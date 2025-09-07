Erbakan resti çekti: İmralı'ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz - Son Dakika
Erbakan resti çekti: İmralı'ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz

07.09.2025 14:37
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP'nin komisyon üyeleri arasından belirlenen bir heyetin İmralı'ya gitmesi önerisine sert çıktı. Erbakan "Milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 'İl Başkanları Toplantısı' öncesi düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisine tepki gösteren Erbakan "Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Bugün matematik olarak Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında bir gelire sahip. 'Efendim aç kalmıyorlar'; çünkü sosyal yardımlar var, sadaka var, zekat var, yardımlaşma var. Yoksa matematik olarak elde ettikleri gelir karınlarını doyurmaya yetecek bir gelir değil. Halkın yüzde 85'i yoksul. Bugün bir emekli maaşı açlık sınırının yarısı seviyesindedir. Açlık sınırı 27 bin lirayı geçmiş. Emekli maaşı 14 bin 469 lira seviyesinde. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; bugün Türkiye'de 10 emekliden 7'si çalışma hayatının içerisinde yer almaya devam ediyor. Bu verilere göre 12,2 milyon emeklinin, 8,6 milyonu çalışmaya devam ediyor. Çünkü elde ettiği emekli geliriyle hayatta kalabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi mümkün değil" diye konuştu.

"BİR AİLENİN YAŞAM MALİYETİ 98 BİN 775 LİRAYA ÇIKTI"

Erbakan, "Asgari ücret 22 bin lira, yoksulluk sınırının dörtte biri. Halkın yüzde 85'inin asıl derdiyle ve gündemiyle şu anda ilgileniyoruz. Bir haneye 2 asgari ücret girse yoksulluk sınırının yarısı kadar bir gelire sahip oluyor. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ağustos ayı itibariyle 98 bin 775 liraya çıktı. Türkiye genelinde yoksulluk sınırı 90 bin lira seviyesinde, İstanbul'da ise 100 bin lira. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup 3 çocuk sahibi olacak olursak, 5 kişilik bir aile için İstanbul'da ayda 125 bin lirayı bulmanız gerekiyor ki yardım almadan yaşayabilesin. İşte asıl ilgilenmemiz gereken sorun bu. Her yıl 20 milyona yakın insan sosyal yardım alıyor. Gelir ve servet dağılımında adalet diye bir şey kalmamış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı biraz önce söylediğim '20 milyon insan sosyal yardım alıyor' sözünü doğrulayan rakamı açıkladı. 4 milyon 262 bin hane sosyal yardım alıyor. 4 milyon 262 bin hane demek zaten yaklaşık 20 milyon insan demektir. 'Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline geçmezseniz Türkiye kurtulamaz, siz de kurtulamazsınız' dedik ama dinlemediler" dedi.

"GAZZE İÇİN İNİSİYATİF ALMAMIZ GEREKİR"

Erbakan, "Biz 7 Ekim olayları başladığından itibaren yetki sahibi olan iktidara 'mutlaka adım atmanız, mutlaka bir inisiyatif almanız gerekir. Konuşmayla, kınamayla, lanetlemeyle bu iş olmaz' dedik. Ama maalesef halen daha Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor, bir bildiri yayımlıyor ve dağılıyor. Artık bildiri yayımlamanın, lanetlemenin, uluslararası kuruluşları göreve çağırmanın zamanı çoktan geldi de geçmedi mi? İspanya bile havadan paraşütle yardım atıyor. Biz asırlar boyu Filistin'in hamisi olan bir ecdadın torunları olarak Filistin'e bir ekmek, bir su bile ulaştırmaktan maalesef aciz durumdayız. Türkiye'de, lanetlemeler, kınamalar bütün dünya ülkelerinden daha ileri seviyede ama maalesef adım atılmıyor. En azından şu İsrail'i korumaya yarayan Kürecik Radar Üssünü kapat; duruşumuz belli olsun" ifadelerini kullandı.

"3'ÜNCÜ OLAĞAN KONGRE KASIM AYINDA YAPILACAK"

Erbakan, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup da İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu MİT'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Partili vekiller zaten görüşüyorlar. Söyleyecekler bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız."

Erbakan ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Kongresi'nin kasım ayında Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

