Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi mutfağından seçmenlere seslendiği video serisine yeni bir halka ekledi. Bu kez yanına DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı da alan Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs itibariyle başlayacakları ekonomik çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"NE KONUŞTUKLARINI BİLMİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ülkü Zeynep Babacan'la evlerinin salonunda çay içerken bir fotoğraflarını paylaşıp "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey'i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" notu düştü.

"EŞLERİMİZ SALONDA, BİZ BURAYA SIĞINDIK"

Gece yarısı paylaşılan videoya Kılıçdaroğlu, "Bugün mutfağımda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda biz de buraya sığındık" diyerek başladı.

"BABACAN, DÜNYANIN GÜVENDİĞİ BİR İNSAN"

Kılıçdaroğlu sonrasında şunları kaydetti: "15 Mayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali Bey ile çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik. Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak ekonomiyi dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Hatırlayın önce ferah sonra da refah dedik.

"TÜRKİYE'Yİ KRİZDEN ÇIKARACAK EKİPLER HAZIR"

Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında kalıcı refahı hazırlayacak ekipler hazır. Dünyada çok saygı gören yurt içinde ve yurt dışında saygı gören akademisyenlerimiz ve deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarında ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Görevi devralır almaz önce halkımıza nefes aldıracak güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. İç e dış kaynakları harekete geçirerek ekonomimize nefes aldıracağız. Ben bunun için birçok ülkeye gittim. Bunu söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Temiz sermaye gideceği ülkede kadro ve liyakat görmek istiyor. Bu yüzden bilim, teknoloji ve yatırım merkezlerini ziyaret ettim. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar dolarlık temiz yatırım sözleri aldım. Bu söz sadece Bay Kemal'e verilmedi ki. Her şey bir ekip işi."

"ADALET OLMADAN EKONOMİDE BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL"

Babacan ise şunları söyledi:"İnşallah hep birlikte daha güzel yarınlara, çok çalışarak taşıyacağız. Ekonomi deyince en önemli kavram, güven olmadığında ekonomide başarı mümkün değil. Ekonominin en önemli amacı, insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır, bunun da temelinde adalet var, liyakatli kadrolarla çalışmak var. Adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Adalet olmadan ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Ekonomi yönetimi kadro meselesidir, iyi yetişmiş dürüst ve ehil kadrolarla mümkündür. Bu kadroları da çalışıyoruz, pek yakında ekibimizdeki güzel düzgün insanları tanıyacaksınız. İnşallah kara kış çok yakında bitecek."

"ÜLKEYİ RAYINA OTURTTUKTAN SONRA HUZURLA EMEKLİ OLACAĞIM"

Videonun sonunda ise son sözü söyleyen Kılıçdaroğlu: "Biz birleşe birleşe kazanacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu şampiyonlar ligi kadromuz ışıl ışıl parlayacak. Ben de ülkeyi rayına oturttuktan sonra huzurla emekli olacağım ve bu ekibin başarılarıyla gurur duyacağım." dedi.