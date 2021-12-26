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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız

26.12.2021 15:28

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında, yeni ekonomi modeliyle ilgili net mesajlar verdi. Yüksek faizle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Biz inşallah bu çarkı bozarak milletimizi hedeflerine ulaştıracağız" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Gaziantep İl Danışma Kurulu toplantısının ardından bugün de AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı'nın konu başlıkları arasında yeni uygulanmaya başlanan ekonomi modeli de vardı. Yüksek faize dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz. Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'Yİ İKTİDARDA TUTACAK MİLLETTİR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur. İlk günden beri ne diyoruz? 'AK Parti'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz" dedi.

"İSTANBUL'U BÜYÜK BİR AŞKLA SEVİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti saflarında mücadele eden emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana seversen olayım yârin diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz.

"BU KADAR SEVİLEN BİR ŞEHRE HİZMET ETMEK ŞEREFTİR, BU ŞEREF BİZE NASİP OLDU"

İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de, kendi davamızda da ayrı bir öneme sahiptir. İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir.

Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmekte o derece şereflidir. Bu şehre hizmet etmek demek aynı zamanda Eyüp Sultan Hz., Yuşa Hz. hizmet etmek demektir.

Sevgili gençler bizim gecemizi günümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. AK Parti saflarında samimiyetle mücadele eden her bir kardeşimizin de bu hissiyatta olduğunu biliyoruz. Dün Gaziantep'te bu aşkı gördük. Hamd olsun, fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük.

"DAVASI OLMAYANIN SEVDASI OLMAZ"

Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle, ezanımızla, İstiklal Marşı'mızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın sebebinde bağlılığımız bulunuyor. İşte bu nedenle Aya Sofya'nın açılması bizim için çok kıymetlidir.

Verdiğimiz mücadele, Aya Sofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

"ÖFKELİ GÖRÜNÜYORSAK, BUNUN NEDENİ SEVDAMIZDIR"

Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

"HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİNİZ"

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. İstanbul'daki 34 bin 24 sandık için, 166 bin arkadaşımız görevli. İlçe başkanlarımız her bir üyesine ulaşacak. Her vatandaşımızın gönlünü kazanmamızı hedefleyen görüşmeler devam edecek. Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, gençlerimizin meseleleri gibi konularda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz ve bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsaade ediyordu.

Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.

"AK PARTİ'Yİ KURAN MİLLETTİR"

İlk günden beri ne diyoruz? 'AK Parti'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz. AK Parti'nin icraatlarını saymaya kalkarsak saatler değil günler yetmez. Şu anda 81 ilimizde üniversite var. İşte bu Erdemliler Hareketi'nin en önemli başarısıdır. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda bu adımları attık.

"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN YAPAR"

Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz. Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir.

"SİZ DAHA CUMHURBAŞKANI ADAYINIZI BELİRLEYEMEDİNİZ"

CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da belediyeleri kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracakları sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Bay Kemal, Millet İttifakı olarak siz daha cumhurbaşkanı adayını bile belirlemediniz. Adana'da niye yapmadınız diyenlere yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylemiş. Her bir megavat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Türkiye'nin 3'te 2'sinin 99 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği kurulu enerji gücü ne kadar? 150 bin megavat. Bu zat Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimimizi 1.5 kat fazla enerji üretiminden bahsediyor. Ne kadarlık yatırım gerekiyor. Tam 125 milyon dolar gerekiyor. Adana topraklarının yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı uygulamayı orada yapmasında hiç bir mahsur yokmuş. Yalanı rakamlarla söyleyince hesap kitap devreye giriyor. Gerçekler gelip yüzüne tokat gibi çarpıyor.

"UTANMADAN SIKILMADAN BANA MEKTUP GÖNDERİYOR"

Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işinden çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Diğer tüm vaatleri gibi bu namus söz 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, 'böyle bir şey yok' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların o göz yaşlarını sen bize anlatma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahir ekseni AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır, bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Senin o bütün yalanların orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim."

YORUMLAR (3)
  • soner kırık: O BANKADA PARASI ÇOK OLAN İÇİN.PARASI 50 BİN İLE 100 BİN TL PARASI OLAN ZENGİN SAYILMAZ.ÇÜNKÜ ONDAN GELEN GETİRİ ANCAK ELEKTRİK,SU,DOĞALGAZI ZOR ÖDÜYOR.MAAŞI AZ OLAN ADAM NE YAPSIN MECBURİ BANKAYA YATIRIYOR.MAAŞTAN ÖDESE BU EL GEÇİNMEK ZORLAŞIYOR.YANİ İYİ MAAŞ VERİN BİZDE PARAMIZI BANKAYA YATIRMAYALIM.YANİ YİNE SİSTEMDEN KAYNAKLANIYOR. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • bayro reis : faizi komple kaldırmalısınız ama yapmıyorsunuz. faiz oldukça sıkıntılar hep olcktır Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ekonomi, Faiz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız - Son Dakika Ekonomi


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