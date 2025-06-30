TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni

Türkiye'nin 2024'te yaptığı toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllendirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin 2024'te yaklaşık 262 milyar dolarlık mal, 115 milyar dolarlık da hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek değerlere ulaşıldığını vurguladı.

İhracattaki sınırlı artışın bu yıl da devam ettiğini belirten Gültepe, "5 aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artıdayız. Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen artıda olmamız büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

"Tüm sektörlerimizden pozitif katkı almak istiyoruz"

Mustafa Gültepe, bununla beraber son 2,5 yıldır hedeflerinin gerisinde kaldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz. Fiyat tutturamayınca müşteri ve pazar kaybediyoruz. 27 sektörümüzün yarısı hemen hemen her ay eksi yazıyor. İhracattaki artış birkaç sektörün katkısıyla devam ediyor. Oysa biz tüm sektörlerimizden pozitif katkı almak istiyoruz. Çünkü biz, 2028'de 375 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefinin sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye'yi en çok ihracat gerçekleştiren 10 ülkeden biri yapmak istiyoruz. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."

Gültepe, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceğinin altını çizerek, son iki çeyrekte ihracatın büyümeye katkısının negatif olduğunu söyledi.

İhracatın yeniden büyümenin lokomotifi olacağı günlere dönmeyi istediklerini vurgulayan Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan konjonktürel sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışırken bir yandan da ihracatımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyor, politikalarımızı devreye alıyoruz. Katma değeri artırmak için yüksek teknolojiye, AR-GE'ye, inovasyona, tasarıma, ikiz dönüşüme odaklanıyoruz. Pazar çeşitliliğimizi artırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 350 fuara katılıp, 135 heyet programı gerçekleştirdik. Bu yıl da yaklaşık 400 fuara katılıp, 158 heyet programı düzenleyeceğiz."

"Türk Ticaret Bankasının bu yıl ihracatçılarımıza 62 milyar liralık destek sağlamasını hedefliyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, ihracatçı için finansmana erişimin kritik önem taşıdığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası faaliyetlerine başladı. Bankamızın yıl sonuna kadar 15 şubeye ulaşmasını ve ihracatçılarımıza 62 milyar liralık finansman desteği sağlamasını hedefliyoruz. Türk Ticaret Bankası, hem ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak hem de stratejik bir çözüm ortağı gibi çalışacak. Finansman konusunda devletimizin sağladığı destekleri de unutmuyoruz."

Gültepe, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltilmesi, reeskont kredilerinde maliyetin düşürülmesi ve günlük limitin 4 milyar liraya çıkarılmasının son derece önemli olduğunu anlattı.

Mustafa Gültepe, "Ancak ihracatı arzu ettiğimiz büyüklüğe ulaştırmak için döviz dönüşüm desteğinin artırılması, reeskont kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi ve limitlerin yükseltilmesi, firmalarımızın düşük faizli ve uzun vadeli krediye erişimine imkan verecek yeni projelerin mutlak suretle devreye alınması büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Belirsizliklerin arttığı dönemlerde fırsatlar olduğunu unutmadıklarına işaret eden Gültepe, fırsatlardan yararlanabilmek için her şeyden önce rekabetçiliği kaybetmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Mal ve hizmet ihracatı şampiyonları ödüllerini aldı

Etkinlikte, geçen yıl Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini aldı. İlk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan şirketin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Hizmet ihracatında ilk 10 şirket, " Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık AŞ, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Corendon Airlines, Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ, GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

2024'te en çok mal ihracatı gerçekleştiren ilk 10 şirket ise "Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Star Rafineri, TGS Dış Ticaret AŞ, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel, Arçelik ve Baykar Makina" oldu.

En yüksek e-ihracata imza atan ilk 3 firma ise "Trendyol Dsm Grup", "Asır Group İhracat AŞ" ve "Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

Etkinlikte açıklanan diğer ödüller ise Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

Sektörlerinde birinci olan firmalar

Törende ödül alan ve sektörlerinde birinci olan firmalar ise şu şekilde:

Firma Adı Sektör Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ 2024 Yılı Çelik Sektör Şampiyonu Şişecam Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu Kibar Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ 2024 Yılı Deri ve Deri Mamulleri Sektör Şampiyonu Vestel Ticaret AŞ 2024 Yılı Elektrik ve Elektronik Sektör Şampiyonu Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Fındık ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Sanmar Denizcilik Makina ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Şampiyonu Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Halı Sektör Şampiyonu Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ 2024 Yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Şampiyonu Türk Hava Yolları 2024 Yılı Hizmet Sektör Şampiyonu Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Daıkın Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ 2024 Yılı İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ 2024 Yılı Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Madencilik Ürünleri Sektör Şampiyonu Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ 2024 Yılı Makine ve Aksamları Sektör Şampiyonu Göknur Gıda Maddeleri 2024 Yılı Meyve Sebze Mamulleri Sektör Şampiyonu Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Şampiyonu Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Mücevher Sektör Şampiyonu Ford Otomotiv Sanayi AŞ 2024 Yılı Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şampiyonu Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ 2024 Yılı Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Şampiyonu Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. 2024 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Şampiyonu JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ 2024 Yılı Tütün Sektör Şampiyonu Uçak Kardeşler Gıda AŞ 2024 Yılı Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şampiyonu Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Şampiyonu

Kaynak: AA