Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2021 En Yüksek
|2021 En Düşük
|2021 Fark (%)
|2021 Kapanış
|İş Bankası (A)
|377.147.300,00
|377.147,30
|199.999,78
|85,50
|377147,3
|İş Bankası (B)
|1.392.000.000,00
|56.367,00
|26.300,00
|18,52
|48000
|İş Bankası (C)
|32.354.784.300,00
|9,46
|4,52
|5,85
|7,19
|İş Bankası (Kur.)
|0,00
|730.840,00
|289.500,00
|84,21
|700000
|İş Fin.Kir.
|2.155.438.199,50
|4,56
|2,79
|-19,69
|3,1
|İş Girişim
|621.855.158,40
|29,50
|7,55
|-56,04
|8,33
|İş GMYO
|2.905.012.500,00
|3,23
|1,72
|19,29
|3,03
|İş Y. Men. Değ.
|8.285.700.000,00
|26,38
|12,78
|40,62
|23,34
|İş Yat. Ort.
|512.311.715,96
|4,49
|2,56
|-5,15
|3,19
|İşbir Holding
|2.040.383.520,00
|184,46
|39,10
|17,37
|63
|İşbir Sentetik Dokuma
|1.972.035.955,24
|13,94
|10,25
|0,00
|13,94
|İttifak Holding
|468.480.000,00
|3,25
|1,17
|-45,29
|1,22
|İz Hayvancılık Tarım
|280.799.610,00
|29,98
|14,01
|5,44
|18,98
|İzmir Demir Çelik
|3.495.000.000,00
|4,86
|1,99
|-29,60
|2,33
|İzmir Fırça
|110.025.000,00
|14,17
|4,69
|17,27
|6,52
|Jantsa Jant Sanayi
|5.735.925.000,00
|125,03
|41,86
|56,82
|65
|Kafein Yazılım
|375.842.500,00
|35,63
|18,59
|-10,82
|19,03
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|2.081.500.000,00
|20,80
|11,00
|0,00
|18,1
|Kaplamin
|508.400.000,00
|50,00
|18,10
|-24,79
|25,42
|Kardemir (A)
|1.847.935.038,80
|11,50
|4,86
|29,24
|7,69
|Kardemir (B)
|919.921.712,12
|11,49
|4,81
|46,11
|7,7
|Kardemir (D)
|7.193.683.735,11
|13,32
|5,80
|59,52
|9,22
|Karel Elektronik
|2.370.000.000,00
|14,51
|6,56
|76,23
|11,85
|Karsan Otomotiv
|3.096.000.000,00
|5,72
|3,13
|5,85
|3,44
|Karsu Tekstil
|275.538.912,65
|24,04
|7,34
|-8,19
|7,85
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|830.500.000,00
|24,70
|7,95
|0,00
|15,1
|Kartonsan
|3.993.750.000,00
|98,54
|44,58
|-43,75
|53,25
|Katmerciler Ekipman
|926.550.000,00
|3,14
|1,24
|-18,03
|1,42
|Kent Gıda
|38.698.000.000,00
|434,10
|155,00
|-50,53
|175,9
|Kerevitaş Gıda
|3.098.160.000,00
|7,09
|4,00
|-28,88
|4,68
|Kervan Gıda
|3.120.000.000,00
|15,48
|10,14
|27,01
|13
|Kervansaray Yat. Holding
|353.103.048,00
|1,80
|0,41
|-52,38
|0,6
|Kızılbük GYO
|7.680.000.000,00
|43,44
|15,85
|0,00
|32
|Kiler GMYO
|1.023.000.000,00
|2,97
|1,56
|-34,26
|1,65
|Klimasan Klima
|801.504.000,00
|14,17
|8,24
|19,94
|10,12
|Koç Holding
|71.968.786.659,00
|39,74
|16,70
|38,76
|28,38
|Konfrut Gıda
|604.560.000,00
|5,76
|3,42
|8,40
|4,58
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|2.474.062.500,00
|108,33
|22,94
|175,42
|65
|Konya Çimento
|4.814.958.720,00
|1.789,90
|740,00
|-12,57
|988
|Konya Kağıt
|943.800.000,00
|8,42
|6,80
|0,00
|7,26
|Koray GMYO
|236.400.000,00
|9,05
|4,32
|32,81
|5,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|6.127.665.894,00
|43,28
|14,97
|102,57
|31,5
|Koza Altın
|17.644.250.000,00
|164,00
|92,05
|19,65
|115,7
|Koza Madencilik
|6.993.201.600,00
|25,74
|11,80
|16,33
|18,02
|Körfez GMYO
|519.420.000,00
|8,84
|4,01
|35,69
|7,87
|Kristal Kola
|493.440.000,00
|3,66
|1,23
|-15,87
|2,57
|Kron Telekomünikasyon
|533.642.386,20
|79,40
|31,70
|1,52
|37,4
|Kuştur Kuşadası Turizm
|1.079.398.380,01
|391,40
|144,10
|61,67
|254,3
|Kuyas Yatırım
|511.000.000,00
|5,11
|1,82
|122,17
|5,11
|Kütahya Porselen
|4.590.432.000,00
|138,40
|30,78
|127,95
|115
|Kütahya Şeker Fabrikası
|1.301.800.000,00
|105,00
|15,00
|0,00
|28,3
|Lider Faktoring
|362.700.000,00
|4,81
|2,31
|18,18
|4,03
|Link Bilgisayar
|307.340.000,00
|60,27
|25,70
|-11,57
|27,94
|Logo Yazılım
|4.162.000.000,00
|53,85
|30,64
|33,65
|41,62
|Lokman Hekim Sağlık
|474.120.000,00
|14,58
|7,09
|87,29
|13,17
|Lüks Kadife
|505.000.000,00
|86,44
|27,22
|75,87
|50,5
|Makina Takım
|636.000.000,00
|5,41
|2,61
|-6,74
|3,18
|Manas Enerji Yönetimi
|323.136.000,00
|21,20
|10,89
|0,00
|16,32
|Margün Enerji
|3.890.900.000,00
|10,66
|7,77
|0,00
|9,49
|Marka Yatırım Holding
|88.367.900,00
|8,55
|3,23
|-34,53
|4,21
|Marmaris Altınyunus
|1.530.009.686,40
|343,00
|116,60
|149,68
|277,4
|Marshall
|2.263.000.000,00
|435,30
|210,00
|-26,21
|226,3
|Martı GMYO
|280.500.000,00
|3,01
|0,83
|-66,71
|0,85
|Martı Otel
|219.600.000,00
|3,04
|1,37
|-14,08
|1,83
|Matriks Bilgi Dağıtım
|545.648.000,00
|43,21
|19,70
|0,00
|20,36
|Mavi Giyim
|3.461.092.900,00
|83,95
|39,39
|35,05
|69,7
|Mazhar Zorlu Holding
|337.216.320,00
|52,80
|26,80
|-1,14
|31,12
|Meditera Tıbbi Malzeme
|1.754.400.000,00
|53,45
|30,50
|0,00
|51,6
|Mega Polietilen
|283.298.173,41
|11,95
|4,71
|-25,20
|5,73
|Menderes Tekstil
|535.000.000,00
|4,10
|1,94
|-30,74
|2,14
|Mercan Kimya
|615.532.725,40
|14,25
|8,94
|0,00
|9,7
|Merit Turizm
|858.330.000,00
|55,70
|10,03
|195,38
|30,6
|Merko Gıda
|312.718.907,21
|9,92
|4,16
|-50,12
|4,31
|Metemtur Yatırım
|216.540.000,00
|14,62
|2,64
|-50,40
|4,01
|Metro Holding
|734.400.000,00
|2,32
|1,08
|-27,36
|1,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|174.058.500,00
|3,49
|1,89
|-20,07
|2,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|64.680.000,00
|2,64
|1,53
|-32,44
|1,54
|Mia Teknoloji
|1.310.240.000,00
|40,88
|17,38
|0,00
|34,48
|Migros Ticaret
|6.869.197.600,02
|52,25
|30,94
|-11,36
|37,94
|Milpa
|730.080.000,00
|6,55
|3,38
|-23,70
|3,51
|Mistral GMYO
|561.037.352,58
|5,86
|3,80
|-10,61
|4,18
|MLP Sağlık
|6.211.990.851,72
|40,48
|19,44
|50,28
|29,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|36.543.048,46
|8,70
|2,60
|-40,43
|2,74
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1.660.500.000,00
|1,78
|1,59
|0,00
|1,62
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|1.961.993.850,00
|12,05
|6,22
|-33,00
|7,94
|Mondi Tire Kutsan
|2.022.000.000,00
|12,06
|4,84
|33,03
|10,11
|Nasmed Egepol
|943.750.000,00
|11,08
|4,92
|0,00
|7,55
|Naturel Enerji
|1.455.960.000,00
|48,74
|31,22
|24,25
|44,12
|Naturelgaz
|770.500.000,00
|17,56
|6,55
|0,00
|6,7
|Net Holding
|3.766.691.259,16
|7,12
|3,34
|94,75
|6,68
|Netaş Telekom.
|1.096.215.120,00
|36,20
|15,60
|-39,81
|16,9
|Niğbaş Niğde Beton
|805.680.000,00
|59,30
|6,59
|-71,31
|14,92
|Nuh Çimento
|7.630.850.880,00
|67,94
|31,94
|5,77
|50,8
|Nurol GMYO
|1.799.160.000,00
|18,30
|5,33
|-20,44
|5,8
|Odaş Elektrik
|1.876.000.000,00
|3,24
|1,28
|-54,16
|1,34
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|552.555.000,00
|28,00
|10,89
|0,00
|27
|Orge Enerji Elektrik
|496.000.000,00
|8,28
|4,61
|34,42
|6,2
|Orma Orman Mahsulleri
|992.800.000,00
|41,00
|14,70
|147,96
|36,5
|Osmanlı Menkul
|526.309.231,84
|45,49
|21,64
|-16,21
|25,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|247.144.713,55
|2,71
|1,48
|-32,73
|1,57
|Otokar
|8.520.000.000,00
|458,50
|260,60
|16,67
|355
|Otto Holding
|259.836.000,00
|44,00
|10,30
|248,53
|36,7
|Oyak Çimento
|9.162.368.183,90
|9,30
|6,23
|-10,02
|7,9
|Oyak Yat. Ort.
|136.000.000,00
|12,75
|6,43
|-1,48
|6,8
|Oyak Yatırım Menkul
|4.248.800.000,00
|54,00
|20,50
|0,00
|45,2
|Oylum Sınai Yatırımlar
|141.125.936,00
|12,85
|3,14
|8,49
|5,11
|Özak GMYO
|2.355.080.000,00
|7,62
|3,84
|26,86
|6,47
|Özbal Çelik Boru
|1.194.624.000,00
|28,38
|6,16
|315,27
|27,2
|Özderici GMYO
|387.500.000,00
|2,79
|1,35
|-30,18
|1,55
|Özerden Plastik
|155.400.000,00
|16,17
|6,90
|-17,78
|7,4
|Pamel Elektrik
|2.580.912.473,00
|95,00
|19,89
|289,31
|83
|Panora GMYO
|800.400.000,00
|9,93
|5,50
|56,71
|9,2
|Papilon Savunma
|522.500.000,00
|26,05
|12,20
|-33,15
|15,2
|Park Elek.Madencilik
|921.488.234,17
|7,24
|4,35
|15,27
|6,19
|Parsan
|2.442.908.160,00
|41,34
|23,78
|30,37
|31,68
|Pasifik GYO
|3.766.400.000,00
|17,88
|13,13
|0,00
|14,08
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|540.450.000,00
|18,25
|10,45
|0,00
|12,01
|Pegasus
|8.690.360.109,65
|113,50
|58,70
|13,87
|84,95
|Peker GMYO
|609.548.709,76
|2,46
|0,87
|-61,10
|0,91
|Penguen Gıda
|617.750.000,00
|5,87
|2,83
|-30,10
|3,53
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|17.266.607.600,00
|495,00
|31,38
|0,00
|394,9
|Pera GMYO
|169.646.400,00
|2,84
|1,15
|-32,07
|1,19
|Pergamon Dış Ticaret
|208.197.000,00
|40,45
|19,44
|52,98
|28,04
|Petkim
|19.768.320.000,00
|11,37
|4,76
|56,63
|7,8
|Petrokent Turizm
|7.531.522.560,00
|8.000,00
|850,00
|701,43
|7264,2
|Pınar Et ve Un
|841.999.050,00
|25,85
|15,49
|-11,21
|19,43
|Pınar Su
|322.193.208,73
|5,33
|3,34
|-16,34
|3,4
|Pınar Süt
|786.193.886,36
|28,53
|15,42
|-22,44
|17,49
|Plastikkart
|446.127.500,00
|22,87
|11,14
|37,67
|19,61
|Polisan Holding
|2.207.235.000,00
|4,38
|2,60
|-24,31
|2,91
|Politeknik Metal
|2.086.875.000,00
|626,80
|264,90
|37,16
|556,5
|Prizma Press Matbaacılık
|85.200.000,00
|6,34
|3,46
|-35,22
|3,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|9.315.000.000,00
|145,30
|61,35
|-35,36
|81
|QNB Finansbank
|131.655.000.000,00
|74,95
|33,76
|-44,14
|39,3
|QUA Granite Hayal Yapı
|2.920.800.000,00
|16,01
|9,05
|0,00
|12,17
|Rainbow Polikarbonat
|369.000.000,00
|16,64
|10,85
|0,00
|12,3
|Ral Yatırım Holding
|834.750.000,00
|21,46
|2,86
|198,42
|13,25
|Ray Sigorta
|2.250.364.012,80
|19,07
|8,80
|-10,68
|13,8
|Reysaş GMYO
|1.875.000.000,00
|4,12
|2,17
|15,67
|3,75
|Reysaş Lojistik
|1.140.000.000,00
|6,37
|2,86
|-11,87
|4,56
|Rhea Girişim
|76.036.500,00
|3,97
|1,75
|-50,81
|1,83
|Rodrigo Tekstil
|134.048.200,00
|33,72
|12,15
|38,00
|18,92
|Royal Halı
|199.200.000,00
|4,09
|2,90
|-3,49
|3,32
|RTA Laboratuvarları
|951.360.537,96
|37,08
|16,77
|-26,88
|22,14
|Sabancı Holding
|26.994.544.007,13
|17,66
|7,70
|19,99
|13,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|245.692.500,00
|13,85
|6,81
|-35,94
|6,97
|Sanel Mühendislik
|113.183.064,60
|6,58
|3,38
|81,29
|6,2
|Sanifoam Sünger
|407.417.546,64
|38,24
|12,80
|126,91
|30,86
|Sanko Pazarlama
|973.350.000,00
|16,73
|7,85
|0,02
|9,27
|Saray Matbaacılık
|144.204.000,00
|11,28
|3,48
|-55,07
|3,94
|Sarkuysan
|5.940.000.000,00
|24,50
|8,49
|127,65
|19,8
|Sasa Polyester
|59.192.000.000,00
|61,00
|14,87
|252,70
|52,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|752.415.000,00
|42,38
|8,22
|243,36
|29,22
|Sekuro Plastik
|229.657.900,00
|48,00
|13,90
|18,48
|16,54
|Selçuk Ecza Deposu
|7.327.800.000,00
|14,00
|7,85
|-12,15
|11,8
|Selçuk Gıda
|92.180.000,00
|8,35
|2,75
|-15,86
|4,19
|Selva Gıda Sanayi
|1.103.700.000,00
|15,51
|3,36
|0,00
|14,15
|Senkron Güvenlik
|176.450.150,88
|46,54
|19,44
|-14,39
|22,48
|Serve Film Prodüksiyon
|174.458.827,34
|22,20
|11,71
|-18,81
|12,99
|Servet GMYO
|4.695.600.000,00
|140,00
|63,20
|15,18
|90,3
|Seyitler Kimya
|410.820.000,00
|23,99
|9,82
|-25,58
|10,02
|Silverline Endüstri
|219.150.000,00
|11,45
|4,56
|-43,37
|4,87
|Sinpaş GMYO
|3.728.535.953,19
|5,59
|3,11
|2,15
|4,27
|Smartiks Yazılım
|178.111.375,00
|9,50
|4,80
|-36,91
|5,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|434.700.000,00
|48,77
|20,06
|10,04
|28,98
|Söktaş
|367.582.000,00
|4,42
|2,07
|-26,48
|2,39
|Sönmez Filament
|2.701.000.000,00
|75,76
|20,83
|-31,37
|36,5
|Sönmez Pamuklu
|1.118.000.000,00
|20,24
|7,99
|-41,72
|8,6
|Sumaş Suni Tahta
|574.200.900,00
|112,00
|53,75
|80,85
|92,25
|Şeker Fin. Kir.
|257.000.000,00
|14,12
|4,55
|-19,69
|5,14
|Şekerbank
|1.878.600.000,00
|1,68
|0,95
|-33,11
|1,01
|Şişe Cam
|40.985.804.071,55
|18,82
|6,31
|86,88
|13,38
|Şok Marketler Ticaret
|7.777.612.137,41
|17,46
|10,57
|1,84
|12,71
|T. Halk Bankası
|11.156.730.769,23
|6,22
|4,11
|-18,88
|4,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33.980.000.000,00
|28,78
|15,17
|-31,80
|16,99
|T.S.K.B.
|4.032.000.000,00
|2,04
|1,17
|-17,55
|1,44
|T.Tuborg
|6.195.383.540,13
|24,08
|14,92
|8,34
|19,21
|Tat Gıda
|1.626.560.000,00
|13,35
|7,96
|3,45
|11,96
|TAV Havalimanları
|11.879.296.875,00
|43,50
|17,63
|53,52
|32,7
|Tek-Art Turizm
|378.000.000,00
|2,55
|1,14
|-37,62
|1,26
|Tekfen Holding
|7.488.800.000,00
|29,92
|13,13
|23,42
|20,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1.270.320.000,00
|14,43
|5,80
|-27,02
|6,32
|Temapol Polimer Plastik
|205.395.750,00
|25,46
|10,93
|26,00
|14,49
|Tetamat Gıda Yatırımları
|403.112.293,26
|439,00
|103,60
|66,67
|360,5
|TGS Dış Ticaret
|226.200.000,00
|39,98
|11,12
|18,65
|15,08
|Tofaş Oto. Fab.
|37.850.000.000,00
|99,70
|27,24
|144,90
|75,7
|Torunlar GMYO
|3.920.000.000,00
|4,95
|2,84
|0,51
|3,92
|Trabzon Liman
|672.000.000,00
|42,49
|21,61
|7,43
|32
|Trabzonspor Sportif
|3.030.000.000,00
|9,51
|1,73
|148,36
|6,06
|Trend GMYO
|192.600.000,00
|13,35
|4,94
|-48,93
|6,42
|TSKB GMYO
|1.865.500.000,00
|5,79
|2,01
|-40,54
|2,87
|Tuğçelik
|439.800.000,00
|21,78
|5,99
|81,44
|14,66
|Tukaş
|2.104.858.000,00
|10,64
|6,55
|-20,33
|7,72
|Turcas Petrol
|1.004.508.000,00
|6,38
|3,30
|-18,97
|3,93
|Tureks Turizm Taşımacılık
|1.206.360.000,00
|21,24
|8,64
|0,00
|11,17
|Turkcell
|40.612.000.000,00
|24,02
|11,91
|23,76
|18,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|2.190.750.000,00
|26,46
|13,60
|35,39
|19,05
|Tüpraş
|38.664.724.480,00
|220,80
|81,85
|42,96
|154,4
|Türk Hava Yolları
|27.627.600.000,00
|26,66
|10,72
|55,07
|20,02
|Türk İlaç Serum
|1.893.118.500,00
|35,05
|5,24
|0,00
|11,7
|Türk Prysmian Kablo
|13.632.546.710,80
|87,00
|8,20
|421,46
|62,9
|Türk Telekom
|33.705.000.000,00
|11,93
|5,72
|21,91
|9,63
|Türk Traktör
|11.954.656.000,00
|247,30
|149,10
|31,48
|224
|Türker Proje Gayrimenkul
|913.585.278,84
|214,40
|111,30
|13,64
|128,3
|Türkiye Sigorta
|5.854.077.749,52
|7,23
|4,54
|-18,42
|5,04
|Ufuk Yatırım
|855.892.515,87
|30,50
|12,10
|36,34
|18,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|78.684.742,50
|6,55
|3,00
|-26,89
|3,1
|Ulusal Faktoring
|353.775.000,00
|2,87
|2,18
|0,00
|2,65
|Ulusoy Elektrik
|4.800.000.000,00
|74,00
|46,40
|16,85
|60
|Ulusoy Un Sanayi
|1.279.499.000,00
|8,76
|4,53
|31,67
|6,7
|Umpaş Holding
|54.180.000,00
|3,80
|0,99
|-50,57
|1,29
|Uşak Seramik
|384.650.000,00
|3,02
|1,53
|-32,91
|1,57
|Utopya Turizm
|312.500.000,00
|49,98
|11,15
|-67,78
|12,5
|Uzertaş Boya
|261.760.000,00
|96,35
|24,60
|-42,19
|32,72
|Ülker Bisküvi
|5.961.060.000,00
|24,17
|17,16
|-21,90
|17,43
|Ünlü Yatırım Holding
|890.750.000,00
|7,41
|4,47
|0,00
|5,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1.545.000.000,00
|15,33
|2,07
|51,36
|3,09
|Vakıf GMYO
|1.600.000.000,00
|2,73
|1,42
|-33,30
|1,6
|Vakıf Yat. Ort.
|166.500.000,00
|10,78
|4,98
|-24,59
|5,55
|Vakıflar Bankası
|14.372.690.763,05
|5,00
|3,20
|-21,87
|3,68
|Vakko Tekstil
|1.536.000.000,00
|18,16
|5,63
|53,20
|9,6
|Vanet Gıda
|114.250.000,00
|9,10
|4,31
|-40,88
|4,57
|VBT Yazılım
|548.080.000,00
|27,22
|12,83
|0,00
|21,08
|Verusa Holding
|3.633.000.000,00
|75,82
|41,98
|15,13
|51,9
|Verusaturk Girisim
|1.284.400.000,00
|37,41
|11,97
|89,30
|24,7
|Vestel
|8.399.825.126,00
|33,34
|16,30
|50,99
|25,04
|Vestel Beyaz Eşya
|12.608.000.000,00
|9,35
|4,19
|77,54
|7,88
|Viking Kağıt
|258.720.000,00
|9,45
|4,85
|-31,56
|6,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|28.551.033.339,92
|4,28
|2,01
|12,77
|3,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|416.912.000,00
|84,28
|26,96
|-18,88
|29,36
|Yataş
|1.665.764.129,40
|17,77
|10,70
|-21,41
|11,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|148.627.500,00
|5,40
|2,58
|-32,27
|2,98
|Yeni Gimat GMYO
|3.386.880.000,00
|24,28
|11,75
|81,16
|21
|Yeo Teknoloji
|1.279.200.000,00
|99,90
|22,00
|0,00
|53,3
|Yeşil GMYO
|185.741.407,75
|2,29
|0,75
|-42,75
|0,79
|Yeşil Yapı
|214.091.189,80
|2,94
|0,92
|-50,00
|0,92
|Yeşil Yatırım Holding
|389.150.000,00
|11,59
|1,79
|-57,67
|1,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.460.010.000,00
|20.998,90
|8.990,10
|-6,41
|14600,1
|Yonga Mobilya
|434.448.000,00
|39,74
|17,50
|-13,19
|25,86
|Yükselen Çelik
|700.000.000,00
|7,16
|4,14
|7,79
|5,6
|Yünsa
|371.206.800,00
|20,24
|10,31
|-8,36
|12,73
|Ziraat GMYO
|11.405.496.600,00
|3,02
|1,59
|0,00
|2,43
|Zorlu Enerji
|4.150.000.000,00
|2,92
|1,50
|-34,36
|1,66
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi