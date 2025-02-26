İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda! - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

İstanbul İplik Fuarı\'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 26 Şubat'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuarda, sürdürülebilir üretim çözümleri ve yenilikçi iplik teknolojileri sergileniyor. Katılımcılar, fuarın Türkiye ve Avrupa'nın en büyük iplik fuarı olduğunu vurguladı.

26.02.2025 16:29
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Tekstil sektörünün merakla beklediği 21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 26 Şubat'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Her yıl kendi rekorunu kıran fuar, bu yıl da sektörün önde gelen firmalarını ve profesyonellerini bir araya getiriyor.

İplik sektöründeki son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği fuar, büyük bir ilgiyle başladı. Azerbaycan, Çin, Mısır, Almanya, Hindistan, Özbekistan, Fransa, İtalya, Malezya, İngiltere gibi ülkelerden 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla başlayan fuara, 100'ün üzerinde ülkeden 20.000'e yakın ziyaretçi bekleniyor. Almanya, Fransa, Fas, İspanya, İsviçre, İtalya, Lübnan, Mısır, Polonya, Portekiz, Romanya, İran, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler, fuara yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VEREN TRENDLER

Pamuk, polyester, viskon, yün ve elastan gibi farklı iplik türlerindeki yenilikçi çözümlerin sergilendiği fuar, iş birliği fırsatları sunmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik odaklı teknolojileri de gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplikleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

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Avrupa, Asya ve Balkanlar'dan gelen geniş profesyonel ziyaretçi kitlesiyle Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 2025 yılında da sektörün en büyük buluşma noktası olma iddiasını sürdürüyor. Fuar, tekstil sektörünün kalbinin İstanbul'da atmasını sağlıyor.

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

Fuarı ziyaret eden firmalar, sektördeki gelişmeleri ve beklentilerini de paylaştı. Eren Tekstil'in Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Yılmaz, Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye verdiği röportajda, "Fuara katılım Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük iplik fuarı olma özelliğini taşıyor. Beklentimiz, daha fazla yabancı müşterinin gelmesiyle ilgili. Şu ana kadar iyi gidiyor, burada olmaktan mutluyuz. Günlük 100-110 tonluk kapasiteyle iplik üretiyoruz. Ayrıca yeni bir fabrikamız devreye girdi. Perakende de büyüyerek ilerliyoruz." dedi.

İstanbul İplik Fuarı'nda tekstil dünyası buluştu: yenilikler ve fırsatlar kapıda!

Kahramanmaraş merkezli Karacasu Tekstil'in Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Muhammed Veli Mercan ise, fuarda çevreci üretim süreçlerine dikkat çekerek, "Kendi boyama makinelerimizi kullanıyoruz ve su kullanımımızı %95 oranında azalttık." ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili olarak da Mercan, "Toparlanmaya çalışıyoruz. Bu felaketin etkisi hala devam ediyor ve etkisi uzun yıllar sürecektir." dedi.

Rothfil markasının Kurucu Ortağı Ruşen Kundakçı ise yaklaşık 10 yıldır sektörde olduklarını belirterek, "Ağırlıklı müşterilerimiz çorap üreticileri. Bu yıl ilk kez fuara katılıyoruz. Şu ana kadar sakin görünüyor, yeni müşteri portföyü için ürün tanıtımını yapmak amacıyla burada bulunuyoruz. Sektörde bir kan kaybı var, özellikle avantajlı ülkeler, Mısır gibi firmalar oralara kayıyor." dedi.

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