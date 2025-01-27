IMATECH-3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 2025'te İzmir'de Düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

IMATECH-3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 2025'te İzmir'de Düzenlenecek

IMATECH-3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 2025\'te İzmir\'de Düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek IMATECH-3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 20-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Fuar, endüstriyel üretim alanında yeniliklerin sergileneceği ve uluslararası iş birliklerinin kurulacağı bir platform olacak.

27.01.2025 09:13  Güncelleme: 09:15
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğinde üçüncü kez düzenlenecek IMATECH-3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 2025 yılında da makine sektörünün en büyük buluşmalarından olacak. 20-23 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir'de yapılacak fuara dünyanın dört yanından yoğun bir profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

IMATECH-Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, bu yıl 20-23 Şubat tarihlerinde üçüncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar; endüstriyel üretim teknolojilerinde yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen tüm profesyonelleri Fuar İzmir'de bir araya getirecek.

Alım heyetleri gelecek

Fuarda; takım tezgahları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak.

İkili görüşmeler ile ticari anlaşmalara imza atılacak Fuar'da, çok sayıda makinenin satışının da gerçekleştirilmesi bekleniyor. İzmir'in yanı sıra özellikle Ankara, Aydın, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Manisa gibi sanayi şehirlerinden büyük ilginin olduğu Fuar'a Türkiye'nin dört bir yanından ticaret odalarının ve organize sanayi bölgelerinden heyetlerin de katılım göstermesi bekleniyor. IMATECH'e bu yıl Bosna Hersek Ticaret Odası, Kosova İş adamları Derneği ve Sırbistan Uice Ticaret Odası ile yapılan iş birlikleriyle bu bölgelerden önemli alım heyetleri gelecek. Fuar'a ayrıca Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Kuveyt, Kosova, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun bir profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

14 bini aşan ziyaretçi

IMATECH Fuarı, geçen yıl dört gün boyunca yerli-yabancı makine ve üretim sektörlerinin tüm aktörlerini İzmir'de tek çatı altında bir araya getirerek teknolojinin buluşma noktası olmuştu. Türkiye'deki firmaların yanı sıra Almanya, Belçika, Çin, Karadağ, Kanada ve KKTC'den firmalar ile ülkemizdeki temsilciliklerinin de katıldığı fuarda, 130'un üzerinde katılımcı ve bu firmaların 250'den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluşmuştu. Fuar'ı, başta Ege ve Marmara bölgelerinden olmak üzere Türkiye'nin 32 ilinden ve dünyanın dört bir yanındaki 63 ülkeden 12 bin 350'si yerli, bin 730'u yabancı toplam 14 bin 80 kişi ziyaret etmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Ekonomi, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMATECH-3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 2025'te İzmir'de Düzenlenecek - Son Dakika

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