Karadeniz\'in Lojistik Önemi Vurgulandı

Ekonomi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan açılan Kafkasya koridoru için Karadeniz Bölgesi'nin çok önemli bir noktada yer aldığını belirterek, "Lojistik liman, Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri arasında kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi işlevini üstlenecektir." dedi.

Dönmez, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda, Türkiye'nin üç kıtanın buluştuğu stratejik coğrafi konumuyla dünyanın önde gelen ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime destek verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şunları belirtti:

"Türkiye'den başlayarak Kafkaslar Bölgesi'ni, buradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Tarihi İpek Yolu'nun Canlandırılması Projesi'nin en önemli bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır. Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında bir ticaret yolu olarak Kuzey Koridoruna oranla daha hızlı, şüphesiz daha ekonomik, 2 bin kilometre daha kısa, iklim koşulları bakımından daha elverişli olup, deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini de yine 3'te 1 oranında daha kısaltmaktadır."

Dönmez, KEİ ülkeleri arasında hava yolu seferlerinin artırılarak ticari, ekonomik, kültürel ve turizm sektörünün canlanmasının bölge ülkelerine büyük fayda sağlayacağının altını çizerek, "Lojistik anlamında bölge ülkeleri arasında özellikle yeni hizmete alınan Rize- Artvin ve Ordu- Giresun, Trabzon havalimanlarının daha etkin bir şekilde kullanılması da büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

İyidere Lojistik Limanı'na da değinen Dönmez, "Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan açılan Kafkasya koridoru için Karadeniz Bölgemiz çok önemli bir noktada yer alıyor. Lojistik liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasında kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi işlevini üstlenecektir. Limana gelen yükler Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki kara yolu bağlantısı ile kalkınma yoluna bağlanacak, bu sayede uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin, dolayısıyla da geniş Karadeniz Bölgesi'nin stratejik konumunu güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradan KEİ üyesi ülkelere de bir kez daha seslenmek istiyorum, lütfen soykırıma karşı sesinizi yükseltin"

Dönmez, " Gazze'de neredeyse 1 yıldır devam eden İsrail'in vahşi saldırganlığı ve soykırım uygulamalarını bir an evvel durdurmak için tarihi bir sorumlulukla, vicdani bir sorumlulukla karşı karşıyayız." ifadelerini de kullanarak, şunları kaydetti:

"İsrail Gazze'de 2,3 milyon insanın üzerine 1 yılda 100 bin ton bomba attı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Hamburg ve Londra'ya atılan bombaların toplamından fazla bomba attı. İsrail 50 bin insanı katletti, bir o kadar insan da belki enkaz altında. Allah rahmet etsin. Açlıktan çocukların öldüğü dünyanın en büyük toplama ve ölüm kampı Gazze'deki bu vahşete uluslararası toplumun sessiz kalmaması lazım. Buradan KEİ üyesi ülkelere de bir kez daha seslenmek istiyorum, lütfen soykırıma karşı sesinizi yükseltin. Soykırımcı İsrail'i durdurmak için gelin birlikte hareket edelim. Bu, insanlığa karşı dünya barışı için bir görevdir diye değerlendiriyoruz. Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Bölgede barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini her platformda dile getiriyoruz. Yine KEİPA üyesi ülkeler arasında Filistin devletini henüz tanımayan, temasa geçmeyen üyelerimiz de var. Bir kez daha buraya katılan parlamenterler vesilesiyle hükümetlerine ve meclislerine bu çağrıyı yapmak istiyorum."

"Bu tür çalışmalar hem komşu ülkelerin hem bu güzergahta faaliyet sürdüren ülkelerin ekonomilerine katkı olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda dünyada zulmü kendisine yol edinmiş olanlar ve onu destekleyenlerin yüzlerine baka baka "Haksızsınız, zalimsiniz" demek suretiyle insanlığın vicdanı olduğunu söyledi.

Yazıcı, Türkiye'nin dünya coğrafyasının çok önemli kesitinde yer alan ve bu nedenle de coğrafi stratejik üstünlüğe sahip bir ülke olduğunu dile getirerek, "Üç eski kıtanın üzerindeyiz. Ülkemizin bu coğrafi konumu aynı zamanda stratejik ilişkilerin, lojistiğin ve ulaştırmanın merkezi ülkesi konumuna getirmiş bulunuyor." dedi.

İyidere Lojistik Merkezi'nin Karadeniz'de yapılan sondajlar sonucu elde edilen doğal gazın karaya çıkartılması, işletmesi bakımından da önemli fonksiyon icra edeceğini anlatan Yazıcı, "Bu tür çalışmalar hem komşu ülkelerin hem bu güzergahta faaliyet sürdüren ülkelerin ekonomilerine katkı olacaktır. Türkiye'nin gücü elbette sadece proje yapmak değil. Güçlü liderlik, yetişmiş insan gücü, kaynaklarımız ve stratejik özelliğimizle bizim bu hizmetleri tüketiciye, halka, millete, insanlığa arz etmemizin en önemli faktörleridir." sözlerine yer verdi.

KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev de lojistik ve ulaştırmanın dünyadaki önemini vurgulayarak, "Artık bu sektör enerji sektörünün, banka sektörünün hepsinin çok üzerindedir. Çünkü dünya için çok önemlidir." dedi.

Komünikasyon, kültür ve komünikasyon teknoloji olmasa lojistiğinin olmayacağını anlatan Hajiyev, "Bu üç prensip bir araya geldiğinde yeni iş yerleri açılır, bölgelerde yeni şehirler savunulur ve bölgelere sulh ve barış gelir. Barış olmasa komünikasyon ve lojistik mümkün değil. Onun için bu formül bu bölgeye bir barış getirecektir." diye konuştu.

Forumda, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Rize-Ayder Forumu Başkanı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Rize Bürokratlar, Yöneticiler ve İş İnsanları Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Aykut da konuşma yaptı.