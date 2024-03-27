Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin ihracatı 256 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin ihracatı 256 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye\'nin ihracatı 256 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 2 milyon 650 bin kişi çalıştığını belirtti. Kacır, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle dünyanın gıptayla izlediği işlere imza attığını söyledi ve Türkiye'nin 256 milyar dolar ihracat yaptığını vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerin yaklaştığını ve İstanbul'un geleceğinin çağdaş yönetim anlayışıyla taşınması gerektiğini ifade etti.

27.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye 256 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bugün 2 milyon 650 bin kişi çalışıyor." dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde AK Parti Milletvekilleri Derya Ayaydın ve Nilhan Ayan'ın ev sahipliğinde Sadece İstanbul iftar programı düzenlendi.

Burada konuşan Kacır, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle bütün dünyanın gıptayla izlediği işlere imza attığını söyledi.

Bugün bu ülkenin evlatlarının Anka, Akıncı, Aksun, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma ile gökyüzüne imzalarını attıklarını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye 256 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin OSB'lerinde bugün 2 milyon 650 bin kişi çalışıyor. Biz tarihte havacılığın lider ülkelerinden biri değildik ama sağlam irade olduğu zaman bu memleketin evlatlarının neler yapabildiğini herkes görmüş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde yerelde de bu kalkınma yolculuğuna omuz verecek, yerelde de Türkiye'nin kalkınması, geleceği için çalışacak ve bu şehirlerin meselelerini çözmek adına gayret gösterecek bir tercihi milletimiz yapacaktır diye ümit ediyoruz. Milletimiz ne diyorsa baş tacı. Biz demokrasiye, milli iradeye inanmış insanlarız. Milli iradenin en doğrusunu bulacağına inanmış insanlarız. Ümit ediyoruz ki milletimiz 31 Mart'ta da şehri için, ülkesi için en doğru tercihi yapacaktır ve milletimizin tercihi bizim için baş tacıdır."

Yerel seçimin yaklaştığını ancak bunun bir ölüm kalım seçimi olmadığını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Hayat elbette devam edecek. Ama şu bir gerçek ki kaybolan yıllar geri gelmeyecek. Yaşadığımız şu güzel şehir, ben de bir İstanbul çocuğuyum. Ortaokul, lise yıllarım, Cağaloğlu'nda üniversite yıllarımda Rumeli Hisarı'nda geçti. Bu güzel şehir her şeyin en güzeline layık. Bu şehir gerçekten dünya markası olmaya namzet demeyeceğim. Dünya markası bir şehir tarihte taşıdığı sorumluluk itibariyle. Napolyon demiş ki dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Ekonominin, ticaretin, teknolojinin başkenti Türkiye için. Aynı zamanda sanatın, kültürün de baş şehri Türkiye için İstanbul. Tarihin, medeniyetlerin başkenti."

"İstanbul'un yeni bir afetle yıkıma uğraması Türkiye'nin felç olması demektir"

Kacır, "İstanbul'un yeni bir afetle yıkıma uğraması Allah korusun Türkiye'nin felç olması demektir. Geçen sene 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da yaşadığımız büyük deprem felaketinden muhakkak millet olarak bir ders almış olmamız icap eder." ifadelerini kullandı.

Bu şehrin böyle bir afete maruz bırakılmaması gerektiğini, şehri geleceğe en çağdaş yönetim anlayışıyla taşımayı başarmak zorunda olduklarını söyleyen Kacır, "Biz Cumhurbaşkanımızdan millete efendilik değil, millete hizmetkar olmanın siyaset anlamı taşıdığını öğrendik ve bizim yol arkadaşlarımız nerede sorumluluk üstleniyor olurlarsa olsunlar, taşıdıkları sorumluluk boyunca gece gündüz, 7 gün, 24 saat 365 gün her daim milletin emrinde, milletin hizmetinde olurlar." dedi.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben aslen Giresun'luyum. Bizim şehrimiz bir sel felaketi yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda Giresun'un Dereli ilçesi. Taş üstünde taş kalmadı orayı o halde gören herkes dedi ki burası haritadan silinmiştir yeniden bu şehrin inşası mümkün değildir. Ama Murat Kurum o felaketin sabahından itibaren çizmeleriyle, baretiyle, orada olduğu haftalar boyunca ekibini çalıştırdı gece gündüz gayret etti ve bir yıl bile olmadan o şehir çok daha mükemmel şekilde yeniden inşa edildi. İzmir'de deprem yaşandı. Aynı gayreti orada gösterdi. Elazığ'da deprem yaşandı, aynı gayreti orada gösterdi. Kastamonu'da, Bozkurt'ta, Abana'da felaketler yaşandı aynı çabayı, aynı gayreti orada gösterdi. Geçen sene 6 Şubat'tan sonra doğru Nurdağı'na İslahiye'ye gitti. Oradan hem Gaziantep'teki deprem sonrası çalışmaları, hem de 11 ilin tamamında depremzede kardeşlerimizin yeniden huzur içerisinde yaşayacakları yuvalarına kavuşmalarına ilişkin hazırlıkları sürdürdü. Kimse ihtimal vermiyordu bir yıl içerisinde şimdi yeniden orada biz depremzede kardeşlerimize yeni yuvalarının anahtarlarını dağıtıyoruz. Bütün bunlar onun çabası sayesinde onun pratik çözüm odaklı anlayışı sayesinde ekibini çalıştırması sayesinde mümkün oldu."

Türkiye'nin dört bir yanında muazzam bir kalkınma hamlesi olduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki ben bu tercih inşallah çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, gayretleriyle tanıdığımız Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper'den yana olacak. İnşallah bizim adaylarımız bu şehirlere, bu kentlere önümüzdeki 5 yıl boyunca karıncalar gibi hizmet edecekler. Ağustos böcekleri gibi vakitlerini geçirmeyecekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin ihracatı 256 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

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