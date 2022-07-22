Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı... Yeni açılacak işletmelerin izinlerini kasaplar odası verecek - Son Dakika
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Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı... Yeni açılacak işletmelerin izinlerini kasaplar odası verecek

22.07.2022 15:01
Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı... Yeni açılacak işletmelerin izinlerini kasaplar odası verecek

Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı.

Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı... Yeni açılacak işletmelerin izinlerini kasaplar odası verecek

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı:

"Petshop'ların faaliyetleri Kasaplar Odası altında birleştirildi"

"Evcil hayvanın en güvenli ve sağlıklı satılacağı yer petshoptur"

-" Evcil hayvanların petshoplarda satılmamasının ardından merdiven altı satışlar artacak"

ANTALYA - Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı. Yardımcı, petshoplar'a getirilen canlı hayvan satışı yasağının merdiven altını arttıracağına dikkat çekti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, "Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Bizde bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvansal olduğu için, bunlarda hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın" diye konuştu.

Her petshop'un bir bakım ve hayvan yetiştirme merkezi açma gücünün olmayacağını dil getiren Yardımcı, " Bunu herkes yapamaz. Bu sistemi kurmak çok zor. Meslek kararları alındığı zaman odalardan fikir alışverişi yapılmalıdır. Yüzlerce petshop var, kapatacak mıyız? o zaman" ifadelerini kullandı.

"Denetleniyor"

Petsholar'da kedi köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizerek, "Zaten internetten satılan hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Bu durumla merdiven altı satış daha da artacaktır. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek" dedi.

"Merdiven altı satış artmasın"

Küçük esnafın şu an sadece yem, balık ve kuştan para kazanabileceğini dile getiren Yardımcı," Halkımızın en çok ilgi gösterdiği hayvanlardan kedi ve köpeğin petshoplar'da satılmamasının ardından merdiven altı satışlar artacak. Kuşların yemlerini marketlerde dahi satılıyor. O zaman bu duruma standart getirilsin. Bizim küçük işletmelerimiz sürekli denetimde ve kendi veteriner hekimleri var. Kedi köpeğin en sağlıklı güvenli satılacak yer petshop'lardır" diye konuştu.

"Petshop'tan satış daha sağlıklı"

Petshop esnafının da yok edilmemesi gerektiğinin altını çizen Osman Yardımcı, " İnternetten satışın yerine, bizim dükkanlarımızdan yatılan satış daha sağlıklıdır. İnternet ortamında satılan hayvanlar nereden nasıl geliyor kimse bilemez. Bir meslek ahlakı olmalı ve herkes ilgili olduğu alanda iş yapmalı. Bir yemi herkes satmayacak. Tüm illerden gelen şikayetler var. Kuş ve balık satışıyla işletmelerin zor ayakta kalacağını söylüyorlar. Konuyu ilgili bakanlığa taşıyacağız" dedi.

Yardımcı, Hayvanları Koruma Kanunu ile petshoplarda hayvan satışı yapılmasının yasaklanmasının bir süreliğine ertelenmesini ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini talep etti.

Petshop işletmecisi Orhan Taş ise, "Bir süre önce satışlı bıraktık. Ama arkadaşlarımızı olumsuz etkileyecek. Satışlarımız garantiliydi. Bizim işyerlerimiz her zaman kontrol altında. Satışlarımız güvenli. Merdiven altı yerler denetlenmiyor" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: İHA

Osman Yardımcı, Antalya, Türkiye, kedi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı... Yeni açılacak işletmelerin izinlerini kasaplar odası verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petshop'lar kasaplar odasına bağlandı... Yeni açılacak işletmelerin izinlerini kasaplar odası verecek - Son Dakika
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