İstanbul Energy Forum'da Enerji Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Energy Forum'da Enerji Yatırımları Görüşüldü

İstanbul Energy Forum\'da Enerji Yatırımları Görüşüldü

Enerji bakanları, İstanbul Energy Forum'da yenilenebilir enerji ve yatırımlar hakkında bilgi verdiler.

22.11.2024 20:19
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Enerji bakanları, İstanbul Energy Forum'da enerjide kaynak çeşitliliği, yenilenebilir enerji gibi konulara değinerek kendi ülkelerindeki yatırımları ve çalışmaları anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'un "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu, Bakan Alparslan Bayraktar moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, ülkesinde enerji yatırımlarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "İletim, ısıtma ve yenilenebilir enerjiye büyük çaplı yatırımlar yaptık." dedi.

Parlicov, Moldova'nın elektrik iletim kapasitelerinin yüksek olduğunu ifade ederek, büyük çaplı yatırım yapmadan elektrikli araçlara hizmet verebileceklerini dile getirdi.

Libya daha çok elektrik üretmeyi hedefliyor

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, ülkesinin stratejisinin enerji üretiminde yenilenebilir enerjiye odaklanmak olduğunu belirterek, "Konumumuz Sahra ile deniz arasında bulunuyor. Güneş enerjisi açısından çok iyi bir konum. Bu anlamda çok projemiz var. Elektrik üretip Avrupa'ya tedarik etmeyi hedefliyoruz. Bu projeye küçük ölçekte de başladık." dedi.

Bu alanda katkılara ve yatırımcılara açık olduklarının altını çizen Abdulsadek, "Fırsatlar var. Yatırımcıyı ikna etmek gerekiyor. Uluslararası petrol şirketleri ile Libya'da çalışıyoruz ama bunun da ötesine geçmek istiyoruz. Bölgesel olarak Cezayir güneşten faydalanarak bizden daha çok enerji üretiyor. Bunu biz de yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, ülkesinin petrol alanında ilk defa endüstriyel üretime başlayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, yakın zamanda doğal gaz tedarik ettikleri ülke sayısının 12'ye çıktığını kaydetti.

Aynı zamanda pek çok ülkeye ham petrol de sattıklarının altını çizen Shahbazov, ulusal projelerinin yanında uluslararası alandan pek çok projeleri olduğunu söyledi.

Shahbazov, farklı yerlerde bağlantı noktaları oluşturduklarına vurgu yaparak, "Bunlardan bir tanesi Nahçıvan, Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Diğeri de Karadeniz'i, Romanya'yı, Gürcistan'ı, Macaristan'ı ve Bulgaristan'ı birbirine bağlayacak. Bağlantı stratejimiz bu. Azerbaycan'ın görevi de bu projeler sayesinde bu ülkeleri bir araya getirmek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin köprüsü olabileceğini görüyoruz"

Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, enerji denildiğinde aklına gelen kelimelerden birinin denge olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji ve fosil yakıtlar arasında, ulusal ve küresel düşünce ve yaklaşımlar arasındaki dengeden bahsetti.

Büyük enerji projelerini planlarken sadece ülkelerini düşünmediklerini, bölgesel etkilerini de dikkate aldıklarını ifade eden Malinov, "Günümüzde Türkiye'nin coğrafi olarak yenilenebilir enerjinin Avrupa'ya ulaşabileceği köprü olabileceğini görüyoruz. Türkiye'nin bu köprü rolünü en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu bağlamda, gelecekteki çabalarımızı, kısa vadeli olsa bile bağlantı altyapısının geliştirilmesine odaklamalıyız." diye konuştu.

Malinov, söz konusu bağlantının doğal gaz taşımacılığı kapasitesini artırmak için kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin doğal gazın taşınması için yaptığı yatırımlarına dikkati çekti.

Bulgaristan olarak nükleer santral işletmenin 50. yılını kutladıklarını belirten Malinov, gelecek yüzyılda nükleer enerjinin elektrik üretiminde temel yükü güvenceye alan kaynaklardan olacağını söyledi.

Malinov, özel ve kamu sektörlerinin çıkarları arasında denge kurduklarını belirterek, Türk şirketlerini ülkeye yatırım yapmaları için davet etti.

Sırbistan kritik minerallere odaklandı

Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, ülkesinin kritik mineraller konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ve küresel pazarlara lityum tedarik etme konusunda önemli hedefleri bulunduğunu belirtti.

Handanovic, enerji dönüşümü için birden fazla unsura ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bunlardan biri, bu dönüşümün finansmanını sağlayabilmek için gerekli kaynaklara sahip olmaktır. Bu da güçlü bir ekonomik gelişme, barış ve istikrarlı bir ekonomik ortam anlamına geliyor. Ayrıca, kritik ham maddelere de ihtiyaç duyuyoruz. Bu materyallere sahip olmadığımızda enerji dönüşümünü tamamlamak imkansız hale geliyor. Güneş panelleri ve rüzgar jeneratörlerinin üretiminde bu kritik mineraller hayati öneme sahip. Aynı zamanda karbonsuzlaşma hedeflerimize ulaşabilmek için de bu materyallere ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çinli ortaklarla uzun vadeli yatırım projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Handanovic, "Ülkemizin topraklarında 150 milyon tonu aşan lityum rezervimiz bulunuyor ve bu, yılda 1 milyon elektrikli araç üretimini mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Birinci Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, kurulu enerji kapasitesini 2030'a kadar 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Bunun için de kuvvetli bir ekonomik büyümeye ihtiyacımız var. Son birkaç yıldır ekonomik büyümemiz hızlı bir şekilde artarak ilerliyor. ve elbette bu da yaptığımız çok köklü yapısal reformlar sayesinde mümkün. Ama şu konuda da söylediklerinize katılıyorum. Enerji sektörü olmadan, meslektaşım da benzer bir şey söylemişti, enerji sektörünün ekonomik büyümenin bel kemiği olduğuna dair, ben de enerji ve enerji sektörü olmadan kalkınmanın mümkün olmadığını düşünüyorum." dedi.

Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov ise ülkeye yabancı yatırımları çekmek için sektörlerde reformlar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Energy Forum'da Enerji Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika

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