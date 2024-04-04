Obilet, Tatil Döneminde Seyahat Trendlerini Açıkladı

Obilet, 9 günü bulan tatil dönemine ilişkin seyahat trendlerini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile okulların ara tatilinin aynı döneme gelmesi, önceki bayram tatili dönemlerine göre seyahat ve turizm ürünlerine olan talepte artışlara neden oldu.
Ancak tüketicilerde bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağı beklentisi olduğundan, söz konusu açıklama yapıldıktan sonra tatil sezonu talebinde olağan dışı bir artış görülmedi.
Obilet üzerinden yapılan rezervasyon verilerine göre, deniz sezonu tam olarak açılmamış olmasına rağmen, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller arasında öne çıktı.
Kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamaları arasında ise Nevşehir, Bursa, Sapanca (Sakarya), Trabzon ve Eskişehir illeri yer aldı.
En çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan
5 Nisan Cuma akşamından başlayan tatil döneminde yurt içi hatlarda Obilet platformu üzerinden yapılan uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs (Lefkoşa), Düsseldorf ve Aşkabat oldu.
En pahalı uçak bileti tek kişi için 55 bin 676 lira olarak Cancun- İstanbul rotasında, en ucuz bilet ise 622 lira fiyatla Ankara-İstanbul arasında satıldı.
Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan yurt içi destinasyonlar Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan, yurt dışı destinasyonlarda ise Selanik, Sofya, Batum ve Üsküp oldu.
En pahalı otobüs bileti İstanbul- Dortmund arasında 5 bin 840 liraya, en ucuz otobüs bileti ise Gümüşhane-Erzincan arasında 50 liraya satıldı.
En yoğun araç kiralanan iller arasında İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu yer aldı.
Ortalama araç kiralama süresi 5,5 gün olurken, Obilet uygulaması üzerinden yapılan en uzun araç kiralama süresi ise 33 gün olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler en çok düşük yakıt tüketimine sahip, küçük motorlu ekonomik araçları tercih etti.
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Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yerel seçim sonrası iş dünyasının beklentilerini aktardı. Bahar, enflasyonun ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, kayıt dışı ile mücadele ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonda beklenen gerilemenin temmuz ayında gerçekleşebileceğini belirtti.
Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı. Madencilik sektörü en çok kazandıran, ulaştırma sektörü ise en çok gerileyen oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 299,5 baz puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin etkisinin sürdüğünü belirtti.
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