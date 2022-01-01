Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2021 En Yüksek 2021 En Düşük 2021 Fark (%) 2021 Kapanış İş Bankası (A) 377.147.300,00 377.147,30 199.999,78 85,50 377147,3 İş Bankası (B) 1.392.000.000,00 56.367,00 26.300,00 18,52 48000 İş Bankası (C) 32.354.784.300,00 9,46 4,52 5,85 7,19 İş Bankası (Kur.) 0,00 730.840,00 289.500,00 84,21 700000 İş Fin.Kir. 2.155.438.199,50 4,56 2,79 -19,69 3,1 İş Girişim 621.855.158,40 29,50 7,55 -56,04 8,33 İş GMYO 2.905.012.500,00 3,23 1,72 19,29 3,03 İş Y. Men. Değ. 8.285.700.000,00 26,38 12,78 40,62 23,34 İş Yat. Ort. 512.311.715,96 4,49 2,56 -5,15 3,19 İşbir Holding 2.040.383.520,00 184,46 39,10 17,37 63 İşbir Sentetik Dokuma 1.972.035.955,24 13,94 10,25 0,00 13,94 İttifak Holding 468.480.000,00 3,25 1,17 -45,29 1,22 İz Hayvancılık Tarım 280.799.610,00 29,98 14,01 5,44 18,98 İzmir Demir Çelik 3.495.000.000,00 4,86 1,99 -29,60 2,33 İzmir Fırça 110.025.000,00 14,17 4,69 17,27 6,52 Jantsa Jant Sanayi 5.735.925.000,00 125,03 41,86 56,82 65 Kafein Yazılım 375.842.500,00 35,63 18,59 -10,82 19,03 Kalekim Kimyevi Maddeler 2.081.500.000,00 20,80 11,00 0,00 18,1 Kaplamin 508.400.000,00 50,00 18,10 -24,79 25,42 Kardemir (A) 1.847.935.038,80 11,50 4,86 29,24 7,69 Kardemir (B) 919.921.712,12 11,49 4,81 46,11 7,7 Kardemir (D) 7.193.683.735,11 13,32 5,80 59,52 9,22 Karel Elektronik 2.370.000.000,00 14,51 6,56 76,23 11,85 Karsan Otomotiv 3.096.000.000,00 5,72 3,13 5,85 3,44 Karsu Tekstil 275.538.912,65 24,04 7,34 -8,19 7,85 Kartal Yenilenebilir Enerji 830.500.000,00 24,70 7,95 0,00 15,1 Kartonsan 3.993.750.000,00 98,54 44,58 -43,75 53,25 Katmerciler Ekipman 926.550.000,00 3,14 1,24 -18,03 1,42 Kent Gıda 38.698.000.000,00 434,10 155,00 -50,53 175,9 Kerevitaş Gıda 3.098.160.000,00 7,09 4,00 -28,88 4,68 Kervan Gıda 3.120.000.000,00 15,48 10,14 27,01 13 Kervansaray Yat. Holding 353.103.048,00 1,80 0,41 -52,38 0,6 Kızılbük GYO 7.680.000.000,00 43,44 15,85 0,00 32 Kiler GMYO 1.023.000.000,00 2,97 1,56 -34,26 1,65 Klimasan Klima 801.504.000,00 14,17 8,24 19,94 10,12 Koç Holding 71.968.786.659,00 39,74 16,70 38,76 28,38 Konfrut Gıda 604.560.000,00 5,76 3,42 8,40 4,58 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 2.474.062.500,00 108,33 22,94 175,42 65 Konya Çimento 4.814.958.720,00 1.789,90 740,00 -12,57 988 Konya Kağıt 943.800.000,00 8,42 6,80 0,00 7,26 Koray GMYO 236.400.000,00 9,05 4,32 32,81 5,91 Kordsa Teknik Tekstil 6.127.665.894,00 43,28 14,97 102,57 31,5 Koza Altın 17.644.250.000,00 164,00 92,05 19,65 115,7 Koza Madencilik 6.993.201.600,00 25,74 11,80 16,33 18,02 Körfez GMYO 519.420.000,00 8,84 4,01 35,69 7,87 Kristal Kola 493.440.000,00 3,66 1,23 -15,87 2,57 Kron Telekomünikasyon 533.642.386,20 79,40 31,70 1,52 37,4 Kuştur Kuşadası Turizm 1.079.398.380,01 391,40 144,10 61,67 254,3 Kuyas Yatırım 511.000.000,00 5,11 1,82 122,17 5,11 Kütahya Porselen 4.590.432.000,00 138,40 30,78 127,95 115 Kütahya Şeker Fabrikası 1.301.800.000,00 105,00 15,00 0,00 28,3 Lider Faktoring 362.700.000,00 4,81 2,31 18,18 4,03 Link Bilgisayar 307.340.000,00 60,27 25,70 -11,57 27,94 Logo Yazılım 4.162.000.000,00 53,85 30,64 33,65 41,62 Lokman Hekim Sağlık 474.120.000,00 14,58 7,09 87,29 13,17 Lüks Kadife 505.000.000,00 86,44 27,22 75,87 50,5 Makina Takım 636.000.000,00 5,41 2,61 -6,74 3,18 Manas Enerji Yönetimi 323.136.000,00 21,20 10,89 0,00 16,32 Margün Enerji 3.890.900.000,00 10,66 7,77 0,00 9,49 Marka Yatırım Holding 88.367.900,00 8,55 3,23 -34,53 4,21 Marmaris Altınyunus 1.530.009.686,40 343,00 116,60 149,68 277,4 Marshall 2.263.000.000,00 435,30 210,00 -26,21 226,3 Martı GMYO 280.500.000,00 3,01 0,83 -66,71 0,85 Martı Otel 219.600.000,00 3,04 1,37 -14,08 1,83 Matriks Bilgi Dağıtım 545.648.000,00 43,21 19,70 0,00 20,36 Mavi Giyim 3.461.092.900,00 83,95 39,39 35,05 69,7 Mazhar Zorlu Holding 337.216.320,00 52,80 26,80 -1,14 31,12 Meditera Tıbbi Malzeme 1.754.400.000,00 53,45 30,50 0,00 51,6 Mega Polietilen 283.298.173,41 11,95 4,71 -25,20 5,73 Menderes Tekstil 535.000.000,00 4,10 1,94 -30,74 2,14 Mercan Kimya 615.532.725,40 14,25 8,94 0,00 9,7 Merit Turizm 858.330.000,00 55,70 10,03 195,38 30,6 Merko Gıda 312.718.907,21 9,92 4,16 -50,12 4,31 Metemtur Yatırım 216.540.000,00 14,62 2,64 -50,40 4,01 Metro Holding 734.400.000,00 2,32 1,08 -27,36 1,36 Metro Petrol ve Tesisleri 174.058.500,00 3,49 1,89 -20,07 2,31 Metro Yatırım Ortaklığı 64.680.000,00 2,64 1,53 -32,44 1,54 Mia Teknoloji 1.310.240.000,00 40,88 17,38 0,00 34,48 Migros Ticaret 6.869.197.600,02 52,25 30,94 -11,36 37,94 Milpa 730.080.000,00 6,55 3,38 -23,70 3,51 Mistral GMYO 561.037.352,58 5,86 3,80 -10,61 4,18 MLP Sağlık 6.211.990.851,72 40,48 19,44 50,28 29,86 MMC San. ve Tic. Yat. 36.543.048,46 8,70 2,60 -40,43 2,74 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1.660.500.000,00 1,78 1,59 0,00 1,62 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 1.961.993.850,00 12,05 6,22 -33,00 7,94 Mondi Tire Kutsan 2.022.000.000,00 12,06 4,84 33,03 10,11 Nasmed Egepol 943.750.000,00 11,08 4,92 0,00 7,55 Naturel Enerji 1.455.960.000,00 48,74 31,22 24,25 44,12 Naturelgaz 770.500.000,00 17,56 6,55 0,00 6,7 Net Holding 3.766.691.259,16 7,12 3,34 94,75 6,68 Netaş Telekom. 1.096.215.120,00 36,20 15,60 -39,81 16,9 Niğbaş Niğde Beton 805.680.000,00 59,30 6,59 -71,31 14,92 Nuh Çimento 7.630.850.880,00 67,94 31,94 5,77 50,8 Nurol GMYO 1.799.160.000,00 18,30 5,33 -20,44 5,8 Odaş Elektrik 1.876.000.000,00 3,24 1,28 -54,16 1,34 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 552.555.000,00 28,00 10,89 0,00 27 Orge Enerji Elektrik 496.000.000,00 8,28 4,61 34,42 6,2 Orma Orman Mahsulleri 992.800.000,00 41,00 14,70 147,96 36,5 Osmanlı Menkul 526.309.231,84 45,49 21,64 -16,21 25,76 Ostim Endüstriyel Yat 247.144.713,55 2,71 1,48 -32,73 1,57 Otokar 8.520.000.000,00 458,50 260,60 16,67 355 Otto Holding 259.836.000,00 44,00 10,30 248,53 36,7 Oyak Çimento 9.162.368.183,90 9,30 6,23 -10,02 7,9 Oyak Yat. Ort. 136.000.000,00 12,75 6,43 -1,48 6,8 Oyak Yatırım Menkul 4.248.800.000,00 54,00 20,50 0,00 45,2 Oylum Sınai Yatırımlar 141.125.936,00 12,85 3,14 8,49 5,11 Özak GMYO 2.355.080.000,00 7,62 3,84 26,86 6,47 Özbal Çelik Boru 1.194.624.000,00 28,38 6,16 315,27 27,2 Özderici GMYO 387.500.000,00 2,79 1,35 -30,18 1,55 Özerden Plastik 155.400.000,00 16,17 6,90 -17,78 7,4 Pamel Elektrik 2.580.912.473,00 95,00 19,89 289,31 83 Panora GMYO 800.400.000,00 9,93 5,50 56,71 9,2 Papilon Savunma 522.500.000,00 26,05 12,20 -33,15 15,2 Park Elek.Madencilik 921.488.234,17 7,24 4,35 15,27 6,19 Parsan 2.442.908.160,00 41,34 23,78 30,37 31,68 Pasifik GYO 3.766.400.000,00 17,88 13,13 0,00 14,08 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 540.450.000,00 18,25 10,45 0,00 12,01 Pegasus 8.690.360.109,65 113,50 58,70 13,87 84,95 Peker GMYO 609.548.709,76 2,46 0,87 -61,10 0,91 Penguen Gıda 617.750.000,00 5,87 2,83 -30,10 3,53 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 17.266.607.600,00 495,00 31,38 0,00 394,9 Pera GMYO 169.646.400,00 2,84 1,15 -32,07 1,19 Pergamon Dış Ticaret 208.197.000,00 40,45 19,44 52,98 28,04 Petkim 19.768.320.000,00 11,37 4,76 56,63 7,8 Petrokent Turizm 7.531.522.560,00 8.000,00 850,00 701,43 7264,2 Pınar Et ve Un 841.999.050,00 25,85 15,49 -11,21 19,43 Pınar Su 322.193.208,73 5,33 3,34 -16,34 3,4 Pınar Süt 786.193.886,36 28,53 15,42 -22,44 17,49 Plastikkart 446.127.500,00 22,87 11,14 37,67 19,61 Polisan Holding 2.207.235.000,00 4,38 2,60 -24,31 2,91 Politeknik Metal 2.086.875.000,00 626,80 264,90 37,16 556,5 Prizma Press Matbaacılık 85.200.000,00 6,34 3,46 -35,22 3,55 QNB Finans Fin. Kir. 9.315.000.000,00 145,30 61,35 -35,36 81 QNB Finansbank 131.655.000.000,00 74,95 33,76 -44,14 39,3 QUA Granite Hayal Yapı 2.920.800.000,00 16,01 9,05 0,00 12,17 Rainbow Polikarbonat 369.000.000,00 16,64 10,85 0,00 12,3 Ral Yatırım Holding 834.750.000,00 21,46 2,86 198,42 13,25 Ray Sigorta 2.250.364.012,80 19,07 8,80 -10,68 13,8 Reysaş GMYO 1.875.000.000,00 4,12 2,17 15,67 3,75 Reysaş Lojistik 1.140.000.000,00 6,37 2,86 -11,87 4,56 Rhea Girişim 76.036.500,00 3,97 1,75 -50,81 1,83 Rodrigo Tekstil 134.048.200,00 33,72 12,15 38,00 18,92 Royal Halı 199.200.000,00 4,09 2,90 -3,49 3,32 RTA Laboratuvarları 951.360.537,96 37,08 16,77 -26,88 22,14 Sabancı Holding 26.994.544.007,13 17,66 7,70 19,99 13,23 Safkar Ege Soğutmacılık 245.692.500,00 13,85 6,81 -35,94 6,97 Sanel Mühendislik 113.183.064,60 6,58 3,38 81,29 6,2 Sanifoam Sünger 407.417.546,64 38,24 12,80 126,91 30,86 Sanko Pazarlama 973.350.000,00 16,73 7,85 0,02 9,27 Saray Matbaacılık 144.204.000,00 11,28 3,48 -55,07 3,94 Sarkuysan 5.940.000.000,00 24,50 8,49 127,65 19,8 Sasa Polyester 59.192.000.000,00 61,00 14,87 252,70 52,85 Say Yenilenebilir Enerji 752.415.000,00 42,38 8,22 243,36 29,22 Sekuro Plastik 229.657.900,00 48,00 13,90 18,48 16,54 Selçuk Ecza Deposu 7.327.800.000,00 14,00 7,85 -12,15 11,8 Selçuk Gıda 92.180.000,00 8,35 2,75 -15,86 4,19 Selva Gıda Sanayi 1.103.700.000,00 15,51 3,36 0,00 14,15 Senkron Güvenlik 176.450.150,88 46,54 19,44 -14,39 22,48 Serve Film Prodüksiyon 174.458.827,34 22,20 11,71 -18,81 12,99 Servet GMYO 4.695.600.000,00 140,00 63,20 15,18 90,3 Seyitler Kimya 410.820.000,00 23,99 9,82 -25,58 10,02 Silverline Endüstri 219.150.000,00 11,45 4,56 -43,37 4,87 Sinpaş GMYO 3.728.535.953,19 5,59 3,11 2,15 4,27 Smartiks Yazılım 178.111.375,00 9,50 4,80 -36,91 5,59 Sodaş Sodyum Sanayii 434.700.000,00 48,77 20,06 10,04 28,98 Söktaş 367.582.000,00 4,42 2,07 -26,48 2,39 Sönmez Filament 2.701.000.000,00 75,76 20,83 -31,37 36,5 Sönmez Pamuklu 1.118.000.000,00 20,24 7,99 -41,72 8,6 Sumaş Suni Tahta 574.200.900,00 112,00 53,75 80,85 92,25 Şeker Fin. Kir. 257.000.000,00 14,12 4,55 -19,69 5,14 Şekerbank 1.878.600.000,00 1,68 0,95 -33,11 1,01 Şişe Cam 40.985.804.071,55 18,82 6,31 86,88 13,38 Şok Marketler Ticaret 7.777.612.137,41 17,46 10,57 1,84 12,71 T. Halk Bankası 11.156.730.769,23 6,22 4,11 -18,88 4,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33.980.000.000,00 28,78 15,17 -31,80 16,99 T.S.K.B. 4.032.000.000,00 2,04 1,17 -17,55 1,44 T.Tuborg 6.195.383.540,13 24,08 14,92 8,34 19,21 Tat Gıda 1.626.560.000,00 13,35 7,96 3,45 11,96 TAV Havalimanları 11.879.296.875,00 43,50 17,63 53,52 32,7 Tek-Art Turizm 378.000.000,00 2,55 1,14 -37,62 1,26 Tekfen Holding 7.488.800.000,00 29,92 13,13 23,42 20,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1.270.320.000,00 14,43 5,80 -27,02 6,32 Temapol Polimer Plastik 205.395.750,00 25,46 10,93 26,00 14,49 Tetamat Gıda Yatırımları 403.112.293,26 439,00 103,60 66,67 360,5 TGS Dış Ticaret 226.200.000,00 39,98 11,12 18,65 15,08 Tofaş Oto. Fab. 37.850.000.000,00 99,70 27,24 144,90 75,7 Torunlar GMYO 3.920.000.000,00 4,95 2,84 0,51 3,92 Trabzon Liman 672.000.000,00 42,49 21,61 7,43 32 Trabzonspor Sportif 3.030.000.000,00 9,51 1,73 148,36 6,06 Trend GMYO 192.600.000,00 13,35 4,94 -48,93 6,42 TSKB GMYO 1.865.500.000,00 5,79 2,01 -40,54 2,87 Tuğçelik 439.800.000,00 21,78 5,99 81,44 14,66 Tukaş 2.104.858.000,00 10,64 6,55 -20,33 7,72 Turcas Petrol 1.004.508.000,00 6,38 3,30 -18,97 3,93 Tureks Turizm Taşımacılık 1.206.360.000,00 21,24 8,64 0,00 11,17 Turkcell 40.612.000.000,00 24,02 11,91 23,76 18,46 Tümosan Motor ve Traktör 2.190.750.000,00 26,46 13,60 35,39 19,05 Tüpraş 38.664.724.480,00 220,80 81,85 42,96 154,4 Türk Hava Yolları 27.627.600.000,00 26,66 10,72 55,07 20,02 Türk İlaç Serum 1.893.118.500,00 35,05 5,24 0,00 11,7 Türk Prysmian Kablo 13.632.546.710,80 87,00 8,20 421,46 62,9 Türk Telekom 33.705.000.000,00 11,93 5,72 21,91 9,63 Türk Traktör 11.954.656.000,00 247,30 149,10 31,48 224 Türker Proje Gayrimenkul 913.585.278,84 214,40 111,30 13,64 128,3 Türkiye Sigorta 5.854.077.749,52 7,23 4,54 -18,42 5,04 Ufuk Yatırım 855.892.515,87 30,50 12,10 36,34 18,27 Ulaşlar Turizm Yat. 78.684.742,50 6,55 3,00 -26,89 3,1 Ulusal Faktoring 353.775.000,00 2,87 2,18 0,00 2,65 Ulusoy Elektrik 4.800.000.000,00 74,00 46,40 16,85 60 Ulusoy Un Sanayi 1.279.499.000,00 8,76 4,53 31,67 6,7 Umpaş Holding 54.180.000,00 3,80 0,99 -50,57 1,29 Uşak Seramik 384.650.000,00 3,02 1,53 -32,91 1,57 Utopya Turizm 312.500.000,00 49,98 11,15 -67,78 12,5 Uzertaş Boya 261.760.000,00 96,35 24,60 -42,19 32,72 Ülker Bisküvi 5.961.060.000,00 24,17 17,16 -21,90 17,43 Ünlü Yatırım Holding 890.750.000,00 7,41 4,47 0,00 5,09 Vakıf Fin. Kir. 1.545.000.000,00 15,33 2,07 51,36 3,09 Vakıf GMYO 1.600.000.000,00 2,73 1,42 -33,30 1,6 Vakıf Yat. Ort. 166.500.000,00 10,78 4,98 -24,59 5,55 Vakıflar Bankası 14.372.690.763,05 5,00 3,20 -21,87 3,68 Vakko Tekstil 1.536.000.000,00 18,16 5,63 53,20 9,6 Vanet Gıda 114.250.000,00 9,10 4,31 -40,88 4,57 VBT Yazılım 548.080.000,00 27,22 12,83 0,00 21,08 Verusa Holding 3.633.000.000,00 75,82 41,98 15,13 51,9 Verusaturk Girisim 1.284.400.000,00 37,41 11,97 89,30 24,7 Vestel 8.399.825.126,00 33,34 16,30 50,99 25,04 Vestel Beyaz Eşya 12.608.000.000,00 9,35 4,19 77,54 7,88 Viking Kağıt 258.720.000,00 9,45 4,85 -31,56 6,16 Yapı ve Kredi Bank. 28.551.033.339,92 4,28 2,01 12,77 3,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 416.912.000,00 84,28 26,96 -18,88 29,36 Yataş 1.665.764.129,40 17,77 10,70 -21,41 11,12 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 148.627.500,00 5,40 2,58 -32,27 2,98 Yeni Gimat GMYO 3.386.880.000,00 24,28 11,75 81,16 21 Yeo Teknoloji 1.279.200.000,00 99,90 22,00 0,00 53,3 Yeşil GMYO 185.741.407,75 2,29 0,75 -42,75 0,79 Yeşil Yapı 214.091.189,80 2,94 0,92 -50,00 0,92 Yeşil Yatırım Holding 389.150.000,00 11,59 1,79 -57,67 1,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.460.010.000,00 20.998,90 8.990,10 -6,41 14600,1 Yonga Mobilya 434.448.000,00 39,74 17,50 -13,19 25,86 Yükselen Çelik 700.000.000,00 7,16 4,14 7,79 5,6 Yünsa 371.206.800,00 20,24 10,31 -8,36 12,73 Ziraat GMYO 11.405.496.600,00 3,02 1,59 0,00 2,43 Zorlu Enerji 4.150.000.000,00 2,92 1,50 -34,36 1,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)