Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin deneyimlenebileceğini belirterek, "(Bugün gerçekleştirilen) Lansmanla beraber havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başlayacağız." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte ???????konuşan Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Ulaştırmada olduğu gibi Türkiye'nin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini, kamu-özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözünü verdikleri tüm çalışmaları hayata geçirdikleri, 5G'nin de bunlardan birisi olduğunu anlattı.

Hedeflerinin 5G'de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, gelecekte hedeflenen veri akışında 5G'nin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşündüklerini kaydederek, "Bu bakımdan, elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

"5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmeliyiz"

Bakan Karaismailoğlu, dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının ön görüldüğünden bahsederek, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek durumunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, bu teknolojinin elektronik haberleşme sektörünü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminden ileri bir boyuta taşıyacağını, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, makine öğrenmesi ve robotik gibi pek çok alanda yenilikler getireceğini anlattı.

Karaismailoğlu, "5G'deki düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasında etken olacaktır." açıklamasında bulundu.

"5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'de 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil ülkenin milli güvenliği açısından öncelikli konuları arasında gördüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına erişmek için çalıştıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedeflediklerine değinerek, bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduklarını, 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"ni geliştirdiklerini anlattı.

"Halkımızın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldı"

Bakan Karaismailoğlu, halkın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığını belirterek, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye gurur yaşatacak projelerden birisinin de şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı olduğunu aktaran Karaismailoğlu, havalimanının almadığı ödülün ve kırmadığı rekorun kalmadığını söyledi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı günde ortalama 1.400 uçağın, 230 bin yolcunun kullandığını kaydederek, 8 Temmuz'da 1.422 uçuşla rekor kırıldığını, Avrupa'nın "en yoğun" ve "en iyi" havalimanı olduğunu anlattı.

"İstanbul Havalimanı 5G'li oluyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'nın bugün 5G'li havalimanı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış, abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajları gözlemleyebileceğimiz çalışmalar da hazırlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceğiz."

Karaismailoğlu, 5G destekli cep telefonların sayısının artmasıyla vatandaşların da 5G hizmetlerinden faydalanabilir hale geleceğini kaydederek, bu teknolojiye geçiş süresini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımları artıracaklarını söyledi.

5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 5G'ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attıklarını, bundan sonra da sektör paydaşlarının görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Karaismailoğlu, bugün burada yerli teknoloji şirketlerinin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceklerini bildirdi.

"2053'e kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaşanan değişimde, sabit geniş hat, mobil ve genişbant abone sayısı ile fiber hat uzunluğundaki artıştan bahsederek, kısa süre önce Türkiye'nin en yüksek verimli ve güçlü uydusu olan Türksat 5B'yi hizmete aldıklarını söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını, bu yatırımlarla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, "5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. 6G çalışmalarımıza da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz." diye konuştu.

Fiber ağ uzunluğunu 1 milyon kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2053'e kadar gerçekleştirecekleri toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacaklarını anlattı.

"5G ihalesini 2023'te yapacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle kapsamlı bir çalışmayı hızlı yürütüp, Türkiye'yi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023'te yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağız. Bugün burada 5G teknolojisiyle neler yapılabileceğimizin önemli örneklerini hep beraber deneyimleme fırsatı bulacağımız, dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde, 2023 yılı itibarııyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere, 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yoluna devam edecektir."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda lansman sonrası, GSM operatörleri tarafından kurulan stantlarda 5G'nin farklı özelliklerini deneyimleme imkanına sahip olunacağını belirterek, "Lansmanla beraber, havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelere kullandırmaya başlayacağız. 5G destekli terminali olan abonelerimiz, İstanbul Havalimanı'nda 5G'den yararlanabilecekler." diyerek sözlerini noktaladı.

Bakan Karaismailoğlu, 5G teknolojilerini deneyimledi

Törenin ardından İstanbul Havalimanı'na kurulan 5G deneyimleme alanına geçen Bakan Karaismailoğlu, burada GSM operatörleri tarafından kurulan stantlarda 5G teknolojisini deneyimledi.

Türk Telekom standında Türkiye'nin ilk yerli 5G VR helikopter uçuş simülatörünü inceleyen Karaismailoğlu, gerçek bir helikopter boyutlarına yakın olarak tasarlanmış simülatörü tecrübe etti.

Karaismailoğlu, stantta hayata geçirilen 5G teknolojisiyle, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Türk Telekom'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Otonom araçları uzaktan kullandı

Karaismailoğlu, Turkcell standında yetkililerden bilgi alarak, yapay zeka sayesinde Turkcell Uzaktan Sürüş Merkezi ile 5G altyapısı üzerinden iletişim kuran yarı otonom araçları test etti.

Araçta bulunan ekranlardan Turkcell Kartal Plaza'da bulunan otonom otomobili kullanan Karaismailoğlu, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ile 5G üzerinden görüntülü görüştü.

Vodafone standında robotları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu, Vodafone Türkiye standında sergilenen ve Vodafone 5G'nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli altyapısını kullanan iki farklı projeyi inceledi.

Yazılımsal geliştirmelerinin tamamının Türk mühendisler tarafından yapıldığı Robot Kol ile tokalaşan Karaismaloğlu, farklı bir lokasyonda onu yönlendiren operatörüne görüntü ve veri aktarımı sağlayan Robot Köpek hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, bu stantta Vodafone Park Stadyumu'nda bulunan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları ile görüntülü görüştü.