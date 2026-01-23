Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi - Son Dakika
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
23.01.2026 07:18  Güncelleme: 07:32
Meclis\'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında itişmeler ve yumruklaşmaya giden kavga çıktı. Genel Kurul'a iki kez ara verilirken CHP lideri Özel, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselten düzenleme görüşülürken tansiyon yükseldi.

En düşük emekli aylığının artıran düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

GENEL KURUL'DA TARTIŞMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kanun teklifinin 15'inci maddesinin görüşmeleri sırasında önerge vererek, usul tartışması açılmasını talep etti. Lehte söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İçtüzük'e göre usul tartışması açılamayacağını belirterek, milletvekillerinin İçtüzük'e uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğünü, maddeler üzerinde sadece önerge işlemlerinin yapıldığını ve usul tartışmasının açılamayacağını belirtti.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

ARBEDE ÇIKTI

Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, teklife ilişkin bilgi verdi. Aleyhte söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba'yı uyararak "Bunları getiremezsiniz." dedi. AK Partili milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin elinden karton tabutu almak istemesi üzerine Genel Kurul'da arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Arada da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede sürdü. Aranın ardından birleşimi açan Adan, İçtüzük'e göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz pankart benzeri materyal getirmenin ve kullanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da mutabakat imzalandığını anımsattı.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi. Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 1234 1234:
    burda chp hakli doğruya doğru yanlişa yanliş 62 14 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    AYNEN KENDİ BELEDİYELERNDEKİ SGK BORCUNU ÖDEMEYİP EMEKLİLERE ZAM TALEBİNDE BULUNMALARI ÇOK DOĞRU BİR DAVRANIŞ BENCEDE:) 5 11
  • Mustafa Bülent Akdemir Mustafa Bülent Akdemir:
    gerçek hislerimizi yazsak acaba yayınlar mısınız. Allaha sığındık o bilir işini. 17 2 Yanıtla
  • 217179 217179:
    Sevim koş ergenler yine kavga etmiş. 12 7 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    birisi milletin çıkarı diğeri ise kendi çıkarı için kavga ediyor. o kendi çıkarı için kavga edenleri destekleyen ergenlerde var burda 10 2
  • Osman Zyrk Osman Zyrk:
    Eeeeee Sandıkta Görüşürüz 11 3 Yanıtla
  • Hülya ipek Hülya ipek:
    Kiracı Emeklleer perişan vaziyette. 4 1 Yanıtla
