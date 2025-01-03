Cevdet Yılmaz: Enflasyonu Tek Haneli Seviyelere İndirmeyi Hedefliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyonu Tek Haneli Seviyelere İndirmeyi Hedefliyoruz

Cevdet Yılmaz: Enflasyonu Tek Haneli Seviyelere İndirmeyi Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve istikrar kazanılması için şeffaf ve öngörülebilir maliye politikaları uygulandığını belirtti. 2024 yılı sonunda enflasyonun geçen yıla göre önemli ölçüde düştüğünü vurguladı.

03.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:52
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile enflasyonu, program döneminde tek haneli seviyelere indirerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Yılmaz, programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirterek, "Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak, yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır" dedi.

'NET BİR İYİLEŞME OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ'

Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte belirginleştiğini, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün aralık ayında sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan azalarak, 2024 yılsonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir. Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

'DEZENFLASYON SÜRECİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Yılmaz, iç talepte dengelenmeyi amaçladıkları dezenflasyon sürecinde, talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini belirterek, "Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile enflasyonu, program döneminde tek haneli seviyelere indirerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda temel amacımız kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Enflasyonu Tek Haneli Seviyelere İndirmeyi Hedefliyoruz - Son Dakika

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