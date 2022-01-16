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En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri? - Son Dakika

En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?

16.01.2022 16:50
En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan Aralık 2021 konut piyasası raporuna göre Türkiye'de satılık konut fiyatlarında en yüksek yıllık fiyat artışının gerçekleştiği şehir yüzde 120,7 ile Mersin oldu. Mersin'i, Diyarbakır ve Aydın izledi. İstanbul'da ise Maltepe ve Kadıköy başa güreşiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan Aralık 2021 dönemine ait "sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporu yayınlandı.

Rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düştüğü belirlendi. Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranının üç büyük ilde yükseldi.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en yüksek yıllık artışın görüldüğü il ise Mersin yüzde 120,7 ile Mersin oldu.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR'DE KONUTLARDA SON DURUM

Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 105,6, Ankara'da yüzde 82,1 ve İzmir'de yüzde 76,6 oldu. Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 9.642 TL'ye, Ankara'da 4.400 TL'ye ve İzmir'de 7.567 TL'ye yükseldi. İlan satış fiyatları aralıkta da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı.

En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?

Reel (enflasyondan arındırılmış) konut satış fiyatlarındaki artış oranı aralıkta yüzde 40,4'e yükselerek raporda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 3.521 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 6.726 TL'ye ulaştı.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DEĞER KAZANDI?

İstanbul'da ilçe bazında fiyatı yıllık en çok artan ilçelerin başında yüzde 146,5 ile Maltepe geldi. İstanbul'u yüzde 144,4 ile Kadıköy ve yüzde 143 ile Üsküdar geldi.

En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?

Ankara'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler yüzde 107,1 ile Etimesgut, yüzde 100,4 ile Beypazarı ve 98,8 ile Çankaya izledi. İzmir'de ise yıllık fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 121,7 Seferihisar, yüzde 115,6 ile Çeşme ve yüzde 111,4 ile Foça oldu.

İŞTE FİYATLARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

İlan satış fiyatları Aralık'ta da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde artış gösterdi. Satılık konut metrekare fiyatlarında en yüksek yıllık artışın görüldüğü il ise Mersin yüzde 120,7 ile Mersin oldu. Mersin'i yüzde 110,1 ile Diyarbakır, yüzde 108,3 ile Aydın, yüzde 107,9 ile Şanlıurfa ve yüzde 106,3 ile Antalya izledi.

En düşük artış oranının hesaplandığı iller ise yüzde yüzde 67,1 ile Ordu, yüzde 66,4 ile Manisa, yüzde 61,4 ile Erzurum, yüzde 60,3 ile Van ve yüzde 59,4 ile Malatya oldu.

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Son Dakika Ekonomi En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri? - Son Dakika
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