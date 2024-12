Uraloğlu: Kalkınma Yolu Planları Hızlanıyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu kapsamında demir yolu ve otoyol noktasında yapmamız gerekenleri planlıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun programı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalkınma Yolu konusuna değinen Uraloğlu, " Irak'ın Fav Limanı ilk fazı 2025'te devreye alınacak ve orası limancılık faaliyetlerine başlamış olacak. Bizi ilgilendiren tarafı ise yaklaşık 1200 kilometrelik kara yolu. Projesi aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Sadece Irak'ın kuzeyinde nereden geçeceğiyle ilgili bölgesel yönetimle merkezi hükümetin görüşmeleri sürüyor. Güncel olarak takip ediyoruz." diye konuştu.

Yönetim şeklinden finansman ve işletilmesine kadar konunun ele alındığını anlatan Uraloğlu, " Türkiye'de yapılması gerekenler var, bunları planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 92 kilometre demir yoluyla Türkiye'den geçecek. Burada bizim yapmamız gerekenler var. Ovaköy'den Kapıkule'ye kadar. Yine yaklaşık 1900 kilometre otoyolla geçecek. Otoyol noktasında da yine yapmamız gerekenler var bir taraftan da bunları planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zengezur Koridoru alternatif bir rota ve kapasite sağlayacak"

Zengezur Koridoru'na dair de konuşan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis- Kars üzerindeki halihazırda bulunan demir yolu bağlantımızın belli bir kapasitesi var. Bakü-Tiflis-Kars Hattı Gürcistan üzerinden Karadeniz limanlarına da bağlantı sağlayan bir hat. Dolayısıyla gelen yükler doğrudan oraya da gidebiliyor. Biz mutlaka bir alternatif olması gerektiği yaklaşımıyla hareket ettik. Kars'tan başlayıp Iğdır-Dilucu'na kadar giden oradan da Nahçıvan'dan devamında da Ermenistan'dan giderse 43 kilometre, İran'dan giderse 61 kilometre bir hat var. Devamında da Azerbaycan'dan Hazar geçişli Uzak Doğu'ya kadar giden bir hat. Bunun çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum, önümüzdeki aylarda başlarız. Nahçıvan'da mevcut bir demir yolu hattı var. Azerbaycanlı muhataplarımızla konuşuyoruz. Onu genel anlamda tamir edecekler. Tam nereden geçeceği noktasında Azerbaycan'ın yaklaşımı bizim için önemli. Bu çalışma, alternatif bir rota oluşturarak yeni bir kapasite sağlayacak."

Orta Koridor'un daha çok demir yolu ve kara yolu ağırlıklı geçtiğini, Çin'den başlayıp Londra'ya kadar bir yükün 18 günde götürülebildiği bir güzergahtan bahsettiklerini anlatan Uraloğlu, "Güneye doğru indiğimizde şu anda ağırlıklı rota Süveyş Kanalı. Orada 35 günde, bir yük, Londra'ya kadar gidebiliyor. Malum, Filistin'deki İsrail-Filistin Savaşı'ndan dolayı gemilerin riskler alamıyor. Dolayısıyla Ümit Burnu'ndan dolaşarak 45 günde Londra'ya kadar gidebiliyorlar. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde bu süreç 25 güne düşecek. Orta Koridor, bizim için bu anlamda gerçekten çok kıymetli."bilgilerini verdi.

"Sosyal medya ile ilgili kesinlikle düzenleme yapılmalı"

Sosyal medya mecralarıyla ilgili bir soru üzerine Uraloğlu, bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla çalıştıklarını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'yla da görüştüklerini bildiren Uraloğlu, "Kesinlikle bir düzenleme yapılması gerekiyor. Sosyal mecrada eline mikrofonu alan veya bir şekliyle video çeken her türlü dezenformasyonu yapabiliyor. Olan düzenlemeler yeterli değil. Kesinlikle buralarda sadece çocukları koruma refleksiyle değil bütün toplumu koruma refleksiyle sorumluluklar getirmemiz gerekir. Şirketler, "Benim kurallarım var.' diyor. Burası da bizim ülkemiz, bizim de kurallarımız var. Hiç kimse kusura bakmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Korumacı bir gayret içerisindeyiz"

Dünyadaki birçok ülkede bu anlamda alınmış kararlar ve düzenlemeler bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medya, hayatımızın bir gerçeği. Elbette bunu yok saymamız söz konusu değil. Ancak muhakeme yetenekleri daha az olan, duyduğu her şeye inanma potansiyeli olan çocuklarımızı öncelikli olarak korumamız gerekir diye düşünüyoruz. En azından bilgiyi sunan kaynakların belli sorumlulukları olması ve belli yaş grubunun altına da bir erişim engeli getirme noktasında çalışmalarımız var. Burada bir yasakçı zihniyet içerisinde değil, korumacı bir zihniyetle bunu yapma gayreti içerisindeyiz."

"Ülkemizin kriterlerini dikkate alarak düzenlemeler yapalım istiyoruz"

Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya ve ABD gibi ülkelerde sosyal medyaya yönelik düzenlemeler olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet memurlarının Tiktok uygulamasını kullanmasının yasak olduğunu biliyoruz. Bu anlamda birçok uygulama var. Biz de ülkemizin kriterlerini dikkate alarak belli düzenlemeler yapalım istiyoruz." dedi.

Büyükşehirlerde trafiğin ve ulaşımın durumuna ilişkin sorular üzerine Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konular bilimsel çalışmaların sonucunda karar verilen uygulamalardır. Gerçekten bütüncül bakmak lazım. Bir şehrin bütüncül olarak planlanmasına ihtiyaç vardır. Siz bazen yeni arter açmak yerine bazı arterleri yayalaştırarak da bir sonuç alabilirsiniz. Ama bunlar 'Ben yol yaparsam trafik artar.' gibi söylemlerle olmaz. Siz bisiklet yollarından yaya yolu ve metrolara kadar planlamaları yaparsınız, ne kadar insanın seyahat edeceğiyle ilgili planlamayı yaparsınız. Sonrasında bunu hayata geçirerek trafiği genel anlamda çözersiniz. Ama sadece şehirleri inşa ederek bu konuyu çözemezsiniz. Aynı zamanda imar etmeniz lazım, inşa ile imar birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan unsurlardır. Bunun için doğru imar ve planlama yaparak biz bunu çözebiliriz."

"Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok"

Ankara Çevre Yolu'na ilişkin soru üzerine Uraloğlu, bu konudaki sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğunu dile getirdi.

Benzer durumun İstanbul içinde geçerli olduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Metrolar konusunda, her türlü metro projesini onaylama yetkisi bizim Bakanlığımızda. Neden? Her belediye kendi kafasına göre bir disiplin oluşturmasın ve bir bütünlük olsun diye. Dolayısıyla biz onaylayalım her türlü projeyi diyoruz ve bunları da onaylıyoruz. Şu anda gerek AK Parti'mizin gerek diğer partilerin olsun bizde bekleyen hiçbir metro onayı yoktur. Bazen getiriyorlar, 'şurasını düzelt' dediğimiz olabiliyor. Ancak kenara koyup beklettiğimiz bir şey yok. Tamamen şehir içerisinde hitap eden metrolar, ilgili belediyenin sorumluluğundadır, büyükşehir veya il belediyesi sorumludur. Proje onaylandıktan sonra ilgili belediye bunun Bakanlık tarafından yapılmasını isterse ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bunu uygun görürse biz Bakanlık olarak alır, yaparız ve kendilerine teslim ederiz. Bazı ana arterleri de biz kendimiz tamamen yapıp işletebiliriz, Başkentray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı gibi."

Esenboğa Havalimanı Metrosu ile ilgili de bir proje değişikliği üzerinde çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, bu çalışmanın bitiminde nasıl yapılacağıyla ilgili sürecin konuşulacağını söyledi.

"Ankara'da 6 yılda 6 santimetre metro açmadılar"

İstanbul'da son dönemde açılan bazı metroların AK Parti döneminde başlatılan projeler olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Deseler ki, 'Başlattılar, açmak da bize nasip oldu.' bu da bir yaklaşımdır. Ama genel anlamda baktığınız zaman, kendilerinin başlatıp da seçime kadar açtığı sadece 8 kilometre metro var. Bir tanesini yüzde 90 seviyesinde teslim etmiştik. Yani üzerinde trenler gidip gelmeye başlamıştı. Hakkı teslim etsinler, biz buna bir şey demiyoruz. Ankara'ya geldiğimizde 6 yılda 6 santimetre metro açmadılar, açılabilecek gibi de durmuyor." diye konuştu.

