Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti - Son Dakika
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Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın temiz pişirme imkanından yoksun olduğunu belirterek, elektrik ve doğal gaz altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde LPG’nin pratik ve nispeten daha temiz bir alternatif sunduğunu söyledi. İstanbul’daki Likit Gaz Haftası Programı’nda konuşan Bayraktar, temiz pişirme konusunu Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31'de küresel gündeme taşımayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Bayraktar, enerji güvenliğinin temel bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu vurgulayarak, LPG’nin özellikle arz kesintisi dönemlerinde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunduğunu söyledi.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bayraktar, küresel enerji sahnesinde eşi benzeri görülmemiş zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Enerji sektörünün bu yeni gerçeklere uyum sağlamayı öğrenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, küresel ekonominin enerji dönüşümünden geçtiği bu dönemde güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamanın daha da zorlaştığını dile getirdi.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

Bu zorlukların üstesinden gelmek için dayanıklı enerji sistemlerine ve her pazarın farklı ihtiyaçlarını dikkate alan gerçekçi, esnek, dengeli ve akıllı politikalara ihtiyaç duyulduğuna değinen Bayraktar, “Çeşitlendirme, bu akıllı politikaların merkezinde yer almakta. Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

“LPG, PETROL VE DOĞAL GAZIN GÖLGESİNDE KALIYOR”

LPG’nin önemine dikkati çeken Bayraktar, “Küresel enerji tartışmalarında LPG, bazen ‘büyük kardeşleri’ olan petrol ve doğal gazın gölgesinde kalmakta. Ancak enerji güvenliğine yaptığı katkı küçümsenmemeli. Esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde LPG, özellikle arz kesintileri yaşanan dönemlerde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunmakta” diye konuştu.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

5,2 MİLYON ARAÇ LPG’YLE ÇALIŞIYOR

Türkiye’nin deneyiminin LPG’nin değerini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Günümüzde Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip. Geçen yıl itibarıyla, toplam LPG tüketiminde Avrupa’da ikinci sırada yer aldık. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisiyiz ve otogaz istasyonları, bayileri ile LPG’yle çalışan araç sayısı bakımından birinci sıradayız. Yaklaşık 10 bin otogaz istasyonumuz ve 5,2 milyon LPG’yle çalışan aracımız bulunmakta, bu rakamlar kayıtlı araç filomuzun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmakta. Bu, LPG pazarımızın olgunluğunu ve altyapımızın gücünü yansıtmakta.”

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

Bayraktar, “Pazar büyüklüğü, ölçek ve ticari başarının ötesinde, LPG’yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

2 MİLYAR İNSAN TEMİZ PİŞİRME İMKANINDAN YOKSUN

Teknolojik ilerlemeye rağmen dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın temiz pişirme imkanından yoksun olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Milyarlarca insan temel modern enerji hizmetlerine erişemediği sürece, kapsayıcı bir enerji dönüşümünden söz edemeyiz. İşte bu noktada LPG gerçek bir fark yaratabilir. Elektrik ve doğal gaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG, geleneksel pişirme yakıtlarına pratik ve nispeten daha temiz bir alternatif sunmakta. Türkiye bu dönüşümü çoktan yaşamıştır ve deneyimlerimizin diğer ülkelere değerli dersler verebileceğine inanıyoruz” dedi.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

TEMİZ PİŞİRME COP31'DE GÜNDEME TAŞINACAK

Temiz pişirme uygulamalarının yaygınlaştırılması için uygun fiyatlı tedarik, güvenli ekipman ve güvenilir dağıtım ağlarının yanı sıra hükümetler, sanayi ve uluslararası kurumlar arasında iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, “Temiz pişirme, bu kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31'de küresel gündeme taşımayı planladığımız önemli konulardan biri. İklim eyleminin enerjiye erişim ve ekonomik kalkınma ile el ele gitmesi gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

“AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA ÖZELLİKLE DEĞERLİ”

LPG’nin temiz pişirmenin ötesinde ulaşım, ısıtma ve endüstriyel uygulamalarda da önemli faydalar sağladığını aktaran Bayraktar, “Taşınabilirliği ve sınırlı altyapı gereksinimleri, onu doğal afetler ve acil durumlarda da özellikle değerli kılmakta. Türkiye, kapsamlı bir doğal gaz dağıtım ağı geliştirmiş olsa da birçok ülkede hala bu tür bir altyapı bulunmamakta. Bu ülkeler için LPG, acil ve pratik bir çözüm sunabilir” diye konuştu.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

LPG ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİ İÇİN 3 ÖNCELİK

Küresel LPG endüstrisinin geleceği için 3 öncelik gördüğünü belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

“Birincisi, çeşitlendirilmiş kaynaklar, güvenilir altyapı ve daha güçlü uluslararası işbirliği yoluyla tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek. İkincisi, özellikle temiz pişirme ve modern enerji altyapısından yoksun topluluklar için LPG’ye güvenli ve uygun fiyatlı erişimi genişletmek. Üçüncüsü, verimliliği artırmak, güvenlik standartlarını güçlendirmek ve güvenilir düşük karbonlu çözümler geliştirmek için inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmak. Türkiye, bu öncelikleri ilerletmek için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazır.”

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

Enerjinin geleceğinin tek bir yakıta ya da teknolojiye bağlı olmayacağını ifade eden Bayraktar, “Bu, ülkelerin farklı ihtiyaçlarına ve koşullarına cevap veren çözümlerin bir kombinasyonunu gerektirecek. LPG, bu sürekli gelişen enerji manzarasında önemli bir yere sahip olmaya devam edecek” dedi.

Kaynak: AA
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