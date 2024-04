Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Mart Ayı Dış Ticaret Rakamlarını Açıkladı

Ekonomi

Mart ayı dış ticaret rakamları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Riskleri fırsata çevirme yeteneğimizin marifetiyle son yıllardaki bütün küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen sürdürülebilir ihracatı önceleyerek daima büyümeyi hedefleyen ihracat politikamızdan taviz vermiyoruz" dedi.

Mart ayı dış ticaret rakamları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı. Bölgenin Mart ayı ihracatı 973,9 milyon dolar olurken, Gaziantep'in ihracatı ise bu dönemde 850,4 milyon dolar oldu. Gaziantep Mart ayında en çok ihracat yapan 6. il oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise bölge ihracatı 2,9 milyar dolar, Gaziantep ihracatı ise 2,5 Milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde toplam 187 ülkeye ihracat yapan Bölgenin ülkelere göre ihracat tablosu incelendiğinde, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Libya ve İsrail ilk sıralarda yer aldı. Bölgedeki diğer illerin Mart ayı ihracat performansı ise şöyle: Kahramanmaraş 92 milyon dolar, Mardin 80 milyon dolar, Malatya 38 milyon dolar, Şanlıurfa 20 milyon dolar, Diyarbakır 8 milyon dolar, Adıyaman 8 milyon dolar, Kilis 7 milyon dolar.

Mart ayı ihracat rakamlarını ve genel dış ticaret rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "İçinde bulunduğumuz coğrafya güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi gerekli kılıyor. İstikrarlı bir ekonomi sürdürülebilir üretim ve ihracat için zorunluluktur. Çalışmalarımızda ve hedeflerimizde bu bilinç önemli unsurlardan birisidir. Mart ayı ihracat rakamlarında da Bölgemizin, ekonomimize en fazla katkı sağlayan bölgelerden birisi olmaya devam ettiği görülmektedir. İhracatçılar olarak, gerek dünyada gerekse ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Alternatif planlarımız her zaman hazır durumda. Bununla beraber sürdürülebilirlik ana gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Her geçen gün kaynakların tükendiği ve artan dünya nüfusuyla her alanda sınırların zorlandığı bir dünyada, sürdürülebilir üretim ve ekonomi için yeşil üretim kültürünün benimsenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu yüzden, gelecek dönem politikalarımızda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve oluşturulması muhtemel diğer çevresel anlaşmaları dikkate alarak üretimi şekillendirmek temel amaçlarımızdan birisi olacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının devamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin Mart ayı faaliyetlerine değinen Kileci, "Mart ayında Bünyemizdeki birliklerimiz faaliyetlerine temposunu artırarak devam etti. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimizin Yönetim Kurulu üyeleri sektörün en önemli fuarlarından Texhibition Fuarı'nı ziyaret etti ve stand açan üyelerimizi ziyaret ederek başarılar dilediler. Yine Tekstil Birliğimizce bu yıl beşincisi düzenlenen ve tekstil ve hazır giyim sektörlerinde girişimcilik ekosistemini oluşturmayı hedefleyen Tekstil Startup Challenge yarışma finaline katıldık. Üniversite-Sanayi buluşmaları kapsamında üniversitelerimizi ziyaret etmeye devam ettik. Kıymetli öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelerek sektöre dair merak edilenler ve bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Doku kumaş tasarım yarışmamız üzerine konuştuk. Hububat Birliğimiz, Türkiye Gıda İhracatçıları markası altında katıldığı Foodex Japan 2024 fuarında ana ihraç ürünlerimizden oluşan menülerin ziyaretçilere sunulduğu tadım etkinliği düzenledi. Fuar süresince Japon müşteriler Bölgemizin gıda ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Halı İhracatçıları Birliğimizin düzenlemiş olduğu Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında pazar imkanlarımızı genişletmek ve ihracat payımızı artırmak amacıyla Hindistan'daki halı sektörünün paydaşlarıyla bir araya geldi. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ilk etapta Antep fıstığı özelinde olmak üzere Çin pazarına yönelik Çince ve İngilizce dublaja sahip tanıtım filmi hazırlanmasının hazırlıklarını sürdürmektedir. Devam eden süreçte Birliğimizin ihraç ettiği diğer ürünlere yönelik tanıtım filmlerinin hazırlanma çalışmaları başlayacaktır. İhracata yönelik en önemli devlet desteklerinden Marka ve Turquality programları kapsamında bulunan Gıda ve Hızlı Tüketim Malları sektörlerinden firmaların temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Dairesi ile Tarım Dairesi yetkililerinin katılımı ve Birliğimizin ev sahipliğiyle gerçekleştirilen toplantıda destek süreçlerinin iyileştirilmesi hususunda mevzuat çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı, firma temsilcilerinden öneriler alınarak kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Hem online eğitimlerimiz hem yüz yüze eğitimlerimizin sürdüğü bu dönemde TİM ile birlikte "Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programını" gerçekleştirerek Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdiklerini üyelerimize aktardık. Gelecek dönemde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - GAZİANTEP