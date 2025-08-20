Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bayburt\'ta açılış ve imza töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören vizyoner bir anlayışla, daha büyük, daha güçlü ve müreffeh Türkiye'nin temellerini attıklarını söyledi.

Kacır, Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesinde düzenlenen, Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde, Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğu Karadeniz'de Selçuklu şehri, Dede Korkut'un yurdu Bayburt'un ve Bayburtluların gönüllerinde müstesna bir yeri olduğunu belirten Kacır, eşsiz güzelliklere sahip kadim şehre bugün heybeleri dolu geldiklerini ifade etti.

Bakan Kacır, açılışını gerçekleştirecekleri ve imzalarını atacakları toplam 134 milyon lira yatırım tutarına sahip projelerin Bayburt'a hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda çok boyutlu bir kalkınma atılımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, "Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata, savunmadan enerjiye kadar pek çok sahada ilklere ve rekorlara Türk milletiyle birlikte imza attık. Yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören vizyoner bir anlayışla, daha büyük, daha güçlü ve müreffeh Türkiye'nin temellerini attık. Ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye uzanan geniş bir yelpazede, kendi teknoloji çözümlerini geliştiren ve üreten bir Türkiye var artık. Milletimizin duası ve desteğiyle, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için azimle, inançla koşmaya devam ediyoruz." dedi.

Kacır, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehirleri yeni bir kalkınma hamlesine hazırladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye kalkınmanın meyvelerini adilce paylaştırıyor, üretimi, istihdamı ve ihracatı Anadolu'nun dört bir köşesine yayıyoruz. Elbette Bayburt da bu büyük yürüyüşte hak ettiği payı alıyor, almaya devam edecek. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarımızla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve kalkınma projeleriyle, son 23 yılda Bayburt'un kalkınma yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırdık. Şehrimizde planlı sanayileşmenin önünü açmak, bu toprakları nitelikli yatırımlarla buluşturmak üzere Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmalarına bugüne dek 258 milyon lira destek sağladık. Bugün önceki ziyaretlerimizde sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla istişarelerimizi yaptık. İnşallah OSB'nin bundan sonraki altyapı ihtiyaçlarını, başta arıtma tesisi olmak üzere hızla karşılayacak ve OSB'de sanayicilerimizin önünü açan adımları atmaya devam edeceğiz."

KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerine modern ve güvenli üretim ortamları sunmak için 113 işyeri bulunan Bayburt Sanayi Sitesi'nin çalışmalarına başladıklarını belirten Kacır, "İstihdamın lokomotifi, üretimin merkez üssü olacak bu eser, güçlü enerji ve yol bağlantıları, ortak sosyal tesisler ve idari birimler, depolama-lojistik alanları ile esnafımızın yükünü hafifletecek. Ülkemizin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen girişimcilerimize, maliyet ve rekabet avantajı sağlayacak. Çatı güneş enerji sistemleri ile çevreye duyarlı modern bir üretim altyapısı niteliğindeki projemiz, Bayburt'un ticari cazibesini ve şehir estetiğini de güçlendirecek." diye konuştu.

KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda esnafa 221 milyon liralık destek sunuldu

KOBİ'leri yalnız bırakmadıklarını anlatan Kacır, KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 221 milyon liralık desteği esnafa sundukları bilgisini paylaştı.

Kacır, yatırım teşvik sistemi ile 10 milyar liranın üzerinde yatırımın ve 2 bin fazla istihdamın önünü açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle, Bayburt'ta hayata geçen yatırımları güçlü ve kapsamlı şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Yatırım Teşvik Sistemimizde Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, Bayburt OSB'de gerçekleşen imalat sanayi yatırımları için çalışanların sigorta primi işveren paylarını 14 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. Ayrıca yine bu kapsamda 10 yıl süreyle de çalışanlarımızın SGK primlerinin işçi paylarını biz ödeyeceğiz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,75 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre, yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi uyguluyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlıyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana bileşenlerinden yerel kalkınma hamlesi ile atıl kaynakları üretime kazandırıyor, istihdamı artırıyoruz. Yerelin ihtiyaçlarını yerinde çözüyor, her bölgenin beceri ve teknoloji üretim kapasitesini yükseltecek projeleri devreye alıyoruz."

Program kapsamında desteklenmek üzere her bir il için 4 yatırım başlığı belirlediklerini dile getiren Kacır, Bayburt özelinde de su paketleme, Bayburt taşı entegre işleme, asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi yatırımları için nitelikli ve kapsamlı destekler sunacaklarını, bu başlıklardaki yatırım projelerinin her birine 240 milyon liraya kadar finansman sağlayacaklarını ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda yerel ve bölgesel kalkınmada yeni başarı hikayeleri yazarken, Bayburt'u üretimin, istihdamın ve ihracatın yükselen yıldızı haline getirmek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Bu doğrultuda, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programıyla Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi Projesini gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, kurdukları 7 bin metrekare kapalı alanlı tesisle Bayburt taşını katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüklerini, şehri doğal taşta bölgesel bir üretim üssü konumuna taşıdıklarını ifade etti.

"İnanıyorum ki attığımız ve atacağımız adımlar Bayburt'un ekonomik dinamizmine güç katacak"

Kacır, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle Bayburt'taki 164 projeye 462 milyon lira, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle de 84 projeye 691 milyon lira destekte bulunduklarını kaydetti.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile Bayburt'un sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 11 projeyi desteklediklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün de Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla Bayburt'un üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını destekleyecek, ticaretini güçlendirecek ve turizm potansiyelini yükseltecek 8 projeyi daha devreye alıyoruz. Bunlardan Arasta Bayburt projemizle, bugün bizlere de ev sahipliği yapan Dede Korkut Şehir Müzesi'nin bahçesinde, müzenin mimarisiyle uyumlu beş çarşıyı inşa ettik. Altyapıda Kilit Noktamız Parke Projesiyle, Demirözü ilçemizde altyapı çalışmalarında kullanılan kilit parke taşı, beton boru ve bordür taşı için üretim tesisi kurduk. Süt ve Et İşleme Tesislerimizde, gıda güvenliğini teminat altına alan çağdaş hatlarda et ve süt ürünlerini işleyerek soğuk zinciri güçlendiriyor, standardı, kaliteyi ve ürün çeşitliliğini yükseltiyoruz. Üreticimizin alın terini katma değere dönüştürüyoruz. Ekoköy projelerimizle de seracılığın geliştirilmesini, çiftçilerimizin gelirinin artırılmasını hedefledik. Bayburt Yöresel Marmelat ve Reçel Üretim Tesisi ile kuşburnu, yaban elması, Kaleardı eriği gibi yöresel ürünlerimizi hijyenik ve standart hatlarda işleyip, markalı ürünlere dönüştürüyoruz. Bayburt'un lezzetlerini sofralara taşıyoruz."

Kacır, bugün aynı zamanda DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle gelecek dönemde hayata geçirilecek üç kıymetli projenin uygulama sürecini resmen başlattıklarını vurguladı.

İlin tarımsal üretim kapasitesini büyütecek iki sulama projesiyle 783 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını belirten Kacır, böylece verimi, rekolteyi ve kırsalda gelir düzeyini yukarıya taşıyacaklarını ifade etti.

Kacır, Soğanlı Geçidi- Uzungöl yolunda standartları yükselten projeyle ulaşımı dört mevsim daha güvenli hale getireceklerini, lojistikte zaman maliyetini düşürürken turizmde yeni bir canlılık penceresi açacaklarını aktardı.

Yerel ekonomiyi canlandıracak ve şehirde yeni istihdamın kapıları açacak adımların hız kesmeden devam edeceğine dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgesel gelişmede temel kılavuzumuz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde, her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında, tahıl ve yem bitkisi ile lisanslı depolama sektörlerini öncelikli sektörler olarak belirledik. İnanıyorum ki attığımız ve atacağımız adımlar Bayburt'un ekonomik dinamizmine güç katacak. Dede Korkut'un yurdu Bayburt, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza üretimle, istihdamla daha güçlü katkı verecek. Bu bereketli topraklarda doğan, ekmeğini yiyip suyunu içen gençlerimizin umutları, yine bu topraklarda yeşerecek. Bayburt'un dört bir yanına yayılan yatırımların, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgililer, pestil, köme, süt ve arı ürünleri satış alanlarının açılışını yaptı.

Kentte hayata geçirilecek DOKAP projelerinin protokolleri ise Vali Mustafa Eldivan ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.