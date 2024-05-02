Yeni Ayrıcalıklarla Vodafone Red\'lilere 100 Milyon TL\'yi Aşkın Değer Sağlanacak

Ekonomi

Vodafone olarak bireysel müşterileriniz için önemli ayrıcalıklar sunuyorsunuz. Bunları genel hatlarıyla özetler misiniz?

Her yaş grubundan müşterimiz için özel ayrıcalıklar sunuyoruz. Odaklandığımız bazı müşteri segmentleri var; iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek, kontrollü harcama yapan Faturalı ve Faturasız "Bütçe Dostu" tarife kullanıcıları; 26 yaş altı gençlerin dahil olduğu "FreeZone" kullanıcıları; 16 yaş altında ilk telefonu ile birlikte hattını alacak "FreeZone-İlk Hattım" kullanıcıları; yüksek internet ihtiyacı olan, dijital müşterilerimiz "Red" tarife kullanıcıları gibi. Bu segmentlerin her birinde müşteri ihtiyaçlarına uygun marka indirimleri ve kampanyalarımız mevcut. Bütçe Dostu tarifelerimizle birlikte müşterilerimizin fatura ödeme veya ulaşım gibi günlük harcamalarına destek olacak Vpay'lerine 6 ay boyunca 100 TL yatırıyoruz. Genç müşterilerimizin sosyalleşmeleri için harcamalarına destek olacak sinema, yeme içme, otobüs bileti indirimleri gibi faydalar sunuyoruz. 16 yaş altında ilk hattını kullanacak müşterilerimiz ve onların ebeveynleri için kırtasiye, çocuk giyim veya çocuk menüsü indirimleri gibi faydalar sunuyoruz.

Özellikle Red ayrıcalıklarınız dikkat çekiyor. Bu ayrıcalıkların arka planını açıklar mısınız? Nasıl yola çıktınız?

Yaptığımız araştırmalara göre, müşteriler kendilerini daha "değerli" hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Özellikle birey ve hanelerin ekonomik anlamda zorluklar yaşadığı bu dönemde "akıllı harcama" yaptığını bilmek müşteriler için çok önemli. Markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Bu doğrultuda biz de Vodafone Red olarak, müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Marketten akaryakıta, restorandan seyahate, hayatı dolu dolu yaşayan müşterilerimizin her anında öncü firmalarla yaptığımız indirim anlaşmaları ve ücretsiz kullanım hakları ile "Red'liler ayrıcalıklıdır" diyoruz. Bununla beraber, dijital içerik servislerinde Premium üyelikleri de Red'lilere ilk 3 ay hediye ediyoruz. Böylece Red'liler, en çok kullanılan platformlardan biri olan YouTube'da reklamsız izleme ve indirme gibi özellikler sunan Premium üyelikten faydalanarak mobil internet kullanımı deneyimlerini iyileştirme imkânı buluyor.

Red çatısı altında bazı yeni ortaklıklarınız oldu. Bunları paylaşır mısınız?

"Red dolu dolu" çatısı altında hem Red'e yeni gelen müşterilerimiz hem de halihazırda Vodafone müşterisi olup tarifesini Red ile yenileyen müşterilerimiz için kendilerini özel ve öncelikli hissedecekleri marka ortaklıkları ve fırsatlar sunuyoruz. Red'e yeni gelen ve mevcutta Vodafone'lu olup tarifesini Red ile yenileyen müşteriler için Migros'ta 500 TL'ye ve üzerine 100 Money hediye, Les Benjamins'te 5.000 TL ve üzerine 1.000 TL indirim, SushiCo'da 800 TL ve üzerine 100 TL indirim, BigChefs'te 750 TL ve üzerine 100 TL indirim, Opet'te 750 TL ve üzerine 100 TL Opet Yakıt Puan hediye sunuyoruz. Tüm Red müşterileri için ise İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçe Havaalanı'na Havaist ile transferde %50 indirim, İSPARK otoparklarında 2-4 saate kadar ücretsiz otopark hakkı, Seyahat Yanımda'da yurtiçi uçak biletinde 300 TL, yurtdışı uçak biletinde 500 TL indirim sunuyoruz.

Bu ayrıcalıklardan kaç müşterinizin faydalanmasını ve ne kadarlık bir fayda sunmayı bekliyorsunuz?

Yeni dönemde, faturalı müşterilerimiz içinde %50'den fazlasının Red'li olmasını ve müşterilerimize toplamda 100 milyon TL'nin üzerinde değer yaratmayı hedefliyoruz.

Red müşterileriniz bu ayrıcalıklardan nasıl yararlanıyor?

Kampanyalarımızdan faydalanmak için, Vodafone Yanımda uygulamamızın içindeki Fırsatlar Dünyası'ndan ilgili kampanya sayfasına girilmesi ve ilgili sayfada "Fırsatı Kullan" butonuna tıklanarak kod alınması yeterli oluyor. Marka ayrıcalıklarında kullanım hakları, sahip olunan tarifeye göre yılda 1 ile yılda 6 arasında değişiyor.