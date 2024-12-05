Otomotiv devinde işler sarpa sardı! Kriz bir türlü çözülemiyor

Ekonomi

Japon otomotiv devi Nissan zor günlerden geçiyor… Geçen ekim ayında Nissan Motor yöneticilerinin, CEO Makato Uchida ile rutin bir online toplantı sırasında can sıkıcı bir mesajla karşı karşıya kaldıkları ortaya çıktı. Şirketin işleri öngörülenden kötü gidiyordu ve istihdam ile üretimde kesintiye gitmek zorundaydılar…

Reuters'un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Nissan müdürleri, büyük oranda Kuzey Amerika ve Çin'deki düşük satış ve kârlılık nedeniyle kötüleşen finansal durumu anlatan 58 yaşındaki üst yöneticiyi dinliyordu.

Nissan CEO'suna can alıcı sorular

Soru-cevap bölümünde, birkaç yüz yöneticiden bazıları Uchida'ya, beş yıl önce dünyanın en iyi elektrikli araç modeline sahip olan bir şirketin düşüşünün sorumluluğuyla ilgili sorular yöneltti.

* Nissan, müşterilerin satın almak için can attığı ABD'de neden benzinli-elektrikli hibritler sunmadı?

* Şirket, Japonya'da yıllardır yaptığı gibi, en büyük pazarı olan ABD'de de hibritleri satışa sunarak neden elektrikli araçlara yönelik bahsini garanti altına almamıştı?

* Son krizin sorumlusu kimdir?

Uchida otomobil üreticisini toparlamak ve işini korumak için çabalarken bu sorular büyük önem taşıyor.

Trump belirsizliği daha da artırdı

Geçen ay kötü sonuçlar açıklayan eski Çin başkanı, 9 bin çalışanı, küresel üretim kapasitesinin yüzde 20'sini ve 2,6 milyar dolarlık maliyeti azaltma sözü verdi. Ayrıca maaşının yarısından vazgeçme sözü verdi.

Nissan'ın düşünceleri hakkında bilgi sahibi olan üç kişiye göre, Uchida işleri düzeltme baskısı altında. Biri, gelecek birkaç ayın kendisi ve Nissan'ın geleceği için kritik olacağını söyledi. Aktivist hissedarlar otomobil üreticisindeki hisselerini sessizce arttırdı.

Donald Trump'ın seçilmesi belirsizliği daha da arttırdı. Yeni ABD Başkanı, Nissan ve diğerleri için hayati öneme sahip, düşük maliyetli bir üretim merkezi olan Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama sözü verdi.

İki kişi, Trump'ın Uchida için mümkün olan en kötü zamanda ne yapacağı kestirilemez bir figür olduğunu, zira yüksek gümrük vergilerinin Nissan'ı Meksika'daki üretimi azaltmaya zorlayabileceğini söyledi.

Otomotiv sektöründe neler yaşanıyor?

Uchida'nın görev süresi, yeni elektrikli araç üreticilerinin onlarca yıllık üreticilere meydan okuduğu otomotiv dünyasında tektonik bir değişime denk geldi. Sektörün en büyük isimleri de bundan muaf değil.

Volkswagen ilk kez Alman fabrikalarını kapatmakla tehdit ederken Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares pazar günü aniden istifa etti. Tavares marjlara odaklanırken Jeep üreticisi pazar payını kaybetti ve otomobillerini bazıları için çok pahalı hale getirdi.

Bu arada Uchida, elektrikli araçların geleceği üzerine bahis oynadı. Salgın sonrası intikam harcamaları soğuduğunda, Nissan'ın ABD'de hibriti kalmadı ve otomobilleri piyasaya çıkarmak için teşvikler sunmak zorunda kaldı.