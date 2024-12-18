Çiğ Köfte İhracatta Zirveye Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Çiğ Köfte İhracatta Zirveye Yükseldi

Çiğ Köfte İhracatta Zirveye Yükseldi

Türkiye'nin çiğ köfte markası Komagene, ihracatta lider olarak 'İhracat Öncüsü Ödülü' aldı. Komagene, dünya genelinde 3 bin 200 şubesiyle Türk mutfağını temsil ediyor.

18.12.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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İSTANBUL İhracatçı Birliği'nin açıkladığı rapora göre Türkiye'nin yurt dışına ihracat ettiği ürünler sıralamasında çiğ köfte zirvede yer aldı. TİM İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen ödül töreninde Çiğ köfte markası Komagene'ye 'İhracat Öncüsü Ödülü' verildi.

Dün akşam TİM İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törende Çiğ köfte markası Komagene 'İhracat Öncüsü Ödülü' aldı. Törene TİM Başkanı İsmail Gülle, İHBİR Başkanı Haluk Okutur ve Komagene Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir katıldı.

Törende konuşan Komagene Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Markalarının 3 bin 200 şubesiyle Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası olduğunu başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihraç ettiklerini söyledi.

'ÇİĞ KÖFTE ARTIK GLOBAL BİR LEZZET'

Tekdemir, "Komagene'nin ihracatta böyle bir sıçrama yapması; hem çiğ köfte sektörünün uluslararası arenada kabul gördüğünü gösteriyor hem de Türk markalarının global pazarda yükselen değerini kanıtlıyor. Mesela Avrupa'da dönerden sonra en çok bilinen ve tercih edilen lezzet çiğ köftemiz. Öyle ki lezzetiyle çiğ köftemiz Avrupa damaklarını fethetmeye devam ediyor" dedi.

Markalarının bu başarısının, hem yerel lezzetlerin dünyaya tanıtılmasında hem de ekonomik büyümeye katkıda önemli bir adım olduğunu söyleyen Tekdemir, "Komagene olarak, geleneksel Türk lezzetlerini modern yorumlarla dünya mutfağına kazandırmayı misyon edindik. İhracattaki bu başarı, yalnızca bizim değil, aynı zamanda Türkiye'nin global gastronomi arenasındaki yükselişinin bir göstergesi. Bu gururu tüm Türkiye ile paylaşıyoruz" diye konuştu.

YERLİ ÜRETİCİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Komagene olarak, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda değer üretmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Tekdemir, şunları söyledi:

"Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz ürünlerle hem kaliteyi garantiliyor hem de Türk tarımını destekliyoruz. Bu iş modelimizle, tüketicilerimizin sofrasına sadece lezzet değil, aynı zamanda emeğin ve dayanışmanın gücünü taşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle el ele veren markamız, geleneksel lezzetleri dünya sofralarına taşırken yerel ekonomiyi ve kültürü de güçlendirmeye devam ediyoruz."

Komagene'nin girişimcilik hayali kuran bireyler için geliştirdiği mikro iş modeli ile yeni bir fırsatlar sunduğunu, 'düşük yatırım maliyetleri ve yüksek kazanç potansiyeli' ile hem küçük çaplı işletmelere hem de bireysel girişimcilere iş sahibi olmanın kapılarını araladığını belirten Tekdemir, bin kişilik kadro, 3 bin 200 bayi ve bu bayilerde çalışanlarla yaklaşık 15 bine yakın da istihdam yarattıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Çiğ Köfte İhracatta Zirveye Yükseldi - Son Dakika

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