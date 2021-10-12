Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

12 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

MİLYONLARCA LİRALIK ARAÇLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında çeşitli sebeplerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu bazı araçlar ise otların arasında kayboldu.

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ELEKTRİĞE YÜZDE 40-45 BANDINDA ZAM İSTENİYOR

Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler sebebiyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini söyledi. Yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğinin altını çizen Kuyan, " 1 Temmuz'da yüzde 15 zam yapıldı. Ekim ayında yüzde 15'lik bir zam daha bekliyorduk. Ama bu zammın olmaması özellikle perakende ve tedarik şirketlerini oldukça zora soktu" ifadelerini kullandı.

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AFRİKA ÜLKESİ RUANDA, TÜRK SİHASI SATIN ALIYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdi de Ruanda'nın radarına girdi.

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DOLAR REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay 100 baz puan faiz indirimine gitmesiyle yükselişe geçen dolar, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün TBMM Pilan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte yükselişini hızlandırdı. Dün piyasaların kapanmasıyla 9 lira sınırını aşan dolar, rekor tazeledi ve 9,0185'i gördü. Bu sabah ise yeni bir rekor kıran kur, 9,04 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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GAYRETTEPE- İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTININ TEST SÜRÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro hattı ile alakalı olarak önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi. Eyigün ,"Kasım ayı itibariyle Kağıthane'den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de mart veya nisan aynın ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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TÜRK KRİPTO PARA BORSASI COİNZO FAALİYETLERİNE SON VERDİ

İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo bu sabah itibarıyla faaliyetlerini durdurduğunu, kullanıcıların Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini bildirdi. En sık kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo'nun internet sitesine erişim, 6 ay boyunca açık olacak.

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ÇINTAR MANTARI SATIŞ FİYATIYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Denizli'de yüksek kesimlerde yağışlı havalardan sonra çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL'den satışa sunuldu. Talep görmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 TL'ye kadar çıkan çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar, ormana koştu.

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