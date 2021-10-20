Üye Girişi
Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı

20.10.2021 11:00
Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-eylül döneminde yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 33,5 artarak 1 milyar 886 milyon 240 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-eylül döneminde yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 33,5 artarak 1 milyar 886 milyon 240 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 184 ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 411 milyon 495 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyesi firmaların bu yılın aynı döneminde gerçekleştirdiği ihracat, yaklaşık yüzde 33,5 artışla 1 milyar 886 milyon 240 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ihracat artışı tarım ve sanayi ürünlerinde

2020'nin 9 ayında 1 milyar 68 milyon 984 bin dolarlık sanayi, 293 milyon 730 bin dolarlık tarım ürünü ihraç eden DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 26,1'lik artışla 1 milyar 348 milyon 30 bin dolarlık, tarım ürünlerinde ise yüzde 47,1'lik yükselişle 432 milyon 120 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemler itibarıyla madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 80,5 artışla 58 milyon 770 bin dolardan 106 milyon 89 bin dolara ulaştı.

En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ocak-eylül ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 452 milyon 48 bin dolarla ilk sırada Irak'ın yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 115 milyon 235 bin dolarla İran, 111 milyon 533 bin dolarla Azerbaycan- Nahçıvan, 94 milyon 324 bin dolarla Almanya, 85 milyon 587 bin dolarla Türkmenistan, 71 milyon 698 bin dolarla Suriye takip etti.

DAİB üyesi 2 bin 415 firma ihracat yaptı

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 9 ayda ciddi ihracat artışı sağladıklarını belirterek, "DAİB üyesi firmaların ihracatında yıl boyunca artış yaşandı. Yılın ilk yarısı güzel rakamlarla kapatıldı, yılın son çeyreğinde de ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

Dış satım rakamlarındaki artış nedeniyle tüm ihracatçıları tebrik eden Tanrıver, ocak-eylül döneminde DAİB üyesi 2 bin 415 firmanın ihracat yaptığını kaydetti.

Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı

Togo Cumhuriyeti, Doğu Anadolu, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahibinin 11:12 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda 11:07 Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:13 Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak         
11:14
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri         
11:05
Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor         
11:04
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar         
10:51
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi         
10:15
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'nun 9 aylık ihracatı yüzde 33,5 arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement