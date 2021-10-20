Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-eylül döneminde yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 33,5 artarak 1 milyar 886 milyon 240 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 184 ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 411 milyon 495 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyesi firmaların bu yılın aynı döneminde gerçekleştirdiği ihracat, yaklaşık yüzde 33,5 artışla 1 milyar 886 milyon 240 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ihracat artışı tarım ve sanayi ürünlerinde

2020'nin 9 ayında 1 milyar 68 milyon 984 bin dolarlık sanayi, 293 milyon 730 bin dolarlık tarım ürünü ihraç eden DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 26,1'lik artışla 1 milyar 348 milyon 30 bin dolarlık, tarım ürünlerinde ise yüzde 47,1'lik yükselişle 432 milyon 120 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemler itibarıyla madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 80,5 artışla 58 milyon 770 bin dolardan 106 milyon 89 bin dolara ulaştı.

En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ocak-eylül ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 452 milyon 48 bin dolarla ilk sırada Irak'ın yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 115 milyon 235 bin dolarla İran, 111 milyon 533 bin dolarla Azerbaycan- Nahçıvan, 94 milyon 324 bin dolarla Almanya, 85 milyon 587 bin dolarla Türkmenistan, 71 milyon 698 bin dolarla Suriye takip etti.

DAİB üyesi 2 bin 415 firma ihracat yaptı

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 9 ayda ciddi ihracat artışı sağladıklarını belirterek, "DAİB üyesi firmaların ihracatında yıl boyunca artış yaşandı. Yılın ilk yarısı güzel rakamlarla kapatıldı, yılın son çeyreğinde de ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

Dış satım rakamlarındaki artış nedeniyle tüm ihracatçıları tebrik eden Tanrıver, ocak-eylül döneminde DAİB üyesi 2 bin 415 firmanın ihracat yaptığını kaydetti.