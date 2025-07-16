TOKİ ve Emlak Konut'tan Yeni Konut Projesi - Son Dakika
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TOKİ ve Emlak Konut'tan Yeni Konut Projesi

TOKİ ve Emlak Konut\'tan Yeni Konut Projesi
16.07.2025 11:18
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Başakşehir'de yeni konut projeleri için Gayrimenkul Sertifikası ihracı başvurusu yapıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 'İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasını takiben, TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul, Başakşehir'de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunuldu.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile küçük birikimlerle büyük projelere ortak olabilirler, ev sahibi olabilirler ve dilerlerse yatırım yapabilirler.

Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunacaktır.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

TOKİ VE EMLAK KONUT FİNANS SEKTÖRÜYLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYOR

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabiliyor ve güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor.

Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor.

Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası (www.emlakkonut.com.tr) ve (www.kap.org.tr) adreslerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Başakşehir, İstanbul, Ekonomi, Finans, Çevre, Emlak, Toki, Son Dakika

Son Dakika Emlak TOKİ ve Emlak Konut'tan Yeni Konut Projesi - Son Dakika

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