Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

10.03.2026 09:45
10.03.2026 09:45
28 Şubat'ta başlayan ve halen süren ABD/İsrail-İran savaşının Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini durdurması ve Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinin de hedef olması petrol fiyatlarını artırıyor. Gece yarısı zamlanan benzine yarın yeni zam göründü. 80 kuruş olarak yapılacak zam sonrası fiyatlar 62 lirayı bulacak.

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları akaryakıt piyasasına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor.

YÜKSEK ZAMMA EŞEL MOBİL FRENİ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litre fiyatına toplamda 3,19 liralık artış yapılacaktı. Ancak devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu artışın yüzde 25'i pompaya yansıtılacak. Bu miktar da 80 kuruş olacak.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatının 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya ve İzmir'de ise 62,36 liraya çıkacağı öngörülüyor.

SON ZAM GECE YARISI GELMİŞTİ

Son olarak gece yarısı motorine 53, benzinde 39 kuruş zam yapılmıştı.

PETROL FİYATI DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin yaptığı "savaş büyük ölçüde sona yaklaştı" açıklaması küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Açıklamanın ardından ABD borsalarında yükseliş görülürken, enerji piyasalarında da dikkat çeken bir hareket yaşandı.120 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatı 90 dolar seviyesine indi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

  • Motorin: 65,12
  • Benzin: 60,32

Ankara

  • Motorin: 66,39
  • Benzin: 61,22

İzmir

  • Motorin: 61,56
  • Benzin: 66,39

