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Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı? - Son Dakika

Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?

01.01.2022 23:46
Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?

Otomobil sektörü, 2021'de en çok konuştuğumuz meselelerin başında geldi. Peki sektör, nasıl bir yıl geçirdi? Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak, son dönemlerde hiç olmadığı kadar zorlaştı. Neyse ki dolar kurunun düşmesiyle yılın son günlerinde indirim haberleri peş peşe duymaya başlamış durumdayız. Peki Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin fiyatı, son 1 yılda nasıl değişti?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ OTOMOBİLLER SATILIYOR?

Fiat Egea Sedan

1 Ocak fiyatı: 130 bin 900 TL

27 Aralık fiyatı: 244 bin 900 TL

Fark: 114 bin TL (yüzde 87)

Toyota Corolla Sedan

1 Ocak fiyatı: 203 bin 600 TL

27 Aralık fiyatı: 350 bin 550 TL

Fark: 146 bin 950 TL (yüzde 72)

Renault Clio

1 Ocak fiyatı: 155 bin 900 TL

27 Aralık fiyatı: 247 bin TL

Fark: 91 bin 100 TL (yüzde 58)

Renault Megane Sedan

1 Ocak fiyatı: 202 bin TL

27 Aralık fiyatı: 385 bin TL

Fark: 183 bin TL (yüzde 90)

Honda Civic Sedan (2021)

1 Ocak fiyatı: 291 bin 900 TL

27 Aralık fiyatı: 482 bin TL

Fark: 190 bin 100 TL (yüzde 65)

Dacia Duster

1 Ocak fiyatı: 175 bin 900 TL

27 Aralık fiyatı: 364 bin 900 TL

Fark: 189 bin TL (yüzde 107

Volkswagen Passat

1 Ocak fiyatı: 373 bin TL

27 Aralık fiyatı: 572 bin 500 TL

Fark: 199 bin 500 TL (yüzde 53)

Hyundai i20

1 Ocak fiyatı: 162 bin 150 TL

27 Aralık fiyatı: 263 bin 400 TL

Fark: 101 bin 250 TL (yüzde 62)

Peugeot 3008

1 Ocak fiyatı: 423 bin 153 TL

27 Aralık fiyatı: 633 bin 500 TL

Fark: 210 bin 347 TL (yüzde 50)

Opel Corsa

1 Ocak fiyatı: 172 bin 900 TL

27 Aralık fiyatı: 341 bin 900 TL

Fark: 169 bin TL (yüzde 98)

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı? - Son Dakika
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