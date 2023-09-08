''Toplu sözleşme zammından memnun musunuz?'' anketi! Memur ve emekli hayal kırıklığı yaşıyor

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını geçtiğimiz hafta verdi. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, hükümetin ikinci teklifinde olduğu gibi 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilmesi kararlaştırıldı. ASAL Araştırma tarafından yapılan ankette, memur ve emekliler aldıkları zamdan memnun olmadıklarına söyledi.

26 İLDE ANKET

ASAL Araştırma, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 toplu sözleşme zammıyla ilgili bir anket yaptı. 2-7 Eylül tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen ankete 1.586 kişi katıldı.

YÜZDE 76,8 MEMNUN DEĞİL

Memur ve emeklilere "Yapılan zamdan memnun musunuz?" diye sorulan ankette, memnun olmayanların oranı yüzde 76,8 çıktı. Ankete katılan memur ve emeklinin yüzde 14,5'i "Memnunum" derken, yüzde 8,7'si ise cevap vermedi.

MEMURLAR NE İSTİYORDU?

Zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklanmıştı. Memurlar ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep etti.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

MEMURLARIN TÜM TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.