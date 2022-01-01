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Yıllık yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yıllık yatırımcı rehberi (9)

01.01.2022 11:25
Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanışİş Bankası (A)377.147.300,00377.147,30199.

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanış
İş Bankası (A)377.147.300,00377.147,30199.999,7885,50377147,3
İş Bankası (B)1.392.000.000,0056.367,0026.300,0018,5248000
İş Bankası (C)32.354.784.300,009,464,525,857,19
İş Bankası (Kur.)0,00730.840,00289.500,0084,21700000
İş Fin.Kir.2.155.438.199,504,562,79-19,693,1
İş Girişim621.855.158,4029,507,55-56,048,33
İş GMYO2.905.012.500,003,231,7219,293,03
İş Y. Men. Değ.8.285.700.000,0026,3812,7840,6223,34
İş Yat. Ort.512.311.715,964,492,56-5,153,19
İşbir Holding2.040.383.520,00184,4639,1017,3763
İşbir Sentetik Dokuma1.972.035.955,2413,9410,250,0013,94
İttifak Holding468.480.000,003,251,17-45,291,22
İz Hayvancılık Tarım280.799.610,0029,9814,015,4418,98
İzmir Demir Çelik3.495.000.000,004,861,99-29,602,33
İzmir Fırça110.025.000,0014,174,6917,276,52
Jantsa Jant Sanayi5.735.925.000,00125,0341,8656,8265
Kafein Yazılım375.842.500,0035,6318,59-10,8219,03
Kalekim Kimyevi Maddeler2.081.500.000,0020,8011,000,0018,1
Kaplamin508.400.000,0050,0018,10-24,7925,42
Kardemir (A)1.847.935.038,8011,504,8629,247,69
Kardemir (B)919.921.712,1211,494,8146,117,7
Kardemir (D)7.193.683.735,1113,325,8059,529,22
Karel Elektronik2.370.000.000,0014,516,5676,2311,85
Karsan Otomotiv3.096.000.000,005,723,135,853,44
Karsu Tekstil275.538.912,6524,047,34-8,197,85
Kartal Yenilenebilir Enerji830.500.000,0024,707,950,0015,1
Kartonsan3.993.750.000,0098,5444,58-43,7553,25
Katmerciler Ekipman926.550.000,003,141,24-18,031,42
Kent Gıda38.698.000.000,00434,10155,00-50,53175,9
Kerevitaş Gıda3.098.160.000,007,094,00-28,884,68
Kervan Gıda3.120.000.000,0015,4810,1427,0113
Kervansaray Yat. Holding353.103.048,001,800,41-52,380,6
Kızılbük GYO7.680.000.000,0043,4415,850,0032
Kiler GMYO1.023.000.000,002,971,56-34,261,65
Klimasan Klima801.504.000,0014,178,2419,9410,12
Koç Holding71.968.786.659,0039,7416,7038,7628,38
Konfrut Gıda604.560.000,005,763,428,404,58
Kontrolmatik Teknoloji Enerji2.474.062.500,00108,3322,94175,4265
Konya Çimento4.814.958.720,001.789,90740,00-12,57988
Konya Kağıt943.800.000,008,426,800,007,26
Koray GMYO236.400.000,009,054,3232,815,91
Kordsa Teknik Tekstil6.127.665.894,0043,2814,97102,5731,5
Koza Altın17.644.250.000,00164,0092,0519,65115,7
Koza Madencilik6.993.201.600,0025,7411,8016,3318,02
Körfez GMYO519.420.000,008,844,0135,697,87
Kristal Kola493.440.000,003,661,23-15,872,57
Kron Telekomünikasyon533.642.386,2079,4031,701,5237,4
Kuştur Kuşadası Turizm1.079.398.380,01391,40144,1061,67254,3
Kuyas Yatırım511.000.000,005,111,82122,175,11
Kütahya Porselen4.590.432.000,00138,4030,78127,95115
Kütahya Şeker Fabrikası1.301.800.000,00105,0015,000,0028,3
Lider Faktoring362.700.000,004,812,3118,184,03
Link Bilgisayar307.340.000,0060,2725,70-11,5727,94
Logo Yazılım4.162.000.000,0053,8530,6433,6541,62
Lokman Hekim Sağlık474.120.000,0014,587,0987,2913,17
Lüks Kadife505.000.000,0086,4427,2275,8750,5
Makina Takım636.000.000,005,412,61-6,743,18
Manas Enerji Yönetimi323.136.000,0021,2010,890,0016,32
Margün Enerji3.890.900.000,0010,667,770,009,49
Marka Yatırım Holding88.367.900,008,553,23-34,534,21
Marmaris Altınyunus1.530.009.686,40343,00116,60149,68277,4
Marshall2.263.000.000,00435,30210,00-26,21226,3
Martı GMYO280.500.000,003,010,83-66,710,85
Martı Otel219.600.000,003,041,37-14,081,83
Matriks Bilgi Dağıtım545.648.000,0043,2119,700,0020,36
Mavi Giyim3.461.092.900,0083,9539,3935,0569,7
Mazhar Zorlu Holding337.216.320,0052,8026,80-1,1431,12
Meditera Tıbbi Malzeme1.754.400.000,0053,4530,500,0051,6
Mega Polietilen283.298.173,4111,954,71-25,205,73
Menderes Tekstil535.000.000,004,101,94-30,742,14
Mercan Kimya615.532.725,4014,258,940,009,7
Merit Turizm858.330.000,0055,7010,03195,3830,6
Merko Gıda312.718.907,219,924,16-50,124,31
Metemtur Yatırım216.540.000,0014,622,64-50,404,01
Metro Holding734.400.000,002,321,08-27,361,36
Metro Petrol ve Tesisleri174.058.500,003,491,89-20,072,31
Metro Yatırım Ortaklığı64.680.000,002,641,53-32,441,54
Mia Teknoloji1.310.240.000,0040,8817,380,0034,48
Migros Ticaret6.869.197.600,0252,2530,94-11,3637,94
Milpa730.080.000,006,553,38-23,703,51
Mistral GMYO561.037.352,585,863,80-10,614,18
MLP Sağlık6.211.990.851,7240,4819,4450,2829,86
MMC San. ve Tic. Yat.36.543.048,468,702,60-40,432,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1.660.500.000,001,781,590,001,62
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj1.961.993.850,0012,056,22-33,007,94
Mondi Tire Kutsan2.022.000.000,0012,064,8433,0310,11
Nasmed Egepol943.750.000,0011,084,920,007,55
Naturel Enerji1.455.960.000,0048,7431,2224,2544,12
Naturelgaz770.500.000,0017,566,550,006,7
Net Holding3.766.691.259,167,123,3494,756,68
Netaş Telekom.1.096.215.120,0036,2015,60-39,8116,9
Niğbaş Niğde Beton805.680.000,0059,306,59-71,3114,92
Nuh Çimento7.630.850.880,0067,9431,945,7750,8
Nurol GMYO1.799.160.000,0018,305,33-20,445,8
Odaş Elektrik1.876.000.000,003,241,28-54,161,34
Orçay Ortaköy Çay Sanayi552.555.000,0028,0010,890,0027
Orge Enerji Elektrik496.000.000,008,284,6134,426,2
Orma Orman Mahsulleri992.800.000,0041,0014,70147,9636,5
Osmanlı Menkul526.309.231,8445,4921,64-16,2125,76
Ostim Endüstriyel Yat247.144.713,552,711,48-32,731,57
Otokar8.520.000.000,00458,50260,6016,67355
Otto Holding259.836.000,0044,0010,30248,5336,7
Oyak Çimento9.162.368.183,909,306,23-10,027,9
Oyak Yat. Ort.136.000.000,0012,756,43-1,486,8
Oyak Yatırım Menkul4.248.800.000,0054,0020,500,0045,2
Oylum Sınai Yatırımlar141.125.936,0012,853,148,495,11
Özak GMYO2.355.080.000,007,623,8426,866,47
Özbal Çelik Boru1.194.624.000,0028,386,16315,2727,2
Özderici GMYO387.500.000,002,791,35-30,181,55
Özerden Plastik155.400.000,0016,176,90-17,787,4
Pamel Elektrik2.580.912.473,0095,0019,89289,3183
Panora GMYO800.400.000,009,935,5056,719,2
Papilon Savunma522.500.000,0026,0512,20-33,1515,2
Park Elek.Madencilik921.488.234,177,244,3515,276,19
Parsan2.442.908.160,0041,3423,7830,3731,68
Pasifik GYO3.766.400.000,0017,8813,130,0014,08
PC İletişim ve Medya Hizmetleri540.450.000,0018,2510,450,0012,01
Pegasus8.690.360.109,65113,5058,7013,8784,95
Peker GMYO609.548.709,762,460,87-61,100,91
Penguen Gıda617.750.000,005,872,83-30,103,53
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım17.266.607.600,00495,0031,380,00394,9
Pera GMYO169.646.400,002,841,15-32,071,19
Pergamon Dış Ticaret208.197.000,0040,4519,4452,9828,04
Petkim19.768.320.000,0011,374,7656,637,8
Petrokent Turizm7.531.522.560,008.000,00850,00701,437264,2
Pınar Et ve Un841.999.050,0025,8515,49-11,2119,43
Pınar Su322.193.208,735,333,34-16,343,4
Pınar Süt786.193.886,3628,5315,42-22,4417,49
Plastikkart446.127.500,0022,8711,1437,6719,61
Polisan Holding2.207.235.000,004,382,60-24,312,91
Politeknik Metal2.086.875.000,00626,80264,9037,16556,5
Prizma Press Matbaacılık85.200.000,006,343,46-35,223,55
QNB Finans Fin. Kir.9.315.000.000,00145,3061,35-35,3681
QNB Finansbank131.655.000.000,0074,9533,76-44,1439,3
QUA Granite Hayal Yapı2.920.800.000,0016,019,050,0012,17
Rainbow Polikarbonat369.000.000,0016,6410,850,0012,3
Ral Yatırım Holding834.750.000,0021,462,86198,4213,25
Ray Sigorta2.250.364.012,8019,078,80-10,6813,8
Reysaş GMYO1.875.000.000,004,122,1715,673,75
Reysaş Lojistik1.140.000.000,006,372,86-11,874,56
Rhea Girişim76.036.500,003,971,75-50,811,83
Rodrigo Tekstil134.048.200,0033,7212,1538,0018,92
Royal Halı199.200.000,004,092,90-3,493,32
RTA Laboratuvarları951.360.537,9637,0816,77-26,8822,14
Sabancı Holding26.994.544.007,1317,667,7019,9913,23
Safkar Ege Soğutmacılık245.692.500,0013,856,81-35,946,97
Sanel Mühendislik113.183.064,606,583,3881,296,2
Sanifoam Sünger407.417.546,6438,2412,80126,9130,86
Sanko Pazarlama973.350.000,0016,737,850,029,27
Saray Matbaacılık144.204.000,0011,283,48-55,073,94
Sarkuysan5.940.000.000,0024,508,49127,6519,8
Sasa Polyester59.192.000.000,0061,0014,87252,7052,85
Say Yenilenebilir Enerji752.415.000,0042,388,22243,3629,22
Sekuro Plastik229.657.900,0048,0013,9018,4816,54
Selçuk Ecza Deposu7.327.800.000,0014,007,85-12,1511,8
Selçuk Gıda92.180.000,008,352,75-15,864,19
Selva Gıda Sanayi1.103.700.000,0015,513,360,0014,15
Senkron Güvenlik176.450.150,8846,5419,44-14,3922,48
Serve Film Prodüksiyon174.458.827,3422,2011,71-18,8112,99
Servet GMYO4.695.600.000,00140,0063,2015,1890,3
Seyitler Kimya410.820.000,0023,999,82-25,5810,02
Silverline Endüstri219.150.000,0011,454,56-43,374,87
Sinpaş GMYO3.728.535.953,195,593,112,154,27
Smartiks Yazılım178.111.375,009,504,80-36,915,59
Sodaş Sodyum Sanayii434.700.000,0048,7720,0610,0428,98
Söktaş367.582.000,004,422,07-26,482,39
Sönmez Filament2.701.000.000,0075,7620,83-31,3736,5
Sönmez Pamuklu1.118.000.000,0020,247,99-41,728,6
Sumaş Suni Tahta574.200.900,00112,0053,7580,8592,25
Şeker Fin. Kir.257.000.000,0014,124,55-19,695,14
Şekerbank1.878.600.000,001,680,95-33,111,01
Şişe Cam40.985.804.071,5518,826,3186,8813,38
Şok Marketler Ticaret7.777.612.137,4117,4610,571,8412,71
T. Halk Bankası11.156.730.769,236,224,11-18,884,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33.980.000.000,0028,7815,17-31,8016,99
T.S.K.B.4.032.000.000,002,041,17-17,551,44
T.Tuborg6.195.383.540,1324,0814,928,3419,21
Tat Gıda1.626.560.000,0013,357,963,4511,96
TAV Havalimanları11.879.296.875,0043,5017,6353,5232,7
Tek-Art Turizm378.000.000,002,551,14-37,621,26
Tekfen Holding7.488.800.000,0029,9213,1323,4220,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret1.270.320.000,0014,435,80-27,026,32
Temapol Polimer Plastik205.395.750,0025,4610,9326,0014,49
Tetamat Gıda Yatırımları403.112.293,26439,00103,6066,67360,5
TGS Dış Ticaret226.200.000,0039,9811,1218,6515,08
Tofaş Oto. Fab.37.850.000.000,0099,7027,24144,9075,7
Torunlar GMYO3.920.000.000,004,952,840,513,92
Trabzon Liman672.000.000,0042,4921,617,4332
Trabzonspor Sportif3.030.000.000,009,511,73148,366,06
Trend GMYO192.600.000,0013,354,94-48,936,42
TSKB GMYO1.865.500.000,005,792,01-40,542,87
Tuğçelik439.800.000,0021,785,9981,4414,66
Tukaş2.104.858.000,0010,646,55-20,337,72
Turcas Petrol1.004.508.000,006,383,30-18,973,93
Tureks Turizm Taşımacılık1.206.360.000,0021,248,640,0011,17
Turkcell40.612.000.000,0024,0211,9123,7618,46
Tümosan Motor ve Traktör2.190.750.000,0026,4613,6035,3919,05
Tüpraş38.664.724.480,00220,8081,8542,96154,4
Türk Hava Yolları27.627.600.000,0026,6610,7255,0720,02
Türk İlaç Serum1.893.118.500,0035,055,240,0011,7
Türk Prysmian Kablo13.632.546.710,8087,008,20421,4662,9
Türk Telekom33.705.000.000,0011,935,7221,919,63
Türk Traktör11.954.656.000,00247,30149,1031,48224
Türker Proje Gayrimenkul913.585.278,84214,40111,3013,64128,3
Türkiye Sigorta5.854.077.749,527,234,54-18,425,04
Ufuk Yatırım855.892.515,8730,5012,1036,3418,27
Ulaşlar Turizm Yat.78.684.742,506,553,00-26,893,1
Ulusal Faktoring353.775.000,002,872,180,002,65
Ulusoy Elektrik4.800.000.000,0074,0046,4016,8560
Ulusoy Un Sanayi1.279.499.000,008,764,5331,676,7
Umpaş Holding54.180.000,003,800,99-50,571,29
Uşak Seramik384.650.000,003,021,53-32,911,57
Utopya Turizm312.500.000,0049,9811,15-67,7812,5
Uzertaş Boya261.760.000,0096,3524,60-42,1932,72
Ülker Bisküvi5.961.060.000,0024,1717,16-21,9017,43
Ünlü Yatırım Holding890.750.000,007,414,470,005,09
Vakıf Fin. Kir.1.545.000.000,0015,332,0751,363,09
Vakıf GMYO1.600.000.000,002,731,42-33,301,6
Vakıf Yat. Ort.166.500.000,0010,784,98-24,595,55
Vakıflar Bankası14.372.690.763,055,003,20-21,873,68
Vakko Tekstil1.536.000.000,0018,165,6353,209,6
Vanet Gıda114.250.000,009,104,31-40,884,57
VBT Yazılım548.080.000,0027,2212,830,0021,08
Verusa Holding3.633.000.000,0075,8241,9815,1351,9
Verusaturk Girisim1.284.400.000,0037,4111,9789,3024,7
Vestel8.399.825.126,0033,3416,3050,9925,04
Vestel Beyaz Eşya12.608.000.000,009,354,1977,547,88
Viking Kağıt258.720.000,009,454,85-31,566,16
Yapı ve Kredi Bank.28.551.033.339,924,282,0112,773,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.416.912.000,0084,2826,96-18,8829,36
Yataş1.665.764.129,4017,7710,70-21,4111,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş148.627.500,005,402,58-32,272,98
Yeni Gimat GMYO3.386.880.000,0024,2811,7581,1621
Yeo Teknoloji1.279.200.000,0099,9022,000,0053,3
Yeşil GMYO185.741.407,752,290,75-42,750,79
Yeşil Yapı214.091.189,802,940,92-50,000,92
Yeşil Yatırım Holding389.150.000,0011,591,79-57,671,81
Yibitaş İnşaat Malzeme1.460.010.000,0020.998,908.990,10-6,4114600,1
Yonga Mobilya434.448.000,0039,7417,50-13,1925,86
Yükselen Çelik700.000.000,007,164,147,795,6
Yünsa371.206.800,0020,2410,31-8,3612,73
Ziraat GMYO11.405.496.600,003,021,590,002,43
Zorlu Enerji4.150.000.000,002,921,50-34,361,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Borsa İstanbul, Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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