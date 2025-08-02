Sivas'ta Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Sivas\'ta Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi
02.08.2025 16:39  Güncelleme: 16:53
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Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerli sertifikalı 'Kuantum' buğday çeşidi, 100 çiftçiye dağıtıldı.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni' gerçekleştirildi. Törene katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Destici, "Sadece Türkiye'deki PKK değil, Suriye'deki de, Irak'taki de hepsi silah bırakacak. Suriye'deki yapı silah bırakmadan biz PKK silah bıraktı diyemeyiz" dedi.

Sivas Belediyesi ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yerli sertifikalı buğdayın dağıtım töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkarılan 'Kuantum' adlı buğdayın dağıtım törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Tolga Karaköy, "10 yıllık çalışmalar sayesinde belki de Sivas tarihinde bir ilk diyebileceğimiz 4 tane ekmeklik buğday çeşidini geliştirmiş durumdayız. Geliştirdiğimiz buğdayların hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

10 ton buğdayın 100 çiftçiye dağıtılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Sivas Belediyesi ile üniversitemiz iş birliği ile ekmeklik buğday dağıtımını gerçekleştireceğiz. İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Tanelerini çok iri gördüm ve bir başakta yaklaşık 30 tane vardı. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çiftçilerimiz üretmesi çok kıymetli. Sivas bir tarım ve hayvancılık kenti. Biz Sivas Belediyesi olarak SBTÜ'nün geliştirdiği bu çeşidi çiftçilerimize dağıtmak istedik" dedi.

Törende konuşan Mustafa Destici ise tohum dağıtılan tohumların bereketli olmasını diledi. Konuşmaların ardından çiftçilere tohumlar dağıtıldı.

"Hepimiz terörsüz bir Türkiye istiyoruz"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öncelikle hepimiz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Zaten şu anda Türkiye'de terör yok. Yani Türkiye'de devletimiz, kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz terörü bitirdiler. Bugün Hakkari'de de terör yok. Van'da da terör yok. Diyarbakır'da da terör yok. Cudi'de de yok. Yani Siirt'te de yok. Bingöl'de de yok. Mesele Irak'taki terör yapılanması ve daha da önemlisi Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanması. Yani PYD, YPG ve şirin adıyla TDG. Dolayısıyla da bunlar devam ettiği sürece terör örgütü silah bıraktı da diyemeyiz. Kendini feshetti de diyemeyiz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel bir duruş ortaya koyuyoruz. Biz kesinlikle terör örgütü mensuplarına, onların elebaşlarına ve onları destekleyen emperyalistlere güvenmiyoruz. Çünkü bu daha önce defalarca test edilmiş. Neticede aynı sonuç yaşanmış. Yani olumsuz neticelenmiş. ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i destekleyerek, İsrail eliyle Gazze'de yaptığı soykırım, Irak'ta yaptıkları, Afganistan'da yaptıkları, bugün Suriye'de yapılanlara Libya'da yapılanlara baktığımızda güvenilmeyeceğini çok net ve çok açık bir şekilde görüyoruz" dedi.

"Terörden daha tehlikelisi siyasi bölücülüktür"

Süreci takip ederek gözlemlediklerini ifade eden Destici, "Uyarılarımızı da yapmaya, kendi düşüncelerimizi de söylemeye devam edeceğiz. Zaten mecliste komisyon kurulmasının belki de tek iyi yanı şudur. Akkoyun, karakoyun ortaya çıkacaktır. Bu terör örgütü uzantıları işte bu demokratik değişimden, demokratikleşmeden kastettikleri neymiş? Talepleri neymiş? Bunu şimdi göreceğiz. Çünkü bizim kendi konuşmalarının satır aralarından anladığımız bir kere Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin isminden rahatsızlar. Terörsüz Türkiye sözünden rahatsızlar. Efendim Türk Milleti kavramından rahatsızlar. Bu milletin bir adı var. Türk bayrağından rahatsızlar. Yani milletin adının değiştirilmesini istiyorlar. Efendim bayrağımızın yanına bir bayrak koymak istiyorlar. İstiklal Marşı'mızın değişmesini istiyorlar. Dolayısıyla da siyasi bölücülüğe devam ediyorlar. Terörden daha tehlikelisi siyasi bölücülüktür. Onun için siyasi bölücülüğe devam ettikleri sürece asla güvenmiyoruz. İnşallah geçmişte yaşananlardan ders almışlardır. Artık Türkiye'nin partisi olurlar. Türk milletinin bir parçası olduklarını kabul ederler. Teröre mesafe koyarlar. Terörü lanetlerler dedi. Ama maalesef öyle olmadı. Onlar yine terör örgütünün bir uzantısı olarak siyasi yapısı olarak devam ettiler. Terör örgütünün mecliste sözcüsü oldular. ve terörü desteklemeye devam ettiler. Emirlerini Kandil'den aldılar. İmralı'dan aldılar. Milletvekili listelerini belediye başkan listelerini öyle oluşturdular. Bugün hala aralarındaki o ilişki tüm hızıyla devam ediyor. Samimilerse önce terörle aralarına mesafe koyacaklar. Terör örgütü kendini feshedecek. Sadece Türkiye'deki PKK değil, Suriye'deki de, Irak'taki de hepsi silah bırakacak. Suriye'deki yapı silah bırakmadan biz PKK silah bıraktı diyemeyiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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