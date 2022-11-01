Bakan Murat Kurum açıkladı: İlk Evim projemizde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 oldu - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum açıkladı: İlk Evim projemizde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 oldu

01.11.2022 09:47

Başvuruları sonra eren sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"EN ÇOK GENÇLER İLGİ GÖSTERDİ"

Bakan Kurum paylaşımlarında, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Kurum: İlk Evim projemize 8 milyon kişi başvurdu, geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 135 bin 324 oldu

"KURALARIMIZI BİR AN ÖNCE ÇEKECEĞİZ"

Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!

17 İLDE İLK TEMEL ATILDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temeli, 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı. Proje kapsamında 5 bin konutun temelinin atıldığı 17 il ise şunlar oldu: Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.

YORUMLAR (3)
  • Meral Uyar: Ben başvuru yaptım ama eşimin üstüne köyde yıkılmış evimizin tapusu var biz ilçede kiradayız burada başvurdum ama bize çıkmayacağını söylediler bilgisi olan var mı ?? ?? ?? çok üzüldüm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Saddam ekşioğlu: Vallahi sayın bakanım takdir edilmesi gereken bir insansınız sizler olmasaydınız bu garip fakir fukara nasıl ev sahibi olucakti Allah sizlerin ve reisimizin ayağına taş değdirmesin Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Bakan Murat Kurum açıkladı: İlk Evim projemizde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Murat Kurum açıkladı: İlk Evim projemizde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 oldu - Son Dakika
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