TİCARET BAKANI BOLAT\'TAN YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDEKİ REKORLAR

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, 2024 yılını tam 28 milyar 600 milyon dolar proje büyüklüğüyle kapatmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde (TMB) düzenlenen 'Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2024 Yılı Değerlendirmesi Toplantısı'nda katıldı. Bakan Bolat, 2024 yılında mal ihracatında 262 milyar dolar ile Cumhuriyet rekoru kırıldığını belirterek, mal ithalatının yüzde 5'e yakın bir azalışla 344,1 milyar dolara gerilediğini söyledi. Dış ticaret açığının 82,2 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Bolat, kesin rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 yılında hizmet ihracatının 114 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini açıkladı.

'LİBYA SEFERİNE ÇIKACAĞIZ'

137 ülkede, 533,8 milyar doların üzerindeki 12 bin 461 müteahhitlik projesinde, Türk şirketlerinin tercih edildiğini ifade eden Bolat, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, 2024 yılını tam 28 milyar 600 milyon dolar proje büyüklüğüyle kapatmıştır. 2024 yılında kazanılan bu yaklaşık 28,5 milyar dolarlık proje bedelinin yüzde 44,7'si Orta Doğu ve Körfez'de, yüzde 29,8'i Afrika'da, yüzde 13,2'si bağımsız devletler topluluğu (BDT) bölgesindeki projelerde. Halbuki 2023 yılında BDT bölgesi 1'inci, Avrupa 2'nci sıradaydı. Baktığımızda son yıllarda Balkanlarda ciddi bir proje artışı görüyoruz. Tabii 2024 yılında en başarılı olduğumuz bölge, Orta Doğu ve Körfez oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki dış gezilerde Ticaret Bakanlığı olarak Suudi Arabistan, Irak ve şehirlerinde, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt programları yapmıştık ve gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cezayir programımız vardı, yine Türk müteahhitleri için önemli bir bölgedir. Bu noktada özellikle inşallah bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız. Daha sonra mart ayı içinde Ukrayna programımız var. Ukrayna'nın Yeniden İmarı Görev Gücü Toplantısı'na gideceğiz hep birlikte. Yine bu yıl içinde Rusya ile Karma Ekonomik Komisyonu toplantımız olacak Moskova'da" diye konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇOK BÜYÜK BİR ATAĞA KALKTIK'

Bolat, 2024 yılında Türkiye'nin pazarında Suudi Arabistan'ın 1'inci sıraya yerleştiğini ifade ederek, "Suudi Arabistan'la hem ticarette çok büyük bir atağa kalktık hem de müteahhitlikte çok büyük bir atağa kalktık. Liderlerimizin vizyonuyla ve bizlere çizdiği hedeflerle Suudi Arabistan'da ticarette de müteahhitlikte de çok hızlı bir atak var. İnşallah birlikte büyük işler başaracağız. Afrika'da Uganda, Gabon, Cezayir, Avrupa'da Polonya ve Romanya, Türk cumhuriyetlerinden Kazakistan ilk 10'un içinde yer almaktadırlar. Afrika neredeyse 3'te 1'e yakın bir payla 2024 yılı rekorunda önemli bir pay sahibi oldu" dedi.

'ÜLKE BAZINDA 7'NCİ SIRADAYIZ'

2024 yıl sonu itibarıyla toplam teknik müşavirlik proje değerinin, 138 farklı ülkede yaklaşık 3,46 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bolat, "Yaklaşık 3 bin proje ihalesini Türk teknik müşavirlik şirketleri kazanmışlardır. Yine dünyanın en büyük 225 teknik müşavirlik firma sıralamasında 2024 yılında 8 firmamız 250'nin içine girmiştir. Ülke bazında 7'nci sıradayız. Burada 2024 yılında aldığımız işlerin değeri de 194 milyon 200 bin dolarlık proje değeridir. 1 yıl öncesine göre aşağı yukarı birazcık daha düşük bir değerdedir. Romanya ve Suudi Arabistan, Türk teknik müşavirlik firmalarının en önemli pazarları konumunda yer aldı ve 2024'te en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasına Nepal ve Bangladeş girdi. Geleneksel pazarlarımız da devam etti" diye konuştu. Suriye'de yeni bir dönemin temellerinin atıldığını ifade eden Bolat, ticaretteki ilişkilerin hız kazandığını aktardı.