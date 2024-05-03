Yabancılara yapılan konut satışı geriledi, İstanbul lider

Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7'ye kadar geriledi. İstanbul ise yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sıradaki yerini koruyor" dedi.

Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7'ye kadar geriledi. İstanbul yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sıradaki yerini koruyor. 2024 yılı ilk çeyreğine kadarki sürede satın alım sureti ile en çok bağımsız bölüm edinilen ilk 10 il hakkında bilgiler veren Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İlk sırada 120 bin 459 bağımsız bölüm satışı ile İstanbul yer alıyor. 2. Sırada 79 bin 684 satışla Antalya bulunuyor. Mersin 13 bin 75 satışla 3. Sırada yer alırken, Bursa 12 bin 398 satışla 4. Sırada bulunuyor. Ankara 11 bin 968 satışla 5. Sırada iken, Yalova 8 bin 575 satışla 6. Sırada bulunuyor. 7. Sırada yer alan Muğla'da 8 bin 449, 8. Sırada yer alan Aydın'da 6 bin 690, 9. Sırada yer alan İzmir'de 5 bin 910 ve 10.sırada yer alan Trabzon'da 5 bin 214 satış rakamı var" dedi.

Ülkeler sıralamasında ilk sıra Rusya Federasyonu'nun

Gene 2024 yılı ilk çeyreğine kadarki sürede satın alım sureti ile en çok bağımsız bölüm edinen ilk on ülke hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özelmacıklı, "Ülke uyruklarına göre en çok satış Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Bu sayının toplamda 44 bin 28'e ulaştığını görüyoruz. Bu ülkeyi 32 bin 658 ile İran, 28 bin 712 ile de Irak takip ediyor. 4. Sırada ise 13 bin 435 ile Almanya, 5. Sırada ise 13 bin 17 satışla Kuveyt yer alıyor. Listede Suudi Arabistan 12 bin 963 ile 6. Sırada ilen İngiltere'de 11 bin 150 ile 7. Sırada bulunuyor. Afganistan listede 9 bin 242 satış ile 8. Sırada iken, Ukrayna 8 bin 189 satışla 9. Sırada. Son sırada ise 7 bin 914 satışla Azerbaycan yer alıyor" dedi.

Konut öncelikli tercih

Yabancıların satın almak sureti ile edindikleri taşınmaz adetlerine de değinen Özelmacıklı, "2024 yılı ilk çeyreğine kadarki sürede bağımsız bölüm edinimlerinin toplamının 292 bin 436 seviyesinde iken arsa - arazi ediniminin ise 16 bin 331 seviyesinde. Toplam taşınmaz edinimi sayısına baktığımızda ise 308 bin 767 adet seviyesinde. Taşınmaz sayısı dışında Türkiye genelinde toplam yabancı mülkiyet sayısı ise 360 bin 440 seviyesine ulaştı" şeklinde konuştu.

Birçok düzenleme yapıldı

Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz satın almaları yoluyla istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanabilmelerinin mümkün kılındığını lakin son dönemde sektörün mülteci ve yatırımcı karmaşasında çok kan kaybettiğini ifade eden Özelmacıklı, "12 Aralık 2023 tarihinden itibaren vatandaşlık kazanabilmek amacıyla yapısız ve iki yıl içerisinde proje geliştirme zorunluluğu bulunan taşınmazlar ile tarımsal nitelikli arazilerin vatandaşlık kazanabilmek amacıyla edinilmesi mümkün bulunmuyor. Noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak yapılacak başvurularda kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmazlar esas alınabiliyor. Satış yoluyla edinilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Lakin yönetmelikte belirtilen tutarın sağlanması esas" diye konuştu. - İSTANBUL