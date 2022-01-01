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Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yıllık yatırımcı rehberi (8)

01.01.2022 11:23
Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 KapanışA.V.O.D Gıda ve Tarım410.400.

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanış
A.V.O.D Gıda ve Tarım410.400.000,0011,254,27-41,094,56
Acıpayam Selüloz191.918.430,0026,0814,425,1217,9
Adel Kalemcilik780.097.500,0033,8019,30-1,1033,02
Adese Gayrimenkul756.000.000,003,110,72-69,030,75
Afyon Çimento1.396.000.000,005,763,30-31,703,49
AGESA Hayat Emeklilik3.693.600.000,0022,9615,4019,7520,52
Ak Enerji1.327.078.480,002,521,22-17,651,82
Akbank37.440.000.000,008,744,656,547,2
Akçansa3.444.132.757,8223,6213,4611,7217,99
Akdeniz Yatırım Hold.213.443.400,003,031,48-28,431,72
Akfen GMYO9.555.000.000,017,851,23306,647,35
Akın Tekstil1.086.624.000,0063,8528,9235,7743,12
Akiş GMYO1.344.350.000,003,081,63-40,191,67
Akmerkez GMYO1.612.785.920,0075,9435,02-29,2443,28
Aksa11.098.150.000,0041,5412,63148,1434,28
Aksa Enerji12.251.118.977,6411,443,77168,559,99
Aksigorta3.243.600.000,0010,676,6827,5710,6
Aksu Enerji838.200.000,0026,884,86236,5525,4
Alarko Carrıer3.156.840.000,00562,32239,15-19,27292,3
Alarko GMYO2.120.048.000,0036,2019,3629,9632,92
Alarko Holding5.394.000.000,0013,118,1545,5112,4
Albaraka Türk2.349.000.000,002,741,44-10,311,74
Alcatel Lucent Teletaş921.852.389,0442,5821,00-19,6923,82
Alkim Kağıt859.425.000,0022,2812,6726,4716,37
Alkim Kimya2.530.500.000,0022,6013,9219,7616,87
Altınyağ Madencilik ve Enerji387.750.000,002,431,01-3,811,41
Altınyunus Çeşme1.605.000.000,00110,5043,1028,5064,2
Anadolu Efes17.538.157.890,0637,6818,7838,6629,62
Anadolu Grubu Holding9.575.777.246,1949,7219,0850,5139,32
Anadolu Hayat Emek.5.160.000.000,0013,558,1349,3412
Anadolu Isuzu2.899.680.000,0041,6814,7491,7834,52
Anadolu Sigorta3.285.000.000,008,215,66-9,016,57
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji3.212.000.000,0032,3019,060,0029,2
Anel Elektrik670.450.000,006,541,99-5,732,53
Arçelik32.705.245.122,0059,6026,6270,0748,4
ARD Bilişim Teknolojileri1.246.100.000,009,135,858,587,33
Arena Bilgisayar1.303.000.000,0021,038,8719,5213,03
Armada Bilgisayar1.436.400.000,0079,9539,1021,9459,85
Arsan Tekstil838.440.000,006,493,8537,485,48
Arzum Ev Aletleri491.846.700,0027,6815,00-36,8115,27
Aselsan47.606.400.000,0029,0613,5515,5020,88
Ata GMYO83.600.000,006,913,33-36,123,52
Atakule GMYO687.317.400,005,461,9811,492,61
Atlantis Yatırım Holding70.320.000,0010,673,5358,098,79
Atlas Yat. Ort.73.200.000,002,691,17-29,151,22
ATP Bilgisayar2.259.375.000,0075,6523,460,0060,25
Avrasya GMYO330.336.000,004,361,6813,002,96
Avrasya Petrol ve Tur.114.750.000,004,251,99-20,312,55
Avrupa Yatırım Holding176.400.000,009,504,51-2,005,88
Aydem Enerji4.194.750.000,009,625,900,005,95
Ayen Enerji2.022.975.000,009,514,1834,757,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit391.334.328,0028,029,75130,8626,04
Aygaz6.732.000.000,0028,6012,2058,1822,44
Bagfaş2.362.500.000,0020,205,01144,4117,5
Bak Ambalaj681.480.000,0031,2915,66-4,2818,93
Balatacılar Balatacılık120.929.773,1911,974,519,719,04
Bantaş Ambalaj367.650.000,004,982,54-2,773,04
Banvit9.387.212.889,1594,4043,5480,4893,85
Başkent Doğalgaz GMYO8.428.000.000,0038,669,300,0012,04
Baştaş Başkent Çimento1.302.435.288,0020,568,35-43,019,9
Batı Çimento2.700.000.000,0018,654,68218,4715
Batısöke Çimento832.000.000,004,092,02-14,752,08
Bayrak Taban Sanayi157.868.750,0013,756,24-36,856,7
Bera Holding3.320.352.000,0034,508,99-52,079,72
Berkosan Yalıtım122.460.000,0015,136,90-12,007,85
Beşiktaş Futbol Yat.996.000.000,0013,513,732,724,15
Beyaz Filo873.262.500,0019,107,25-13,098,76
Bilici Yatırım1.146.150.000,0021,685,45155,7214,15
Bim Mağazalar37.221.360.000,0088,4055,62-11,3561,3
Biotrend Çevre ve Enerji2.750.000.000,0012,544,870,005,5
Birko Mensucat118.800.000,001,860,85-10,810,99
Birleşim Mühendislik823.140.000,0013,307,740,008,07
Birlik Mensucat31.230.721,803,501,79-45,091,9
Bizim Mağazaları743.400.000,0017,0010,72-17,2612,39
BMS Çelik Hasır316.465.450,0010,045,000,008,77
Boğaziçi Beton Sanayi1.546.600.000,006,483,600,004,07
Borusan Mannesmann3.827.250.000,0039,0020,42-2,8827
Borusan Yat. Paz.10.681.875.000,00568,71265,20-16,39379,8
Bosch Fren Sistemleri2.625.000.000,001.380,00774,71-14,611050
Bossa2.302.680.000,0047,8017,56108,0737,14
Brisa8.878.901.062,5035,9419,3050,2829,1
Burçelik255.078.720,0042,1817,1544,0530,28
Burçelik Vana171.347.711,0465,0019,82-53,0423,32
Bursa Çimento1.960.000.000,005,553,14-21,253,92
Carrefoursa4.880.957.850,5081,9536,02-46,8038,2
Casa Emtia Petrol573.790.000,00239,4296,7110,74117,1
Ceo Event Medya597.960.000,0016,475,07111,3513,59
Coca Cola İçecek22.524.532.746,10118,1059,4539,4388,55
Cosmos Yat. Holding60.400.654,2017,008,2515,389,3
Credıtwest Faktorıng236.800.000,006,122,93-49,572,96
Çan2 Termik4.080.000.000,0015,144,250,0012,75
Çelebi4.252.500.000,00358,30147,20-4,12175
Çelik Halat336.565.000,0010,925,61-10,868,11
Çemaş Döküm925.470.000,001,921,01-31,281,17
Çemtaş1.887.235.459,2021,3812,0018,9618,69
Çimbeton373.293.000,00534,20189,90-28,87210,9
Çimentaş2.435.664.471,0762,0025,50-22,6827,96
Çimsa4.160.600.813,6040,3017,8373,0330,8
Çuhadaroğlu Metal644.100.000,0011,285,7818,839,04
Dagi Giyim341.637.000,005,181,73-22,792,63
Dagi Yatırım Holding116.640.000,0019,209,00-16,2810,8
Dardanel1.705.548.913,536,282,00-45,352,91
Datagate Bilgisayar342.600.000,0019,8011,05-29,1111,42
Demısaş Döküm510.825.000,0010,565,7250,269,73
Denge Holding384.000.000,005,211,05-57,861,28
Deniz GMYO952.000.000,003,871,4829,202,38
Derimod192.240.000,0013,956,90-26,907,12
Derlüks Yatırım Holding126.262.500,0010,873,77-48,414,55
Desa Deri413.464.546,8218,987,60-13,768,4
Despec Bilgisayar209.300.000,0015,608,75-30,329,1
Deva Holding5.748.554.330,8036,6821,5019,4628,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım311.212.500,0021,8510,217,4711,58
Diriteks Diriliş Tekstil34.080.000,0012,002,66-14,213,2
Ditaş Doğan679.640.000,0033,5211,58100,9926,14
DO-CO10.473.825.600,001.419,20463,4070,621074,9
Doğan Burda1.378.921.837,50319,9012,22214,1770,5
Doğan Holding7.196.580.292,004,172,45-8,282,75
Doğtaş Kelebek Mobilya714.000.000,003,231,95-12,412,04
Doğu Aras Enerji5.862.500.000,00115,5077,950,0087,5
Doğusan160.680.000,006,112,6513,464,12
Doğuş GMYO3.286.877.081,4013,757,3021,189,9
Doğuş Otomotiv9.636.000.000,0056,0020,5968,9643,8
Döktaş Dökümcülük3.770.000.000,0042,6622,506,1432,5
Duran Doğan Basım697.550.000,0025,469,7689,9919,93
Dyo Boya905.000.000,0017,478,58-19,549,05
Eczacıbaşı İlaç5.132.597.400,008,755,484,007,49
Eczacıbaşı Yatırım5.407.500.000,0063,0826,7891,3151,5
E-Data Teknoloji884.250.000,0021,406,600,0019,65
Edip Gayrimenkul181.350.000,006,091,91-15,962,79
Ege Endüstri5.537.700.000,002.215,001.080,005,591758
Ege Gübre2.250.000.000,00288,70142,4756,84225
Ege Profil2.601.103.097,5047,0424,04-14,6832,12
Ege Seramik1.051.500.000,0018,279,6645,1014,02
Egeplast456.400.000,0049,2821,00-31,4722,82
Ekiz Kimya49.167.443,6516,985,50-3,936,85
Elite Naturel Organik Gıda1.306.800.000,0029,2017,170,0024,2
Emek Elektrik183.000.000,003,171,63-14,542,44
Eminiş Ambalaj111.352.000,0052,0016,70-51,2517,96
Emlak Konut GMYO8.132.000.000,002,891,691,202,14
Enerjisa Enerji15.212.168.296,5115,699,0011,7012,88
Enka İnşaat84.336.000.000,0019,666,76113,8715,06
Erbosan2.240.000.000,00157,3039,80176,17112
Ereğli Demir Çelik98.560.000.000,0036,2611,65114,3728,16
Ersan Alışveriş Hizmetleri741.600.000,004,652,990,003,09
Ersu Gıda222.480.000,006,293,1425,106,18
Escar Turizm Taşımacılık1.680.042.000,0038,9015,370,0030,94
Escort Teknoloji303.452.047,008,664,53-7,616,07
Esenboğa Elektrik2.156.800.000,0046,1918,8477,1233,7
Etiler Gıda250.000.000,008,193,9257,046,25
Euro Kapital Yat. Ort.70.600.000,009,333,25-7,583,53
Euro Trend Yat. Ort.73.800.000,006,293,144,293,69
Euro Yat. Ort.64.000.000,005,472,88-27,953,2
Euro Yatırım Holding127.800.000,004,201,67-25,002,13
Europap Tezol Kağıt1.554.000.000,0020,2813,530,0015,54
Fade Gıda571.324.950,0020,675,0430,926,81
Fenerbahçe Futbol2.787.276.800,0045,9022,36-4,7428,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.219.375.000,003,741,61-20,622,34
F-M İzmit Piston1.630.409.418,00212,0693,25-6,85114,2
Fonet Bilgi Teknolojileri516.000.000,0017,3111,32-1,0012,9
Ford Otosan83.551.671.000,00315,40118,9598,26238,1
Formet Metal ve Cam268.140.000,003,200,99-55,571,09
Frigo Pak Gıda452.695.000,006,861,9942,853,7
Galata Wind Enerji3.123.182.112,686,313,260,005,84
Galatasaray Sportif1.755.000.000,004,783,01-19,753,25
Garanti Bankası47.334.000.000,0013,586,5211,0211,27
Garanti Faktoring1.089.150.000,0019,047,6723,0913,7
Garanti Yat. Ort.94.500.000,004,772,10-21,642,52
Gedik Y. Men. Değ.2.016.000.000,0014,645,6435,008
Gediz Ambalaj394.009.920,0025,9513,2126,0416,89
Gelecek Varlık Yönetimi1.600.962.000,0015,9310,890,0011,46
Gen İlaç4.605.000.000,0017,0611,820,0015,35
Gentaş744.000.000,004,942,88-17,583,72
Gersan Elektrik362.400.000,008,554,45-26,224,53
Gimat Mağazacılık308.844.000,003,262,010,002,07
Girişim Elektrik Sanayi1.966.500.000,0028,0216,020,0017,1
Global Men. Değ.232.000.000,0010,784,91-3,495,8
Global Yat. Holding1.287.000.000,004,951,75-43,641,98
Good-Year2.500.200.000,0012,516,1916,219,26
Göltaş Çimento718.560.000,0087,0435,56-2,7439,92
Gözde Girişim3.484.250.000,0010,625,1213,419,05
GSD Denizcilik540.000.000,004,792,0547,833,6
GSD Holding1.345.500.000,004,021,5819,122,99
Gübre Fabrik.25.667.900.000,0099,4045,62-10,6976,85
Güler Yat. Holding325.200.000,004,722,16-21,742,71
Halk GMYO2.376.600.000,004,052,16-23,562,33
Hatay Tekstil342.300.000,0029,7513,5719,5416,3
Hedef Girişim729.600.000,004,062,341,392,56
Hedef Holding1.827.000.000,007,162,150,006,09
Hektaş12.788.200.000,0016,445,27178,3414,87
HUB Girişim273.000.000,0020,768,76-50,009,1
Hürriyet Gzt.1.053.760.000,002,831,25-15,241,78
ICBC Turkey Bank4.540.800.000,007,734,70-18,775,28
Info Yatırım769.217.000,006,303,4519,265,57
Inveo Yatırım Holding2.655.360.000,0064,8014,4791,1327,66
Işık Plastik1.062.463.140,3512,154,310,004,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.462.056.373,251,880,80-25,440,85
İdeal Finansal Teknolojiler305.900.000,0095,8012,18139,2332,2
İdealist GMYO94.500.000,005,291,66-20,361,89
İhlas Ev Aletleri329.470.000,001,980,91-49,550,94
İhlas Gayrimenkul790.000.000,001,600,78-36,800,79
İhlas Gazetecilik592.000.000,002,670,71-69,960,74
İhlas Haber Ajansı608.000.000,0011,103,960,009,5
İhlas Holding825.000.000,001,200,53-51,010,55
İhlas Yayın Holding297.000.000,001,240,61-42,110,66
İndeks Bilgisayar1.487.360.000,009,284,3742,926,64
İntema1.739.880.000,00108,8028,80124,3189,5
İpek Doğal Enerji3.540.877.201,8818,8310,144,2013,63
İskenderun Demir Çelik67.396.000.000,0028,208,23173,9523,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Türk Lirası, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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