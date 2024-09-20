Hızlı Tren ile Seyahat Süresi 1,5 Saate Düşecek

Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Hızlı Tren çalışmalarında son durumu aktardı

"Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz"

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'da açılışlara katıldı

Uraloğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü devamındaki otoyolu Güney Kore'yle birlikte yapmak istiyoruz"

TEKİRDAĞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı bağlantı yolları toplu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin, demir yollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu projesine de devam ediyoruz. 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Tekirdağ'ı İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı bağlantı yolları toplu açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz; güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumundadır. Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısı olan Tekirdağ'da; Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunmasıyla her dönem önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle gerçekten Trakya Bölgemizdeki en büyük il olarak, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran lokomotif şehirlerden biridir. Bu nitelikleriyle Tekirdağ her gün büyüyor, gelişiyor. Biz de bunun farkındayız ve Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Son 22 yılda Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 75 milyar 689 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılında 86 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 409 km'ye, 246 km olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 586 km'ye çıkardık. Tekirdağ'ı; İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ye ve Edirne'ye bölünmüş yollarla bağladık. Bugün bir araya geldiğimiz Kapaklı Köprülü Kavşağımızla birlikte Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yollarımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Doğanın korunmasına da katkı sağlayacağız"

Yeni açılan kavşaklar ve otoyollarla birlikte zamandan ve yakıttan ciddi tasarruf edildiğini aktaran Uraloğlu, "Kapaklı Köprülü Kavşağımızı, Çerkezköy - Saray Yolu üzerinde hayata geçirdik. Ana gövdesi 1.071 metre uzunluğunda olan kavşağımızın 234 metresini ard germeli köprü ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca, 1.200 metrelik kavşak kollarını da inşa ettik. Kavşağımız ile birçok yolun kesişim noktasında bulunan Kapaklı ilçesinin Tekirdağ'a, otoyola ve çevredeki yollara yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Projenin tamamlanmasıyla; 1. Cadde, Mithatpaşa Caddesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray arasında kesintisiz karayolu ulaşımını tesis ettik. Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu ve her gün 34 binden fazla aracın geçiş yaptığı D-567 Saray-Çerkezköy Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü rahatlattık. Güzergah üzerinde trafik, can ve mal güvenliğini de arttırdık

Kapaklı Köprülü kavşağımızın inşa edilmesiyle zamandan 279 milyon lira, akaryakıttan 3.7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 282.7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 272 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Resmi açılışını yaptığımız Hayrabolu Çevre Yolumuzda Tekirdağ'daki hayvancılık ve tarım faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Hayrabolu ilçesi açısından çok önemli bir altyapı yatırımı oldu. BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz 9 km uzunluğundaki Çevre Yolumuz kapsamında 341 metre uzunluğunda 4 adet köprü de yer alıyor. Projemiz ile ilçe merkezinden geçen ağır vasıta ve transit trafiğin çevre yoluna aktarılmasıyla hem bölge halkı hem de transit trafik için büyük kolaylıklar sağladık.

İlçe merkezindeki trafik yoğunluğunu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Bölünmüş yol konforuyla ulaşım imkanı sağlayan yolumuz sayesinde; Hayrabolu şehir geçişini sadece 5 dakikaya indirdik. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 63,7 milyon lira, akaryakıttan 3,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 67,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 262 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"35,2 milyon lira tasarruf edeceğiz"

Trafik yoğunluğunun da önüne geçildiğinin altını çizen Uraloğlu, " Türkiye'nin en büyük transit limanı olan Asyaport Limanı bilinen tarihi adı ile Barbaros Limanımız için de toplam 6,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında bir bağlantı yolu inşa ettik. Proje kapsamında 877 metre köprü imalatı gerçekleştirdik. Proje ile Tekirdağ- Malkara Devlet Yolu'ndan Asyaport Limanı'na bölünmüş yol konforuyla erişim sağlayarak Limanın her geçen gün artan faaliyetlerinin hızlı ve verimli sürdürmesini sağladık. Ayrıca turistik bölge olan Kumbağ yerleşiminde özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Limandan Tekirdağ-Malkara Devlet Yolu'na ulaşımı 3 dakikaya düşürdük. Bu bağlantı yolumuz ile de zamandan 25,5 milyon lira, akaryakıttan 9.7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 35,2 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 665 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm yollarımızın başta hayata geçtiği bölgeler olmak üzere tüm Tekirdağ ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Güney Kore ile temaslarda bulunduk"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki otoyol için Güney Kore'yle görüşüldüğünü dile getiren Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimini hizmete açtık. Şimdi, Kınalı-Malkara kesimi için kolları sıvadık. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de önemli temaslarda bulunduk ve bu konuyu da masaya yatırdık. İstiyoruz ki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu da beraberce yapalım. Yakında çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Tekirdağ'ın demiryolu ağı altyapısını geliştirmek için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Tekirdağ il sınırları içerisinden geçen toplam 198 km'lik demiryolu hattının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Tekirdağ Limanı'na getirilecek yüklerin, demiryolu ile buradan Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak 31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ- Muratlı arası 2.hat yapımı ve Tekirdağ-Muratlı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesini tamamladık. Ayrıca ülkemizin, demiryollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine de devam ediyoruz. 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Tekirdağ'ı İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları inşa ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate; yük taşıma süresini ise 6.5 saatten 2.5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Kimsenin şüphesi olmasın ki Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muzu rehber edinerek, Tekirdağ'ın ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz projelerimizde emeği geçen tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.