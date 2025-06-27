İspanya ve Türkiye'den Ulaşım İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İspanya ve Türkiye'den Ulaşım İş Birliği Vurgusu

İspanya ve Türkiye\'den Ulaşım İş Birliği Vurgusu
27.06.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oscar Puente Santiago, Türkiye ve İspanya'nın ulaşım entegrasyonunun önemine dikkat çekti.

İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, ulaşımın modernizasyonu ve entegrasyonun hem İspanya hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek "Türkiye zaten Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak bilinir. İspanya da stratejik bir pozisyona sahip. Avrupa'yı Amerika'ya bağlıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Afrika'ya da bağlıyor. Bu nedenle iki ülkenin ulaşımı kolaylaştırmak konusunda önemli noktalar var." dedi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun Küresel Ulaşım ve İletişim Bağlantılarında Güncel Eğilimler ve Yeni Gelişen Dinamikler başlıklı panelinde konuşan Santiago, Forum'un ulaşım koridorlarını zamanında tartışılması için önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bölgesel ulaşım koridorlarının yeniden şekillendiğini dile getiren Santiago, bu yeni uluslararası demir yolu koridorunun bölgesel jeopolitik çevreyi olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.

Santiago, şunları kaydetti:

"Çünkü uluslararası koridorlar, eksik bağlantıların, halkaların bir zincir içerisinde tamamlanmasına vesile oluyor. Ekonomilere katkı sağlıyor. Siyasette de iş birliğini geliştiriyor. Aslında burada sadece bir noktadan bir başka noktaya aktarılan ürünler değil konu, aynı zamanda ülkelerin ekonomisine katkı sağlayarak, refahları da artırıyor. Bugün bizi muazzam bir şekilde ağırlayan ülke Türkiye ile ülkemiz İspanya arasında yine iş birliği gerçekleştiriyoruz, ulaştırma alanında.

Türkiye zaten Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak bilinir. İspanya da stratejik bir pozisyona sahip. Avrupa'yı Amerika'ya bağlıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Afrika'ya da bağlıyor. Bu nedenle iki ülkenin ulaşımı kolaylaştırmak konusunda önemli noktalar var. Başlıca koridorların kesişme noktasında yer alıyor. Biz şuna inanıyoruz. Her iki hükümette bu potansiyellerinin farkındalar ve iş birliğine çok büyük bir önem veriyorlar. Ulaşımın modernizasyonu ve entegrasyonu kesinlikle her iki ülke için çok önemli."

Santiago, bu tür koridorların hem Türkiye hem de İspanya için oldukça önemli olduğunu belirterek "Türkiye bölgedeki başlıca koridorların kesişme noktasında. Mesela bir Orta Koridorumuz var Hazar Denizi üzerinden geçen. Bu, Batı Avrupa'yla bölgeyi birbirine bağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Vizyonumuz Arnavutluk'un Batı Balkanlar'ın yeni ulaşım mimarisinde aktif bir merkez haline gelmesini sağlamak"

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku da Arnavutluk'un İtalya'nın karşısında ve Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan, büyük yeşil alanlara sahip ve geçitleri oldukça zorlu bir Akdeniz ülkesi olduğunu belirtti.

Yakın geçmişte 15 yıl boyunca komünist bir rejim altında kalan Arnavutluk'un bugün büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını belirten Balluku, Avrupa Birliği'ne katılmaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Balluku, "Şu anda müzakere masasında yer alıyoruz ve bu süreç, gerçeği söylemek gerekirse, uzun bir sürecin ardından 2027'nin sonunda tamamlanabilir ve tüm Arnavut halkının hayalini gerçekleştirebilir." diye konuştu.

Diğer Avrupa ülkelerinin yüzyıllar boyunca gerçekleştirdiği gelişmeleri kendilerinin sadece birkaç on yıl içinde başarmak zorunda kaldıklarını belirten Balluku, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yıl boyunca Kuzey Kore gibi dünyadan izole olduk, dış dünya ile hiçbir bağlantımız yoktu. Sınır ötesi altyapımız yoktu, yani bugünkü yaşamın dinamizmine ve görünürlüğüne cevap verecek bir altyapıdan yoksunduk. Bu nedenle bizim için bu süreç son derece zorlayıcı oldu. Bu yüzden son on yılda Arnavutluk, altyapı çözümleriyle dolu bir geçmişten, ulusal ve uluslararası bağlantıyı hedefleyen yeni ve iddialı bir döneme geçiş yapmaktadır. Bu, bir tesadüf değil, net bir siyasi stratejinin ve vizyonun sonucudur. Ulaşımın modern yapısının ve bölgesel kalkınma ağının ayrılmaz bir parçası haline geliyoruz.

Arnavutluk bugün yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekteki on yılların kapasitesini inşa etmeye yatırım yapmaktadır. Hedefimiz, her koridorun, her bağlantı noktasının ve her yeni altyapı yatırımının sadece bir inşaat projesi değil, daha güçlü, daha bağlantılı ve daha sürdürülebilir bir ekonominin temeli olmasıdır. Ulusal bağlantı vizyonumuz yalnızca fiziksel hareketlilikle ilgili değildir, bölgesel iş birliğini güçlendirmek, Avrupa entegrasyonunu hızlandırmak ve Arnavutluk'un Batı Balkanlar'ın yeni ulaşım mimarisinde aktif bir merkez haline gelmesini sağlamaktır."

"Türkmenistan konumu sayesinde önemli lojistik bir yerde yer alıyor"

Türkmenistan Bakanlar Kuruluna bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Kurumu Başkan Yardımcısı Allaguly Hudayberdiyev ise Türkmenistan'ın konumu sayesinde önemli lojistik bir yerde yer aldığını belirterek "Biz bunun avantajını kullanıyoruz ve ulaştırma koridorları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları ulaştırma koridorları ve geliştirdikleri altyapı sayesinde Afganistan, Türkiye ve Avrupa'yı birleştirdiklerini ve uluslararası ticarette önemli bir rol aldıklarını dile getiren Hudayberdiyev, "Aynı zamanda Kırgızistan, Özbekistan, İran, Türkiye, Tacikistan, Türkmenistan koridorları çok önemli ve bu koridorlarda kara yolları taşımacılığı önemli bir yer alıyor." dedi.

Hudayberdiyev, bu sayede Türkmenistan olarak yatırım çektiklerini ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Ekonomi, Türkiye, İspanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya ve Türkiye'den Ulaşım İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Beylikdüzü’nde metruk villada erkek cesedi bulundu Beylikdüzü'nde metruk villada erkek cesedi bulundu
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

19:09
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
18:13
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
17:47
Putin yeniden İstanbul’u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:39
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
09:19
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
09:18
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
09:03
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
08:44
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:17
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı
Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 20:08:42. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya ve Türkiye'den Ulaşım İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.