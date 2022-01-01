Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2021 En Yüksek
|2021 En Düşük
|2021 Fark (%)
|2021 Kapanış
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|410.400.000,00
|11,25
|4,27
|-41,09
|4,56
|Acıpayam Selüloz
|191.918.430,00
|26,08
|14,42
|5,12
|17,9
|Adel Kalemcilik
|780.097.500,00
|33,80
|19,30
|-1,10
|33,02
|Adese Gayrimenkul
|756.000.000,00
|3,11
|0,72
|-69,03
|0,75
|Afyon Çimento
|1.396.000.000,00
|5,76
|3,30
|-31,70
|3,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|3.693.600.000,00
|22,96
|15,40
|19,75
|20,52
|Ak Enerji
|1.327.078.480,00
|2,52
|1,22
|-17,65
|1,82
|Akbank
|37.440.000.000,00
|8,74
|4,65
|6,54
|7,2
|Akçansa
|3.444.132.757,82
|23,62
|13,46
|11,72
|17,99
|Akdeniz Yatırım Hold.
|213.443.400,00
|3,03
|1,48
|-28,43
|1,72
|Akfen GMYO
|9.555.000.000,01
|7,85
|1,23
|306,64
|7,35
|Akın Tekstil
|1.086.624.000,00
|63,85
|28,92
|35,77
|43,12
|Akiş GMYO
|1.344.350.000,00
|3,08
|1,63
|-40,19
|1,67
|Akmerkez GMYO
|1.612.785.920,00
|75,94
|35,02
|-29,24
|43,28
|Aksa
|11.098.150.000,00
|41,54
|12,63
|148,14
|34,28
|Aksa Enerji
|12.251.118.977,64
|11,44
|3,77
|168,55
|9,99
|Aksigorta
|3.243.600.000,00
|10,67
|6,68
|27,57
|10,6
|Aksu Enerji
|838.200.000,00
|26,88
|4,86
|236,55
|25,4
|Alarko Carrıer
|3.156.840.000,00
|562,32
|239,15
|-19,27
|292,3
|Alarko GMYO
|2.120.048.000,00
|36,20
|19,36
|29,96
|32,92
|Alarko Holding
|5.394.000.000,00
|13,11
|8,15
|45,51
|12,4
|Albaraka Türk
|2.349.000.000,00
|2,74
|1,44
|-10,31
|1,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|921.852.389,04
|42,58
|21,00
|-19,69
|23,82
|Alkim Kağıt
|859.425.000,00
|22,28
|12,67
|26,47
|16,37
|Alkim Kimya
|2.530.500.000,00
|22,60
|13,92
|19,76
|16,87
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|387.750.000,00
|2,43
|1,01
|-3,81
|1,41
|Altınyunus Çeşme
|1.605.000.000,00
|110,50
|43,10
|28,50
|64,2
|Anadolu Efes
|17.538.157.890,06
|37,68
|18,78
|38,66
|29,62
|Anadolu Grubu Holding
|9.575.777.246,19
|49,72
|19,08
|50,51
|39,32
|Anadolu Hayat Emek.
|5.160.000.000,00
|13,55
|8,13
|49,34
|12
|Anadolu Isuzu
|2.899.680.000,00
|41,68
|14,74
|91,78
|34,52
|Anadolu Sigorta
|3.285.000.000,00
|8,21
|5,66
|-9,01
|6,57
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|3.212.000.000,00
|32,30
|19,06
|0,00
|29,2
|Anel Elektrik
|670.450.000,00
|6,54
|1,99
|-5,73
|2,53
|Arçelik
|32.705.245.122,00
|59,60
|26,62
|70,07
|48,4
|ARD Bilişim Teknolojileri
|1.246.100.000,00
|9,13
|5,85
|8,58
|7,33
|Arena Bilgisayar
|1.303.000.000,00
|21,03
|8,87
|19,52
|13,03
|Armada Bilgisayar
|1.436.400.000,00
|79,95
|39,10
|21,94
|59,85
|Arsan Tekstil
|838.440.000,00
|6,49
|3,85
|37,48
|5,48
|Arzum Ev Aletleri
|491.846.700,00
|27,68
|15,00
|-36,81
|15,27
|Aselsan
|47.606.400.000,00
|29,06
|13,55
|15,50
|20,88
|Ata GMYO
|83.600.000,00
|6,91
|3,33
|-36,12
|3,52
|Atakule GMYO
|687.317.400,00
|5,46
|1,98
|11,49
|2,61
|Atlantis Yatırım Holding
|70.320.000,00
|10,67
|3,53
|58,09
|8,79
|Atlas Yat. Ort.
|73.200.000,00
|2,69
|1,17
|-29,15
|1,22
|ATP Bilgisayar
|2.259.375.000,00
|75,65
|23,46
|0,00
|60,25
|Avrasya GMYO
|330.336.000,00
|4,36
|1,68
|13,00
|2,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|114.750.000,00
|4,25
|1,99
|-20,31
|2,55
|Avrupa Yatırım Holding
|176.400.000,00
|9,50
|4,51
|-2,00
|5,88
|Aydem Enerji
|4.194.750.000,00
|9,62
|5,90
|0,00
|5,95
|Ayen Enerji
|2.022.975.000,00
|9,51
|4,18
|34,75
|7,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|391.334.328,00
|28,02
|9,75
|130,86
|26,04
|Aygaz
|6.732.000.000,00
|28,60
|12,20
|58,18
|22,44
|Bagfaş
|2.362.500.000,00
|20,20
|5,01
|144,41
|17,5
|Bak Ambalaj
|681.480.000,00
|31,29
|15,66
|-4,28
|18,93
|Balatacılar Balatacılık
|120.929.773,19
|11,97
|4,51
|9,71
|9,04
|Bantaş Ambalaj
|367.650.000,00
|4,98
|2,54
|-2,77
|3,04
|Banvit
|9.387.212.889,15
|94,40
|43,54
|80,48
|93,85
|Başkent Doğalgaz GMYO
|8.428.000.000,00
|38,66
|9,30
|0,00
|12,04
|Baştaş Başkent Çimento
|1.302.435.288,00
|20,56
|8,35
|-43,01
|9,9
|Batı Çimento
|2.700.000.000,00
|18,65
|4,68
|218,47
|15
|Batısöke Çimento
|832.000.000,00
|4,09
|2,02
|-14,75
|2,08
|Bayrak Taban Sanayi
|157.868.750,00
|13,75
|6,24
|-36,85
|6,7
|Bera Holding
|3.320.352.000,00
|34,50
|8,99
|-52,07
|9,72
|Berkosan Yalıtım
|122.460.000,00
|15,13
|6,90
|-12,00
|7,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|996.000.000,00
|13,51
|3,73
|2,72
|4,15
|Beyaz Filo
|873.262.500,00
|19,10
|7,25
|-13,09
|8,76
|Bilici Yatırım
|1.146.150.000,00
|21,68
|5,45
|155,72
|14,15
|Bim Mağazalar
|37.221.360.000,00
|88,40
|55,62
|-11,35
|61,3
|Biotrend Çevre ve Enerji
|2.750.000.000,00
|12,54
|4,87
|0,00
|5,5
|Birko Mensucat
|118.800.000,00
|1,86
|0,85
|-10,81
|0,99
|Birleşim Mühendislik
|823.140.000,00
|13,30
|7,74
|0,00
|8,07
|Birlik Mensucat
|31.230.721,80
|3,50
|1,79
|-45,09
|1,9
|Bizim Mağazaları
|743.400.000,00
|17,00
|10,72
|-17,26
|12,39
|BMS Çelik Hasır
|316.465.450,00
|10,04
|5,00
|0,00
|8,77
|Boğaziçi Beton Sanayi
|1.546.600.000,00
|6,48
|3,60
|0,00
|4,07
|Borusan Mannesmann
|3.827.250.000,00
|39,00
|20,42
|-2,88
|27
|Borusan Yat. Paz.
|10.681.875.000,00
|568,71
|265,20
|-16,39
|379,8
|Bosch Fren Sistemleri
|2.625.000.000,00
|1.380,00
|774,71
|-14,61
|1050
|Bossa
|2.302.680.000,00
|47,80
|17,56
|108,07
|37,14
|Brisa
|8.878.901.062,50
|35,94
|19,30
|50,28
|29,1
|Burçelik
|255.078.720,00
|42,18
|17,15
|44,05
|30,28
|Burçelik Vana
|171.347.711,04
|65,00
|19,82
|-53,04
|23,32
|Bursa Çimento
|1.960.000.000,00
|5,55
|3,14
|-21,25
|3,92
|Carrefoursa
|4.880.957.850,50
|81,95
|36,02
|-46,80
|38,2
|Casa Emtia Petrol
|573.790.000,00
|239,42
|96,71
|10,74
|117,1
|Ceo Event Medya
|597.960.000,00
|16,47
|5,07
|111,35
|13,59
|Coca Cola İçecek
|22.524.532.746,10
|118,10
|59,45
|39,43
|88,55
|Cosmos Yat. Holding
|60.400.654,20
|17,00
|8,25
|15,38
|9,3
|Credıtwest Faktorıng
|236.800.000,00
|6,12
|2,93
|-49,57
|2,96
|Çan2 Termik
|4.080.000.000,00
|15,14
|4,25
|0,00
|12,75
|Çelebi
|4.252.500.000,00
|358,30
|147,20
|-4,12
|175
|Çelik Halat
|336.565.000,00
|10,92
|5,61
|-10,86
|8,11
|Çemaş Döküm
|925.470.000,00
|1,92
|1,01
|-31,28
|1,17
|Çemtaş
|1.887.235.459,20
|21,38
|12,00
|18,96
|18,69
|Çimbeton
|373.293.000,00
|534,20
|189,90
|-28,87
|210,9
|Çimentaş
|2.435.664.471,07
|62,00
|25,50
|-22,68
|27,96
|Çimsa
|4.160.600.813,60
|40,30
|17,83
|73,03
|30,8
|Çuhadaroğlu Metal
|644.100.000,00
|11,28
|5,78
|18,83
|9,04
|Dagi Giyim
|341.637.000,00
|5,18
|1,73
|-22,79
|2,63
|Dagi Yatırım Holding
|116.640.000,00
|19,20
|9,00
|-16,28
|10,8
|Dardanel
|1.705.548.913,53
|6,28
|2,00
|-45,35
|2,91
|Datagate Bilgisayar
|342.600.000,00
|19,80
|11,05
|-29,11
|11,42
|Demısaş Döküm
|510.825.000,00
|10,56
|5,72
|50,26
|9,73
|Denge Holding
|384.000.000,00
|5,21
|1,05
|-57,86
|1,28
|Deniz GMYO
|952.000.000,00
|3,87
|1,48
|29,20
|2,38
|Derimod
|192.240.000,00
|13,95
|6,90
|-26,90
|7,12
|Derlüks Yatırım Holding
|126.262.500,00
|10,87
|3,77
|-48,41
|4,55
|Desa Deri
|413.464.546,82
|18,98
|7,60
|-13,76
|8,4
|Despec Bilgisayar
|209.300.000,00
|15,60
|8,75
|-30,32
|9,1
|Deva Holding
|5.748.554.330,80
|36,68
|21,50
|19,46
|28,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|311.212.500,00
|21,85
|10,21
|7,47
|11,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|34.080.000,00
|12,00
|2,66
|-14,21
|3,2
|Ditaş Doğan
|679.640.000,00
|33,52
|11,58
|100,99
|26,14
|DO-CO
|10.473.825.600,00
|1.419,20
|463,40
|70,62
|1074,9
|Doğan Burda
|1.378.921.837,50
|319,90
|12,22
|214,17
|70,5
|Doğan Holding
|7.196.580.292,00
|4,17
|2,45
|-8,28
|2,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|714.000.000,00
|3,23
|1,95
|-12,41
|2,04
|Doğu Aras Enerji
|5.862.500.000,00
|115,50
|77,95
|0,00
|87,5
|Doğusan
|160.680.000,00
|6,11
|2,65
|13,46
|4,12
|Doğuş GMYO
|3.286.877.081,40
|13,75
|7,30
|21,18
|9,9
|Doğuş Otomotiv
|9.636.000.000,00
|56,00
|20,59
|68,96
|43,8
|Döktaş Dökümcülük
|3.770.000.000,00
|42,66
|22,50
|6,14
|32,5
|Duran Doğan Basım
|697.550.000,00
|25,46
|9,76
|89,99
|19,93
|Dyo Boya
|905.000.000,00
|17,47
|8,58
|-19,54
|9,05
|Eczacıbaşı İlaç
|5.132.597.400,00
|8,75
|5,48
|4,00
|7,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|5.407.500.000,00
|63,08
|26,78
|91,31
|51,5
|E-Data Teknoloji
|884.250.000,00
|21,40
|6,60
|0,00
|19,65
|Edip Gayrimenkul
|181.350.000,00
|6,09
|1,91
|-15,96
|2,79
|Ege Endüstri
|5.537.700.000,00
|2.215,00
|1.080,00
|5,59
|1758
|Ege Gübre
|2.250.000.000,00
|288,70
|142,47
|56,84
|225
|Ege Profil
|2.601.103.097,50
|47,04
|24,04
|-14,68
|32,12
|Ege Seramik
|1.051.500.000,00
|18,27
|9,66
|45,10
|14,02
|Egeplast
|456.400.000,00
|49,28
|21,00
|-31,47
|22,82
|Ekiz Kimya
|49.167.443,65
|16,98
|5,50
|-3,93
|6,85
|Elite Naturel Organik Gıda
|1.306.800.000,00
|29,20
|17,17
|0,00
|24,2
|Emek Elektrik
|183.000.000,00
|3,17
|1,63
|-14,54
|2,44
|Eminiş Ambalaj
|111.352.000,00
|52,00
|16,70
|-51,25
|17,96
|Emlak Konut GMYO
|8.132.000.000,00
|2,89
|1,69
|1,20
|2,14
|Enerjisa Enerji
|15.212.168.296,51
|15,69
|9,00
|11,70
|12,88
|Enka İnşaat
|84.336.000.000,00
|19,66
|6,76
|113,87
|15,06
|Erbosan
|2.240.000.000,00
|157,30
|39,80
|176,17
|112
|Ereğli Demir Çelik
|98.560.000.000,00
|36,26
|11,65
|114,37
|28,16
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|741.600.000,00
|4,65
|2,99
|0,00
|3,09
|Ersu Gıda
|222.480.000,00
|6,29
|3,14
|25,10
|6,18
|Escar Turizm Taşımacılık
|1.680.042.000,00
|38,90
|15,37
|0,00
|30,94
|Escort Teknoloji
|303.452.047,00
|8,66
|4,53
|-7,61
|6,07
|Esenboğa Elektrik
|2.156.800.000,00
|46,19
|18,84
|77,12
|33,7
|Etiler Gıda
|250.000.000,00
|8,19
|3,92
|57,04
|6,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|70.600.000,00
|9,33
|3,25
|-7,58
|3,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|73.800.000,00
|6,29
|3,14
|4,29
|3,69
|Euro Yat. Ort.
|64.000.000,00
|5,47
|2,88
|-27,95
|3,2
|Euro Yatırım Holding
|127.800.000,00
|4,20
|1,67
|-25,00
|2,13
|Europap Tezol Kağıt
|1.554.000.000,00
|20,28
|13,53
|0,00
|15,54
|Fade Gıda
|571.324.950,00
|20,67
|5,04
|30,92
|6,81
|Fenerbahçe Futbol
|2.787.276.800,00
|45,90
|22,36
|-4,74
|28,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|219.375.000,00
|3,74
|1,61
|-20,62
|2,34
|F-M İzmit Piston
|1.630.409.418,00
|212,06
|93,25
|-6,85
|114,2
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|516.000.000,00
|17,31
|11,32
|-1,00
|12,9
|Ford Otosan
|83.551.671.000,00
|315,40
|118,95
|98,26
|238,1
|Formet Metal ve Cam
|268.140.000,00
|3,20
|0,99
|-55,57
|1,09
|Frigo Pak Gıda
|452.695.000,00
|6,86
|1,99
|42,85
|3,7
|Galata Wind Enerji
|3.123.182.112,68
|6,31
|3,26
|0,00
|5,84
|Galatasaray Sportif
|1.755.000.000,00
|4,78
|3,01
|-19,75
|3,25
|Garanti Bankası
|47.334.000.000,00
|13,58
|6,52
|11,02
|11,27
|Garanti Faktoring
|1.089.150.000,00
|19,04
|7,67
|23,09
|13,7
|Garanti Yat. Ort.
|94.500.000,00
|4,77
|2,10
|-21,64
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2.016.000.000,00
|14,64
|5,64
|35,00
|8
|Gediz Ambalaj
|394.009.920,00
|25,95
|13,21
|26,04
|16,89
|Gelecek Varlık Yönetimi
|1.600.962.000,00
|15,93
|10,89
|0,00
|11,46
|Gen İlaç
|4.605.000.000,00
|17,06
|11,82
|0,00
|15,35
|Gentaş
|744.000.000,00
|4,94
|2,88
|-17,58
|3,72
|Gersan Elektrik
|362.400.000,00
|8,55
|4,45
|-26,22
|4,53
|Gimat Mağazacılık
|308.844.000,00
|3,26
|2,01
|0,00
|2,07
|Girişim Elektrik Sanayi
|1.966.500.000,00
|28,02
|16,02
|0,00
|17,1
|Global Men. Değ.
|232.000.000,00
|10,78
|4,91
|-3,49
|5,8
|Global Yat. Holding
|1.287.000.000,00
|4,95
|1,75
|-43,64
|1,98
|Good-Year
|2.500.200.000,00
|12,51
|6,19
|16,21
|9,26
|Göltaş Çimento
|718.560.000,00
|87,04
|35,56
|-2,74
|39,92
|Gözde Girişim
|3.484.250.000,00
|10,62
|5,12
|13,41
|9,05
|GSD Denizcilik
|540.000.000,00
|4,79
|2,05
|47,83
|3,6
|GSD Holding
|1.345.500.000,00
|4,02
|1,58
|19,12
|2,99
|Gübre Fabrik.
|25.667.900.000,00
|99,40
|45,62
|-10,69
|76,85
|Güler Yat. Holding
|325.200.000,00
|4,72
|2,16
|-21,74
|2,71
|Halk GMYO
|2.376.600.000,00
|4,05
|2,16
|-23,56
|2,33
|Hatay Tekstil
|342.300.000,00
|29,75
|13,57
|19,54
|16,3
|Hedef Girişim
|729.600.000,00
|4,06
|2,34
|1,39
|2,56
|Hedef Holding
|1.827.000.000,00
|7,16
|2,15
|0,00
|6,09
|Hektaş
|12.788.200.000,00
|16,44
|5,27
|178,34
|14,87
|HUB Girişim
|273.000.000,00
|20,76
|8,76
|-50,00
|9,1
|Hürriyet Gzt.
|1.053.760.000,00
|2,83
|1,25
|-15,24
|1,78
|ICBC Turkey Bank
|4.540.800.000,00
|7,73
|4,70
|-18,77
|5,28
|Info Yatırım
|769.217.000,00
|6,30
|3,45
|19,26
|5,57
|Inveo Yatırım Holding
|2.655.360.000,00
|64,80
|14,47
|91,13
|27,66
|Işık Plastik
|1.062.463.140,35
|12,15
|4,31
|0,00
|4,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|462.056.373,25
|1,88
|0,80
|-25,44
|0,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|305.900.000,00
|95,80
|12,18
|139,23
|32,2
|İdealist GMYO
|94.500.000,00
|5,29
|1,66
|-20,36
|1,89
|İhlas Ev Aletleri
|329.470.000,00
|1,98
|0,91
|-49,55
|0,94
|İhlas Gayrimenkul
|790.000.000,00
|1,60
|0,78
|-36,80
|0,79
|İhlas Gazetecilik
|592.000.000,00
|2,67
|0,71
|-69,96
|0,74
|İhlas Haber Ajansı
|608.000.000,00
|11,10
|3,96
|0,00
|9,5
|İhlas Holding
|825.000.000,00
|1,20
|0,53
|-51,01
|0,55
|İhlas Yayın Holding
|297.000.000,00
|1,24
|0,61
|-42,11
|0,66
|İndeks Bilgisayar
|1.487.360.000,00
|9,28
|4,37
|42,92
|6,64
|İntema
|1.739.880.000,00
|108,80
|28,80
|124,31
|89,5
|İpek Doğal Enerji
|3.540.877.201,88
|18,83
|10,14
|4,20
|13,63
|İskenderun Demir Çelik
|67.396.000.000,00
|28,20
|8,23
|173,95
|23,24
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi