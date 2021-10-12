Üye Girişi
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

12.10.2021 15:12
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Kripto para borsası Coinzo bu sabah itibarıyla faaliyetlerini durdurdu... Burak Kuyan, elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini söyledi... Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının deneme sürüşünün tarihi belli oldu... Ekonomi haberlerinde yaşanan tüm son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

12 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

MİLYONLARCA LİRALIK ARAÇLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında çeşitli sebeplerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu bazı araçlar ise otların arasında kayboldu.

Haberin detayları için tıklayın >

ELEKTRİĞE YÜZDE 40-45 BANDINDA ZAM İSTENİYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler sebebiyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini söyledi. Yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğinin altını çizen Kuyan, " 1 Temmuz'da yüzde 15 zam yapıldı. Ekim ayında yüzde 15'lik bir zam daha bekliyorduk. Ama bu zammın olmaması özellikle perakende ve tedarik şirketlerini oldukça zora soktu" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >

AFRİKA ÜLKESİ RUANDA, TÜRK SİHASI SATIN ALIYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdi de Ruanda'nın radarına girdi.

Haberin detayları için tıklayın >

DOLAR REKOR KIRDI

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay 100 baz puan faiz indirimine gitmesiyle yükselişe geçen dolar, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün TBMM Pilan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte yükselişini hızlandırdı. Dün piyasaların kapanmasıyla 9 lira sınırını aşan dolar, rekor tazeledi ve 9,0185'i gördü. Bu sabah ise yeni bir rekor kıran kur, 9,04 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haberin detayları için tıklayın >

GAYRETTEPE- İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTININ TEST SÜRÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro hattı ile alakalı olarak önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi. Eyigün ,"Kasım ayı itibariyle Kağıthane'den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de mart veya nisan aynın ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberin detayları için tıklayın >

TÜRK KRİPTO PARA BORSASI COİNZO FAALİYETLERİNE SON VERDİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo bu sabah itibarıyla faaliyetlerini durdurduğunu, kullanıcıların Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini bildirdi. En sık kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo'nun internet sitesine erişim, 6 ay boyunca açık olacak.

Haberin detayları için tıklayın >

ÇINTAR MANTARI SATIŞ FİYATIYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Denizli'de yüksek kesimlerde yağışlı havalardan sonra çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL'den satışa sunuldu. Talep görmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 TL'ye kadar çıkan çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar, ormana koştu.

Haberin detayları için tıklayın >

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021

Ekonomi, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı 21:44 Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olmadığı için takımdan uzaklaştırıldı Suyun kıymetini bizden daha iyi biliyor! Susayan ineğin boynuzu ile çeşmeyi açtığı video viral oldu 21:32 Suyun kıymetini bizden daha iyi biliyor! Susayan ineğin boynuzu ile çeşmeyi açtığı video viral oldu Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi 21:04 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi
Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak 20:48 Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Tekirdağ merkezli 3 ilde 20:05 Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı 19:23 Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı 17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje         
22:10
Jel ile soba yakmak isteyen imam, evini de kendisini de yaktı Jel ile soba yakmak isteyen imam, evini de kendisini de yaktı         
21:35
Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı         
21:23
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı         
17:59
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 22:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement