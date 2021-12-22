Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yeni ekonomi modeli "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ı duyurdu. Erdoğan'ın yeni sistemi duyurmasıyla günlerdir rekor üstüne rekor kırarak 18,34 seviyelerine kadar tırmanan dolar/TL bir anda 12 seviyelerine geriledi.

"NE ARA HABER ALDINIZ DA REKLAM ÇEKTİNİZ?"

Yeni sistemin tartışılmaya başlandığı dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Televizyon izleyen vatandaşlar Halkbank'ın Türk Lirası'yla ilgili reklamına denk gelince büyük şaşkınlık yaşadı. Halkbank'ın reklamı akıllara "Sistem önceden biliniyor muydu?" sorularını getirirken, sosyal medyada birçok kişi "Ne ara haber aldınız? Ne ara çektiniz?" sorularını yöneltti.

BANKA, REKLAMI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA PAYLAŞTI

Halkbank'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan reklamda "Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!" ifadeleri yer aldı.

"DOLAR 18 LİRAYA KADAR ÇIKTI VE HABERİ OLANLAR DÖVİZLERİNİ TL'YE ÇEVİRDİ"

Reklam filmiyle başlayan tartışmalara CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de dahil olurken, reklamı alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkbank bu reklamı ne zaman çekti? Demek bu mevduat kararının alınacağı çok öncesinden belliydi. Dolar 18 liraya kadar çıktı ve zirvedeyken haberi olanlar dövizlerini Türk Lirasına çevirdi. Şimdi bu liraların faiz garantisi halka yüklendi. Bunlar Sülün Osman'ı bile çırak çıkarır" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİNİN ÇOK BÜYÜK BİR VURGUN YAPTIĞI İDDİALARI GÜÇLENMEKTEDİR"

CHP'li Antmen, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına da bir soru önergesi verdi. Antmen'in verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli Türk Lirası Mevduatı Sistemine geçildiğini açıkladığı günün ertesinde Halkbank'ın reklam filminin paylaşıldığını belirterek "Bu reklam filminin çok önceden çekildiği ortada olduğuna göre döviz kurları zirvedeyken birilerinin çok büyük bir vurgun yaptığı iddiaları güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen.

CHP'li Antmen şu soruları yöneltti: