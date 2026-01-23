Meclis\'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselten düzenleme görüşülürken tansiyon yükseldi.

En düşük emekli aylığının artıran düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

GENEL KURUL'DA TARTIŞMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kanun teklifinin 15'inci maddesinin görüşmeleri sırasında önerge vererek, usul tartışması açılmasını talep etti. Lehte söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İçtüzük'e göre usul tartışması açılamayacağını belirterek, milletvekillerinin İçtüzük'e uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğünü, maddeler üzerinde sadece önerge işlemlerinin yapıldığını ve usul tartışmasının açılamayacağını belirtti.

ARBEDE ÇIKTI

Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, teklife ilişkin bilgi verdi. Aleyhte söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba'yı uyararak "Bunları getiremezsiniz." dedi. AK Partili milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin elinden karton tabutu almak istemesi üzerine Genel Kurul'da arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.

Arada da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede sürdü. Aranın ardından birleşimi açan Adan, İçtüzük'e göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz pankart benzeri materyal getirmenin ve kullanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da mutabakat imzalandığını anımsattı.

Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi. Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi.

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.