|Mazhar Zorlu Holding
|31,94
|0,00
|1,46
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,94
|1,06
|Mega Polietilen
|7,01
|9,36
|-8,49
|Menderes Tekstil
|2,44
|-1,21
|-21,04
|Mercan Kimya
|10,40
|-0,10
|Merit Turizm
|26,10
|4,23
|151,95
|Merko Gıda
|5,66
|2,35
|-34,49
|Metemtur Yatırım
|3,36
|9,80
|-58,44
|Metro Holding
|1,19
|-0,83
|-36,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,43
|0,41
|-15,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|-0,56
|-23,61
|Mia Teknoloji
|35,20
|-5,33
|Migros Ticaret
|42,40
|-0,70
|-0,93
|Milpa
|4,19
|2,44
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,50
|2,04
|-3,76
|MLP Sağlık
|33,40
|-0,30
|68,09
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,61
|-6,50
|21,96
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,70
|0,59
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,53
|0,00
|-36,46
|Mondi Tire Kutsan
|10,58
|7,52
|39,21
|Nasmed Egepol
|9,19
|9,93
|Naturel Enerji
|40,00
|0,86
|12,65
|Naturelgaz
|8,05
|-0,62
|Net Holding
|5,58
|5,88
|62,68
|Netaş Telekom.
|20,64
|1,47
|-26,50
|Niğbaş Niğde Beton
|8,11
|9,89
|-84,40
|Nuh Çimento
|48,86
|5,53
|1,73
|Nurol GMYO
|7,63
|-9,92
|4,66
|Odaş Elektrik
|1,63
|5,84
|-44,24
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,48
|-0,77
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|2,80
|51,11
|Orma Orman Mahsulleri
|34,56
|9,99
|134,78
|Osmanlı Menkul
|26,18
|0,69
|-14,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|2,23
|-21,58
|Otokar
|426,00
|1,67
|40,00
|Oyak Çimento
|8,10
|2,53
|-7,74
|Oyak Yat. Ort.
|7,53
|0,80
|9,10
|Oyak Yatırım Menkul
|36,70
|9,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,36
|-9,91
|77,49
|Özak GMYO
|6,48
|-1,37
|27,06
|Özbal Çelik Boru
|24,20
|0,08
|269,47
|Özderici GMYO
|1,75
|5,42
|-21,17
|Özerden Plastik
|8,19
|-0,97
|-9,00
|Pamel Elektrik
|70,60
|3,44
|231,14
|Panora GMYO
|8,52
|9,94
|45,12
|Papilon Savunma
|15,52
|1,11
|-31,74
|Park Elek.Madencilik
|6,59
|3,94
|22,72
|Parsan
|36,46
|1,39
|50,04
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,63
|9,92
|Pegasus
|92,95
|2,09
|24,60
|Peker GMYO
|1,05
|1,94
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,71
|-2,89
|-6,73
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|340,00
|3,03
|Pera GMYO
|1,39
|2,21
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|27,02
|0,30
|47,42
|Petkim
|8,20
|0,37
|64,66
|Petrokent Turizm
|4.478,20
|10,00
|394,06
|Pınar Et ve Un
|21,40
|0,19
|-2,21
|Pınar Su
|3,80
|-0,52
|-6,50
|Pınar Süt
|19,55
|0,67
|-13,30
|Plastikkart
|19,40
|2,97
|36,20
|Polisan Holding
|3,31
|-0,90
|-13,91
|Politeknik Metal
|409,40
|9,99
|0,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|1,55
|-28,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,90
|9,97
|-28,25
|QNB Finansbank
|48,04
|9,98
|-31,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,46
|3,29
|Ral Yatırım Holding
|15,58
|-9,99
|250,90
|Ray Sigorta
|13,60
|-1,45
|-11,97
|Reysaş GMYO
|3,89
|2,37
|19,99
|Reysaş Lojistik
|5,73
|6,31
|10,75
|Rhea Girişim
|2,01
|1,01
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|14,16
|-2,81
|3,28
|Royal Halı
|3,15
|3,62
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|0,00
|-25,96
|Sabancı Holding
|13,87
|3,74
|25,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,25
|3,00
|-24,17
|Sanel Mühendislik
|5,26
|4,57
|53,80
|Sanifoam Sünger
|36,44
|4,05
|167,94
|Sanko Pazarlama
|10,53
|-1,50
|13,62
|Saray Matbaacılık
|4,96
|4,64
|-43,44
|Sarkuysan
|20,40
|2,10
|134,55
|Sasa Polyester
|46,26
|-0,52
|208,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,40
|4,34
|233,73
|Sekuro Plastik
|19,93
|-2,02
|42,77
|Selçuk Ecza Deposu
|11,50
|-0,69
|-14,38
|Selçuk Gıda
|5,20
|5,26
|4,42
|Selva Gıda Sanayi
|11,11
|10,00
|Senkron Güvenlik
|23,88
|-1,73
|-9,06
|Serve Film Prodüksiyon
|13,39
|-2,69
|-16,31
|Servet GMYO
|104,00
|2,77
|32,65
|Seyitler Kimya
|16,40
|-9,59
|21,81
|Silverline Endüstri
|5,79
|1,58
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|4,28
|5,68
|2,39
|Smartiks Yazılım
|5,66
|5,01
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,04
|-9,95
|21,66
|Söktaş
|2,94
|3,52
|-9,56
|Sönmez Filament
|37,58
|0,16
|-29,34
|Sönmez Pamuklu
|9,67
|-5,57
|-34,47
|Sumaş Suni Tahta
|84,15
|-2,72
|64,97
|Şeker Fin. Kir.
|5,26
|2,73
|-17,81
|Şekerbank
|1,21
|1,68
|-19,87
|Şişe Cam
|13,25
|-0,53
|85,07
|Şok Marketler Ticaret
|14,75
|2,43
|18,19
|T. Halk Bankası
|4,93
|0,61
|-11,33
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,50
|6,86
|-30,78
|T.S.K.B.
|1,59
|6,00
|-8,96
|T.Tuborg
|21,84
|8,12
|23,17
|Taç Tarım Ürünleri
|27,30
|4,20
|159,26
|Tat Gıda
|11,80
|-0,25
|2,06
|TAV Havalimanları
|31,96
|9,53
|50,05
|Tek-Art Turizm
|1,44
|2,86
|-28,71
|Tekfen Holding
|19,67
|1,86
|19,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,50
|0,67
|-13,39
|Temapol Polimer Plastik
|17,46
|-2,02
|51,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|274,00
|0,00
|26,68
|TGS Dış Ticaret
|16,19
|-1,52
|27,38
|Tofaş Oto. Fab.
|91,65
|1,10
|196,50
|Torunlar GMYO
|4,09
|0,00
|4,87
|Trabzon Liman
|39,70
|3,49
|23,60
|Trabzonspor Sportif
|7,43
|-1,20
|204,51
|Trend GMYO
|6,62
|-1,05
|-47,33
|TSKB GMYO
|2,91
|0,34
|-39,71
|Tuğçelik
|18,98
|-2,16
|134,90
|Tukaş
|8,70
|2,23
|-10,22
|Turcas Petrol
|4,06
|0,00
|-16,29
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,59
|-2,56
|Turkcell
|20,30
|2,84
|36,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,96
|0,30
|41,86
|Tüpraş
|155,00
|-0,64
|43,52
|Türk Hava Yolları
|18,53
|1,53
|43,53
|Türk İlaç Serum
|12,96
|-1,44
|Türk Prysmian Kablo
|57,15
|-9,93
|373,79
|Türk Telekom
|10,60
|3,82
|34,19
|Türk Traktör
|219,50
|3,59
|28,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,90
|2,98
|19,49
|Türkiye Sigorta
|5,66
|0,53
|-8,39
|Ufuk Yatırım
|20,52
|9,97
|53,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|1,66
|-13,44
|Ulusal Faktoring
|2,49
|6,41
|Ulusoy Elektrik
|57,50
|0,88
|11,98
|Ulusoy Un Sanayi
|6,81
|-0,29
|33,83
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,90
|1,06
|-18,80
|Utopya Turizm
|17,06
|0,71
|-56,03
|Uzertaş Boya
|35,64
|-9,95
|-37,03
|Ülker Bisküvi
|21,28
|1,33
|-4,65
|Ünlü Yatırım Holding
|5,68
|-0,53
|Vakıf Fin. Kir.
|5,22
|2,15
|53,17
|Vakıf GMYO
|1,87
|1,08
|-22,04
|Vakıf Yat. Ort.
|5,98
|1,01
|-18,75
|Vakıflar Bankası
|3,84
|1,59
|-18,47
|Vakko Tekstil
|10,75
|1,22
|71,55
|Vanet Gıda
|6,67
|2,77
|-13,71
|VBT Yazılım
|23,36
|0,43
|Verusa Holding
|56,50
|1,71
|25,33
|Verusaturk Girisim
|25,80
|-0,69
|97,73
|Vestel
|28,42
|-0,63
|71,37
|Vestel Beyaz Eşya
|7,52
|0,94
|69,43
|Viking Kağıt
|6,90
|3,45
|-23,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|1,18
|14,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,82
|-0,61
|-9,31
|Yataş
|13,26
|2,00
|-6,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,30
|0,30
|-25,00
|Yeni Gimat GMYO
|17,96
|2,63
|54,93
|Yeo Teknoloji
|58,55
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,91
|0,00
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,00
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,50
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.134,00
|3,58
|-22,22
|Yonga Mobilya
|26,86
|9,99
|-9,83
|Yükselen Çelik
|6,51
|9,97
|25,30
|Yünsa
|13,41
|-1,32
|-3,47
|Ziraat GMYO
|2,63
|-0,75
|Zorlu Enerji
|1,83
|3,98
|-27,64
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi