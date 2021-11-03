Üye Girişi
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor

03.11.2021 08:43
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'de bollaşan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'de bollaşan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçı tekneleri kasa kasa hamsi ile limana dönüş yapıyor.

Palamut sezonundan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor. Cide ilçesi açıklarında Karadeniz'de avlanan balıkçılar gece saatlerinden itibaren Cide Limanına gelmeye başladı. İskeleye yanaşan teknelerdeki hamsinin ihtiyaç fazlası, balık fabrikalarına sevk edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması tezgahlara da olumlu yansıdı. Cide ve İnebolu'da hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Özellikle Kastamonu açıklarında hamsinin bollaştığı ve balıkçıların bir süre bu bölgede avlanacakları öğrenildi.

"Karadeniz'in her tarafı hamsi kaynıyor"

Cide'nin 15 mil açıklarından geldiğini söyleyen Fatih Aydın, "Bu akşam Karadeniz'in her tarafından hamsi görülecek inşallah. Yarın insanlarımız bol bol ucuz fiyata balık yiyebilirler. Bugün ilk seferimize çıktık, inşallah sabahleyin yine denize açılmayı planlıyoruz. Yine balık tutmayı ümit ediyoruz" dedi.

Şu anda gemilerinde bin ila bin 500 kasa arasında hamsinin olduğunu söyleyen Aydın, "Şu anda bu balıkları gemimizden boşaltıyoruz. Ardından tekrar denize açılmayı hedefliyoruz. Araçlarımız yolda, onlar geliyor. Şehirlerden bütün araçlarımızı çağırdık. Adana'dan, Antalya'dan bütün kamyoncuları çağırdık. Yarın sabah inşallah Türkiye'nin her tarafından balık sevk edeceğiz. Çanakkale'ye, İzmir'e, Ankara'ya, Edirne'ye Türkiye'nin her tarafına balık göndereceğiz" diye konuştu.

Balıkların konulduğu köpüklerin tanesinin 8 lira olduğunu ve üzerine mazot fiyatlarının da eklendiğinde maliyetlerin arttığını söyleyen Fatih Aydın, "1,5 ton civarında mazot yakıyoruz. Bu da sadece 20 bin lirayı geçiyor. Sadece kayığın denize açılması, balık tutmasa bile en az 20 bin lira masrafı var. Balık tutulduğunda bu maliyetin üzerine köpük gibi diğer malzemelerin fiyatları da ekleniyor. Mazot pahalandığı için ucuz balık ne yazık ki yiyemiyoruz. Mazot biraz ucuz olsa bizim satışlarımız biraz daha ucuz olacak, vatandaş da daha ucuza balık yiyebilecek" şeklinde konuştu.

Aydın, yetkililerin balıkçılara sahip çıkmasını isterken, "Karadeniz sahili boyunca belki de 50 tane liman vardır. Sadece 3 tane balıkçı barınağına yanaşıp balık çıkartabiliyoruz. Diğer geri kalan her taraf kooperatifler, liman yetkilileri kiralamışlar, senelik paralarını alıyorlar. Cide Limanı ve Kurucaşile Limanı da olması, Bartın ya da Amasra'daki limanlarda balık çıkarmamız yasak. 120 kilometre ileride bulunan İnebolu'ya kadar gitmemiz gerekiyordu. Bu da ekstra maliyet oluyor. Bu da ister istemez balık fiyatlarına yansıyor. Bizler, mazotun fiyatının biraz düşmesini bekliyoruz, bir de rahatça balıkları indirebileceğimiz liman istiyoruz. Yetkililerin inşallah mazot fiyatlarına bir çözümü olur" ifadelerini kullandı.

"Bin kasa civarında hamsi tuttuk, tekrar denize açılacağız"

800-1000 kasa arasında Kastamonu açıklarında Karadeniz'den hamsi tuttuklarını söyleyen Murat Tekin ise şöyle konuştu: "Şu anda İnebolu ve Cide arasında balık bolluğu yaşanıyor. Şu anda ilk sevkiyatımızı yapıyoruz ama yine denize açılacağız. Şimdi tuttuğumuz balıkları araçlara yüklüyoruz. Gemimiz boşalınca tekrar balığa açılacağız. Şu anda Karadeniz'de hamsi bolluğu var, hemen hemen her teknede bin kasa civarında balık görebilirsiniz. Halen Cide ve İnebolu bölgesinde hamsi yoğun şekilde var." - KASTAMONU

Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor

Kastamonu, Karadeniz, Motorin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü 08:29 Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor 08:11 Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra 07:21 İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları 01:18 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı 23:23 Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı

Son Dakika Haberleri
08:29 Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü
08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar
08:10 Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor
08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi
08:05 Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL?
07:53 New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi
01:17 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları
01:07 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz
00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı
00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar         
08:47
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi         
08:07
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu         
01:23
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı         
00:40
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 08:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement