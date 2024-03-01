Denizlerimiz Kalp Damar Sağlığı İçin Önem Arz Ediyor

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Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Orzaks İlaç'ın 3 Mart Du¨nya Omega 3 Gu¨nu¨ özelinde düzenledikleri etkinlikte, denizlerin temizliğinin sağlığımızla ilişkisi vurgulandı. Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, "3 Mart Dünya Omega 3 Günü'nde denizlerimizin temizliği, su altı yaşamının çeşitliliği ve Omega 3'ün kalp sağlığımız için önemine dikkat çekmek istedik." dedi.

Takviye gıda sektörünün önde gelenlerinden Orzaks İlaç, "Temiz Deniz Temiz Kalp, Mavi Bayrak Mavi Kalp" adıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile birlikte Omega 3 'farkındalık' projesini başlattı. Proje kapsamında Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin Türkiye'de bir STK'ya ait tek Mavi Bayrak'lı tekne ve yine Türkiye'deki 10 Mavi Bayrak'lı tekneden biri olan Valmira isimli yelkenli ile Marmara Denizi'nde profesyonel dalgıç ekibi ile dalış gerçekleştirildi. Yapılan dip temizliğinin ardından, Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu'nun da içinde yer aldığı ekip ile birlikte denizden çıkarılan çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca hayalet ağlara takılan deniz canlıları kurtarılıp tekrar sulara bırakıldı.

Kalp sağlığı, bağışıklığı güçlendirme, göz ve beyin sağlığını destekleme, trigliserid ve kan basıncı seviyelerini düşürme, romatizmal eklem iltihabına iyi gelme ve depresyonun etkilerini azaltarak ruh sağlığını iyileştirme gibi vücudumuzda çok çeşitli faydalı etkileri olan Omega 3'e dikkat çekmek için tüm dünyada 3 Mart tarihinde Dünya Omega 3 Günü etkinlikleri düzenleniyor.

Vücudumuzda pek çok farklı sistemde kritik rol üstlenen Omega 3, en fazla sardalya, hamsi, somon, uskumru, istiridye, ringa ve havyarda (balık yumurtası) bulunuyor. Türkiye Beslenme Rehberi verilerine göre 19-50 yaş arasındaki kadınların günlük 1,1 g/gün, erkeklerin 1,6 g/gün Omega 3 tüketmesi öneriliyor.

"TOPLUM SAĞLIĞINA VE ÇEVREYİ YAŞANABİLİR HALE GETİRMEYE ODAKLANIYORUZ"

Sadece ticari başarı elde etmekle kalmayıp topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirdiklerini kaydeden Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, "Bugün topluma katkı sağlama adına ülkemiz için çok değerli STK'ların desteğiyle Mavi Bayrak Mavi Kalp projemizi hayata geçiriyoruz. Aynı amaç için toplandığımız Türk Kardiyoloji Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na katkıları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Orzaks İlaç'ın temel değerleri arasında toplumsal sağlığa odaklanma ve çevreyi daha yaşanabilir bir yer haline getirme görevlerinin bulunduğunu vurgulayan Yunus Emre Alimoğlu, "Mavi Bayrak Mavi Kalp projesi bizim için çok kıymetli bir şeyi işaret ediyor "Omega 3". Bazı omega 3 takviyeleri, balıklardan veya deniz ürünlerinden elde edilir. Günümüzde deniz kirliliği, bu tür takviyelerin güvenliği ve kalitesi üzerinde endişelere yol açabilir. Balık yağı veya diğer deniz kaynaklı omega 3 takviyeleri, kirlilik seviyelerini kontrol etmek ve güvenliği sağlamak için titizlikle işlenmelidir. Tam da bu sebeplerden dolayı deniz temizliğin de farkındalık oluşturarak gelecek nesillere karşı olan sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Orzaks İlaç olarak, 3 Mart Dünya Omega 3 Günü'nde denizlerimizin temizliği, su altı yaşamının çeşitliliği ve omega 3'ün kalp sağlığımız için önemine dikkat çekmek istedik. Hep birlikte, daha iyi bir dünya için adım atıyoruz." şeklinde konuştu.

"DENİZ YAŞAMINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Projeye destek olan Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı ise, "Deniz yaşamını sürdürülebilir ve adil yöntemlerle korumak, bu yolda bilimsel çalışmalar ve projeler üretmek için misyonumuz; denizlerin, dolayısıyla doğa ve insan hayatının yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek için doğayla birlikte çözümler üretmek ve uygulamaya geçirmektir. Denizlerimizin akciğeri olan Mercan Resiflerinin restorasyonu, korunması, Tavşan Adası'nın deniz koruma (MPA) ile korunan alanlar yaratılması, su altı ve su üstünde yaşayan canlıların yaşayabilmesi için hayalet ağların temizlenmesi gibi çalışmaları Marmara Denizi'miz için hayata geçirirken, diğer (bağlı) denizlerimiz için de çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ayrıca dalış detaylarını aktaran Narcı "6 dalıcı ile yaklaşık 400 m2 bir alanda ortalama 6 metre derinlikte 37 dakikalık bir dalıştan 7 çuval (plastik, cam, metal, ambalaj) çöp çıkarılmıştır. Bunların yanı sıra büyük plastik ve metal parçalar ve deniz dibine terk edilmiş bir hayalet av aracı da çıkarıldı. Çıkarılan bu hayalet av aracının üzerindeki ağlara takılmış ve ölmek üzere olan 2 adet yengeç kurtarılarak denize geri bırakıldı." dedi.

Uluslararası partnerleri, kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getiren çalışmalar yürüttüklerini aktaran Volkan Narcı, "Akdeniz, Ege ve Karadeniz deniz yaşamını korumak ve etki yaratmak için birlikte çalışıyoruz. Binlerce gönüllümüz ile milyonlarca yaşama dokunduğumuzun farkındalığı ile Orzaks İlaç, Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye'nin tek STK olarak Mavi Bayraklı #valmira teknemiz ile birlikte deniz dibi temizlikleri yaparak da birlikte fark yaratmaya devam ediyoruz." dedi.

"DENİZLERİMİZ ÇEŞİTLİ BALIK VE CANLI TÜRLERİ İLE ÖNEMLİ BİR BESİN KAYNAĞI OLMASI YANI SIRA RUHUMUZA DA HİTAP EDİYOR"

1963 yılında kurulan Türk Kardiyoloji Derneği'nin temel hedefinin toplumsal, mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumak olduğunu söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Sağlıklı bir kalp için psikososyal ve çevresel faktörlerin önemi yadsınamaz. Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizde denizlerimiz, soluduğumuz oksijenin %70'inin kaynağı olması sebebiyle olmazsa olmazımız. Ayrıca Omega 3 kaynağı olan denizlerimiz insanımızın kalp damar sağlığı için çok yararlı olan yüzme sporunu yapabilmesi ve barındırdığı çeşitli balık ve canlı türleri ile önemli bir besin kaynağı olması yanı sıra ruhumuza da hitap ediyor." şeklinde konuştu. Dernek olarak resmi ve sivil kuruluşlarla bu konuda iş birliği yapmanın önemine inandıklarını belirten Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Orzaks İlaç, Türkiye Çevre Vakfı ve Türkiye'nin tek STK olarak Mavi Bayraklı #valmira teknemiz ile birlikte deniz dibi temizlikleri yaparak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇEVRE SAĞLIĞI OLMADAN, İNSAN SAĞLIĞI OLMAZ"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Genel Müdürü Almıla KINDAN CEBBARİ "Çevre sağlığı olmadan insan sağlığı olmaz sloganı ile faaliyetlerimizi yürüttüğümüz Uluslararası Mavi Bayrak Programı'nda, denizlerin sağlığının insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir kalp ve vücut için gerekli olan Omega 3 için de en önemli kaynak konumunda. Biz burada Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği ve projenin mimarı Orzaks İlaç ile sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilirliği için temel kaynaklarımızdan biri olan denizlerin temizliğinin önemine hep birlikte dikkati çekmek istiyoruz. Dünyayı ve denizleri temiz tutmak istiyorsak bu, tek başına bir kurum veya kuruluşun başarabileceği bir şey değil, tüm toplum ve kurumlar birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu birlikteliğin bir parçası olan tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

"ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİNE BAĞLI KALARAK FARKINDALIK, PROJELERİMİZİN DEVAMLILIĞI ŞİRKET MİSYONUMUZ İÇİNDE ÖNEMLİ"

Orzaks İlaç Pazarlama Direktörü Müge Turan; "Toplum sağlığına ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hayata geçirilen 'Mavi Bayrak Mavi Kalp' projesini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 3 Mart Dünya Omega 3 Günü'nde denizlerimizin temizliği, su altı yaşamının çeşitliliği ve Omega 3'ün insan vücudunun normal fonksiyonlarındaki önemine dikkat çekmek, projedeki öncelikli amacımız. Projemize destekleri için Türk Kardiyoloji Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na bir kez daha teşekkür ederiz. Bu projenin yanı sıra, çevresel sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, projelerimizin devamlılığı şirket misyonumuz için de önemli bir nokta olarak konumlanmaktadır. Orzaks İlaç olarak, toplumsal ve çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmek için kararlıyız." açıklamalarıyla projeden bahsetti.

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