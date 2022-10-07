Uludağ Ekonomi Zirvesi sürüyor (1)

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, " Türkiye'nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürekli reform ajandası var, sürekli yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hamleler yapılıyor. Bunun devam etmesi, yatırımcılar için ayrı bir motivasyon sağlıyor." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu moderatörlüğünde "Türkiye'nin Yeni Gelecek Vizyonu" konulu oturum gerçekleştirildi.

Dağlıoğlu, oturumda, salgın sonrası dönüşümlerin tamamlanmadığını söyledi. Merkez bankalarının politikalarının dünyadaki bütün ekonomik aktivite hızını belirlediğini belirten Dağlıoğlu, temel ihracat pazarlarında tüketici talebinin azalmasına dair ön görülerin olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dayanıklı ve çok hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürekli reform ajandası var, sürekli yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hamleler yapılıyor. Bunun devam etmesi, yatırımcılar için ayrı bir motivasyon sağlıyor. Yetenekli iş gücünün Türkiye'de olması, bizim için bir avantaj. Yatırımcılar da buna çok kıymet gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde dünyanın batı tarafında iş gücüne erişimin ve iş gücünün şirket içi organizasyonlar içinde tutmanın zorluğuna dair birçok tartışma var. Her gittiğimiz yerde bunu dinliyoruz. Türkiye'nin pandemi döneminde uyguladığı politika, herhalde pandemiden sonraki dönemde de hızlı istihdam artışımıza katkı sağlayan bir şey oldu."

"İnternet kullanımı ve dijitalleşme hızlandı"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da dijitalleşmenin hayatın bir parçası olduğunu kaydetti.

İnternet kullanımı ve dijitalleşmenin hızlandığına işaret eden Koç, "Pandeminin de olağanüstü etkileri oldu. Pandemi tedbirlerinden birçoğunu bıraktık ama dijitalleşmenin kattığı bazı özellikleri halen kullanıyoruz. Artık uzaktan çalışma yeni normal olmaya başladı. Aynı zamanda dijitalleşme sayesinde daha fazla sanal toplantılar yapabilir hale geldik." diye konuştu.

Merkezi sistemlere, blok zincir teknolojilerine çok yoğun çalıştıklarını belirten Koç, "Kasım 13'te de ilk defa e-devlet teknolojileriyle blok zinciri birleştiren bir hekaton gerçekleştiriyoruz çünkü şunun farkındayız dünyada bir algı var, denklem var, esasında blok zincir=kripto, bu yanlış bir algı. Bunu kırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koç, gençleri dijital sistemlere kanalize etmek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak özellikle yeni teknolojiler üzerinde çalışanları desteklediklerini dile getirdi.

"Stratejik insan kaynağı planlamasına geçiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise ekonominin, finansın, üretimin en asli unsurunun insan olduğunu söyledi.

Atay, ülkede yaşayan herkese yetenek olarak bakıldığının ve eşit mesafede yaklaşıldığının, liyakatin esas alındığının altını çizerek, Türkiye'de insan kaynağının yetenek olduğunu, bu yeteneğin iş hayatına ulusal ve uluslararası arenada dahil olmasının etkinliğini sağlayabilecek araçları, enstrümanları geliştirdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa 4,8 milyar satır veriyi birbiriyle konuşturmak suretiyle bir data havuzu oluşturduklarını anlatan Atay, Ulusal Staj Programının detaylarından bahsetti.

Programa kapsamında yaklaşık 110 bin öğrencinin kamuda staj yaptığını, özel sektörden 1300 staj çıktığını dile getiren Atay, İGA İstanbul Havalimanı yönetiminin bu havuzdan 1000 kişi alarak staj imkanı sağladığını söyledi.

Özel sektörün aynı ilgiyi göstermediğini belirten Atay, hiçbir masraf olmadan, işe alım süreçlerinin sıfıra indirgendiği ve liyakatin esas alındığı sistemin OECD ve BM heyetince örnek alındığını belirtti.

Atay, bu kadar veriyi, işlemi daha iyi yönetebilmek için dijitale indirgediklerini aktararak, "İlk defa söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023-2027 stratejik insan kaynağı planlamasını, 5 yıllık planını yapacağız. Nasıl ki sizin kalkınma, ekonomik planlamalarınız var, artık insan kaynağı planlamamız da olacak. Yalnız başımıza mı yapacağız? Tabii ki değil. İlgili bütün paydaşları içerisine almak suretiyle stratejik insan kaynağı planlamasına geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon bütün dünyayı tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, dünyanın son 4-5 yıldır ender dönemlerden geçtiğini söyledi.

Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) çalışmalara değinerek, "Tabii ben açıkçası şimdiye kadar çoktan yerleşmenin başlamasını ümit ediyordum ama maalesef pandemi süreci uzattı. Artık çok şükür yavaş yavaş yerleşecek hale geldi." dedi.

İFM'de yer alacaklardan katılımcı belgesi almalarını isteyeceklerini belirten Aşan, "Tek Durak Büro adında tek merkezden bütün problemleri çözebileceğimiz bir yapı oluşturduk. Özellikle gelecek yabancı misafirler için bir gün içinde çalışma izinlerini, iş yeri açma izinlerini çıkartabilecek bir hıza ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aşan, finansal teknoloji ve birçok alanda düzenleme yaptıklarını aktararak, gelecek dönemde Milli Fintek Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacaklarını, ayrıca Türkiye Fintek Rehberi'ni tamamlamak üzere olduklarını, bunu da yakın zamanda sektörün istifadesine sunacaklarını sözlerine ekledi.